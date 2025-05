Kde se vzal váš vztah k hudbě? Věnoval se jí někdo z rodiny?

Hudba u nás doma sice nebyla profesí, ale vždy tam měla své pevné místo. Já jí žila od dětství a rodiče mě v mém zájmu podporovali. Vedli mě k vnímání krásy v kultuře, umění i přírodě.

Nakonec jste se stala „hudební profesionálkou“, vystudovala jste konzervatoř a poté jste pokračovala studiem muzikologie na vysoké škole. Jak na to došlo?

Hudba mě zkrátka pohltila. Milovala jsem ten pocit, kdy se můžete ztratit v tónech a emocích. I teď mi z hudby naskakuje husí kůže. Studium muzikologie bylo pro mě logickým krokem – chtěla jsem hudbu nejen cítit, ale také jí opravdu rozumět.

Kam vás zavála cesta po skončení studií?

Zůstala jsem v akademickém prostředí. Učila jsem, věnovala se výzkumu, vedla projekty. Byla to smysluplná práce, ale čím dál víc jsem cítila, že potřebuji tvořit něco vlastního, konkrétního, co má bezprostřední dopad.

Později jste se stala prorektorkou školy. Jaké okolnosti tomu předcházely?

Na vysoké škole jsem nejprve působila jako členka pedagogického sboru. Během této doby jsem vedla několik projektů, rozvíjela spolupráci s praxí a iniciovala setkávání se zástupci jiných škol. Všechny tyto aktivity vyžadovaly schopnost samostatného řízení, organizační dovednosti i týmovou spolupráci. Mé pracovní nasazení a nadšení pro obor se staly přirozeným impulsem k dalšímu profesnímu postupu.

Od muzikologie k podnikání

Jak ženu zastávající tak významnou pozici v akademické sféře napadne uvařit si doma v kuchyni mýdlo?

Byla to kombinace vyčerpání a touhy po klidu. Práce mě pohlcovala a já hledala únik – místo, kde bych mohla vypnout. Jednou jsem narazila na návod na domácí mýdlo. Vyzkoušela jsem ho... a už nebylo cesty zpět.

Začala jsem s minimem znalostí, ale naprosto mě to nadchlo. Po večerech jsem studovala, zkoušela, objevovala. Byl to úplně nový svět, který mě okouzlil. Úplně jsem tomu propadla a s obrovským nadšením jsem většinu času studovala úplně nový obor.

Čím vás ten první pokus zaujal, že jste to zkoušela dál?

Fascinovala mě samotná proměna – z obyčejných surovin vznikalo něco krásného a voňavého. Krájení prvního mýdla byl malý zázrak. Každý další pokus přinášel nové objevy. A já zjistila, že mě to naplňuje víc než cokoli jiného.

Pro koho jste ta první mýdla vařila, sama jste je určitě všechny spotřebovat nemohla?

Nejdřív pro rodinu a přátele. Byla jsem ráda, že jim mohu udělat radost vlastnoručně vyrobeným dárkem – a zároveň získat zpětnou vazbu.

Jak vznikaly první recepty na tyto výrobky?

Na začátku jsem vycházela z ověřených receptů zkušených mýdlařek. Brzy mě to ale přestalo uspokojovat – začala jsem experimentovat, kombinovala různé rostlinné oleje, zkoušela přírodní barviva a pozorovala, jak se chovají v mýdle. Hledání ideální vůně byla další výzva. Fascinovala mě i tradiční výroba mýdla z potaše – tedy z dřevěného popela – bez moderních surovin, jen z přírodních surových zdrojů. Právě tahle fáze pokusů a objevování mi dala tolik zkušeností, že jsem si později mohla s recepturami doslova hrát.

Věnovala jste se ze začátku práci prorektorky i výrobce kosmetiky současně? Nebo jste udělala „rázný řez“?

