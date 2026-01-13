Pohled do kabiny, vozu i pod vagon. Kdo všechno stojí za tím, že dojedete do cíle?

Když v roce 1839 přijel do Břeclavi první parní vlak, jen málokdo si tehdy uvědomoval, že se na naše území právě dostal obor, který bude zaměstnávat statisíce lidí po další stovky let. Přestože se železnice od té doby změnila k nepoznání, profese jako strojvedoucí, mechanik kolejových vozidel, pokladní nebo posunovač se udržely až do dnešních dnů, byť samozřejmě v modernizované formě. A po lidech byl a dodnes je na dráze hlad.
Dráha funguje jako složitý organismus, kde na sebe práce jednotlivých profesí...

Dráha funguje jako složitý organismus, kde na sebe práce jednotlivých profesí úzce navazuje. Bez každodenního nasazení stovek odborníků v zázemí i v terénu by se vlaky nerozjely | foto: ČD

Marie Sehnalová, strojvedoucí ČD
Mechanik kolejových vozidel Matěj
David Botur, vlakvedoucí ČD
Mechanik kolejových vozidel Matěj
Železnice je od počátku něco jako živý organismus, složitý stroj, kde všechny dílky musejí zapadnout do svých protikusů. Dráhu dělají dráhou lidé, kteří na ní pracují, pro mnohé z nich je práce na železnici koníčkem i posláním. V mnohých rodinách se dodnes vzpomíná na dědečka, který dělal na dráze, a práce na železnici se často dědila a dědí z otce na syna. Když o ní takový člověk vypráví, pořád v jeho slovech slyšíme hrdost a úctu. Dobrá zpráva je, že s hrdostí a úctou mohou vaši potomci vzpomínat i na vás.

Kdo hýbe českou železnicí? Seznamte se

České dráhy, nejvýznamnější český železniční dopravce, zaměstnávají tisíce lidí a desítky středisek, rozesetých po celé republice, si žádají stále nové a nové lidi. Máte výuční list v černém řemesle, získali jste vysokoškolský titul? Vy všichni můžete pracovat ve Skupině Českých drah.

Elektromechanik, mechanik kolejových vozidel, vlakvedoucí nebo strojvedoucí – rozsah profesí, které ČD aktuálně hledají, je obrovský. Ostatně podívejte se sami, na webové adrese ceskedrahy.jobs.cz získáte přehled všech poptávaných pozic.

Neumíte? Zaučíme

Práce ve Skupině Českých drah se nemusejí bát ani absolventi bez zkušeností, naopak. Náš největší dopravce dlouhá léta spolupracuje s mnoha středními školami po celém Česku. Ideální je začít třeba o prázdninách jako brigádník – po maturitě pak můžete rovnou nastoupit do známého prostředí.

Marie Sehnalová, strojvedoucí ČD

Velkou výhodou je kariérní růst. Z průvodčího se může stát vlakvedoucí nebo dispečer, strojvedoucí začne s posunem v depu a za pár let už vozí mezinárodní rychlíky. Stačí chtít se učit novým věcem a nepustit příležitost. Přece jen, od roku 1839 má dráha s výcvikem svých lidí docela velkou zkušenost.

Proč pracovat na dráze?

Plánování směn na několik měsíců dopředu, pět týdnů dovolené, příspěvek na pojištění, režijní jízdenka pro celou rodinu, slevy na jízdenky v cizině nebo zkrácená týdenní pracovní doba bez snížení mzdy. To je jen pár z benefitů, které jako zaměstnanec Českých drah získáte.

Bavili jsme se s mnoha členy „modré armády“ a každý na své profesi viděl řadu výhod. To, co je všechny spojuje, bychom mohli pojmenovat jako rozmanitost.

Třeba strojvedoucí Marie Sehnalová si pochvaluje, že jeden den jezdí motoráčkem Posázavského Pacifiku, což je podle ní nejkrásnější trať u nás, zatímco další den má třeba zálohu v depu. „To znamená, že kdyby se někde na trati porouchala lokomotiva, přijedu ji zachránit,“ řekla nám s úsměvem jedna ze 110 strojvedoucích-žen u ČD.

Mechanik kolejových vozidel Matěj

V podstatě totéž říká mechanik kolejových vozidel Matěj. „Nedělám pořád stejnou činnost. Jeden den mi mistr zadá kontrolu podvozků a brzd, takže velkou část směny strávím v prohlídkové jámě pod vagony, jindy pracuji v salonu, jak my železničáři přezdíváme prostoru pro cestující,“ prozradil nám mladý muž v montérkách.

Práce pro Skupinu Českých drah není nuda ani pro vlakvedoucího Davida. „Vlakvedoucí musí ovládat posun, musí vědět, jak spolu se strojvedoucím vyzkoušet brzdy, musí znát detaily všech vagonů, aby mohl ovládat dveře, a vyznat se třeba i v informačním systému,“ vypočítal seznam svých dovedností. Kontrola cestujících během jízdy je pak už jen třešničkou na dortu.

David Botur, vlakvedoucí ČD

Všichni se shodli i na tom, že práce ve Skupině Českých drah je věcí prestiže. Mohou si totiž říct: „Jsem součástí dobře promazaného stroje. I díky mně tisíce lidí denně dojedou včas a v pořádku tam, kam potřebují – do práce nebo domů za svými blízkými.“

