Jak jste se stala ředitelkou vzdělávání v České bankovní asociaci?
Nabídka z České bankovní asociace přišla zcela neplánovaně přes headhuntera. Zaujalo mě, že moje práce by nebyla jen o financích, ale o vzdělávání jako celku – od toho odborného pro bankéře s pořádáním seminářů a konferencí přes e-learning až po celé portfolio vzdělávacích programů pro děti, mládež i dospělou populaci.
Takže jste do toho šla. Jak těžké pro vás bylo změnit obor?
Každá změna je výzva. Finance jsou regulované prostředí, kde je potřeba přesnost a odpovědnost. Ale zároveň jsem zjistila, že principy komunikace jsou podobné – musíte složitá témata vysvětlit srozumitelně a zajímavě. To mě baví dodnes. Navíc díky zkušenostem z digitálu mi to vlastně přišlo velmi blízké, protože dnešní vzdělávání je z velké části postavené právě na online prostředí.
Všechny znalosti začínají a končí u matematiky, v podstatě jednoduché trojčlenky.