Čtyři roky byly souběhem prorektorské práce a počátečním orientováním se v kosmetice. Nebylo to jednoduché, ale postupně jsem nabývala jistoty a zkušeností. Když jsem cítila, že je ten správný čas, rozhodla jsem se akademickou dráhu opustit a naplno se věnovat podnikání. Věci dělám vždy naplno – nejsem typ, který by zvládal dvě náročné činnosti jen tak napůl.

Jak těžké bylo opustit dlouholetou profesi a pustit se do neprobádaných vod jako podnikatelka?

Bylo to rozhodnutí srdcem. Mnozí mi říkali, že opouštím jistotu a prestiž, ale mě hnala touha tvořit. Zpětná vazba od zákazníků byla natolik silná, že jsem věděla, že jdu správným směrem. Začala jsem skromně. Malé série, prodej na trzích, postupné budování značky. Každý krok byl nový, ale o to krásnější.

Byl rok 2015 a prvního září jsem oficiálně odstartovala výrobu – se schválenou provozovnou a potřebnými certifikacemi. Už to bylo opravdové podnikání. Díky inzerátu jsem našla malou místnost, která dříve sloužila jako ohřívárna jídelny. Měla vlastní sklad a možnost rozšíření do přilehlých prostor bývalé jídelny, šaten a dalších zázemí.

Sama sobě pomocnicí

Pořád jste dělala všechno sama? Nebo už vám někdo pomáhal?

Všechno jsem dělala sama: vařila mýdla, balila je, nosila balíčky na poštu, domlouvala dodavatele, vystavovala faktury a prodávala na stáncích. A zároveň jsem pod srdcem nosila naši dcerku. Bylo to krásné, ale nesmírně náročné období. Přesto jsem byla tak nadšená, že mi to celé připadalo přirozené a samozřejmé.

Jak se vaše podnikání posouvalo v čase dál?

S rostoucí poptávkou jsem postupně rozšířila sortiment o šampony, krémy a kondicionéry. Výroba se už nevešla do původních prostor, proto jsem hledala nové místo a osídlila tak celé velké patro s výrobnou, expedicí, dvěma obrovskými sklady a sociálním zázemím.

S manželem jsme si celé přízemí té velké budovy upravili podle potřeb – vymalovali speciálním nátěrem, nainstalovali odsávání, osadili okna sítěmi… a výroba mohla jet naplno. Jenže časem mi průmyslový areál přestal vyhovovat. Věděla jsem, že pokud chci dělat opravdovou přírodní kosmetiku, chci ji vyrábět i v prostředí, které s přírodou souzní. A tak začala další etapa – hledání vlastního místa v klidném a harmonickém prostředí.

A dnes?

Dnes máme vlastní provozovnu v krásném prostředí s výhledem na poutní místo Svatého Kopečka a tým zaměstnanců, kteří se podílejí na výrobě a distribuci našich produktů. Nabízíme širokou škálu produktů od hlavy až k patě, přes ucelenou řadu pro děti, pánskou sekci nebo dekorativní kosmetiku. Seznam čítá více jak 100 druhů produktů. Naše výroba je stále ruční, což zajišťuje vysokou kvalitu a péči o každý výrobek.​

Lidský faktor

Jak obtížné je dnes sehnat lidi, kteří jsou ochotni pracovat rukama, navíc ideálně „s láskou“?

Mít tým lidí, kteří táhnou za jeden provaz, je podle mě ta nejtěžší – ale zároveň nejcennější – část podnikání. Vnímám, že právě lidé tvoří skutečné bohatství firmy, a proto je důležité pečovat o vztahy a atmosféru v týmu.

Jsme malá skupina a mám obrovské štěstí, že jsme si tu „sedli“ nejen pracovně, ale hlavně lidsky. Většina z nás jsou maminky, takže si rozumíme, umíme si vyjít vstříc a mluvíme otevřeně o svých potřebách. Pracovní doba je flexibilní, přizpůsobená životu s dětmi. A kdybyste stáli za dveřmi, tak byste slyšeli permanentní smích…holky jsou tak úžasně pozitivní, že všechny cítíme, že je pro nás radost pracovat spolu.

Jak vlastně takový kosmetický výrobek vzniká? Kde hledáte inspiraci?

Inspirace ke mně přichází z přírody, od zákazníků i ze současných trendů v kosmetologii. Vývoj každého nového produktu je pečlivý proces – testujeme důkladně, a někdy to trvá i rok, než se novinka dostane na pulty. Někdy stačí jediná zajímavá ingredience, která mě zaujme, a už se mi v hlavě rodí nápad, co by se z ní dalo vytvořit.

Sleduji také kosmetologické soutěže, kde se objevují nové směry a přístupy – často už u vyhlášení vítězů vím, jak bych mohla oceněnou surovinu nebo koncept využít. Velkou inspirací jsou i naši dodavatelé, kteří mi pravidelně představují nové látky a podklady. A pak si vždycky kladu jednoduchou otázku: „Co nám ještě v sortimentu chybí?“ – a od toho se odvíjí celý vývoj.

Kosmetika, kterou vyrábíte, je přírodní...

Dnes se slovo „přírodní“ používá až příliš volně – stačí přidat pár rostlinných složek a výrobek se za něj často automaticky označuje. Přitom žádná oficiální hranice, kolik přírodních surovin musí produkt obsahovat, neexistuje. Právě proto jsme se rozhodli jít cestou skutečné transparentnosti – nechali jsme si provést interní audit dodavatelů i všech surovin a následně jsme certifikovali celý sortiment u akreditované společnosti KEZ (Kontrola ekologického zemědělství) jako „Certifikovanou přírodní kosmetiku“.

Díky tomu můžeme s čistým svědomím říct, že naše produkty mají opravdu čisté složení – jednotlivé ingredience pocházejí přímo z přírodních zdrojů, nebo jsou z nich získány velmi šetrným způsobem.

O jaké výrobky je mezi vašimi zákaznicemi největší zájem? A nakupují u vás také muži?

Naše mýdla a krémy patří dlouhodobě k nejoblíbenějším produktům – jsou takovou stálicí, ke které se zákazníci rádi vracejí. Jejich obliba spočívá nejen v účinnosti, ale i v poctivém složení, vůni a ručním zpracování, které je cítit v každém detailu. Obecně však zájem zákaznic pokrývá celý náš sortiment – od vlasové péče přes pleťovou kosmetiku až po speciální sezonní produkty.

A co se týče mužů, i ti u nás najdou své oblíbence. Mnozí z nich už dávno překročili pomyslný práh „ženského světa“ přírodní kosmetiky a s oblibou sahají po produktech z naší pánské řady, která je laděná jak funkčně, tak designově přímo jim na míru.

Vrací se vám zákazníci?

Ano, zákazníci se k nám vracejí – a to je pro nás ta největší odměna. Jejich důvěra a loajalita jsou potvrzením, že naše práce má smysl. Mnozí z nich s námi prošli doslova celou cestu – od prvního mýdla až po kompletní péči. Je krásné vidět, když se z jednorázového nákupu stane dlouhodobý vztah založený na spokojenosti a vzájemné důvěře.

Kolik toho vlastně za rok vyrobíte?

U některých produktů – jako mýdla, šampony nebo sprchové gely – jdou objemy do tun. Jemnější produkty v menších baleních jsou samozřejmě v menším množství, ale s o to větší péčí.

Prozradíte, jaké jsou vaše další plány?

Letošní rok je pro nás výjimečný – slavíme 10 let od založení firmy. Je to pro nás zlomový moment, který chceme oslavit nejen my, ale i naši zákazníci a partneři. Plánujeme den otevřených dveří, setkání s novináři, speciální akce, a hlavně si to chceme opravdu užít. K výročí jsme připravili několik novinek: přicházíme s novou aromaterapeutickou řadou, spouštíme moderní e-shop pro koncové zákazníky i velkoobchodní partnery a chystáme také kompletní rebranding našich produktů.