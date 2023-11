V hudbě vsadil na funky, v podnikání na e-shop s vínem. A daří se mu

Na hudební kariéru se Hynek Novotný připravoval už odmala. Profesní cestu si vystudovaný bubeník zpestřil v rodinné sklárně v Heřmanicích pod vedením svého otce. „Ačkoliv si s tátou v mnoha věcech notujeme, oba dokážeme být velmi tvrdohlaví. Vznikalo trochu pnutí. S odstupem času musím přiznat, že jsem nebyl zrovna velký diplomat. Navíc jsme v té době také společně působili ve stejné kapele, a tak toho možná bylo moc,“ poznamenává muzikant.

Rozhodl se podnikat a zkusit to po svém. Sto kilometrů od nejbližší české vinařské oblasti si otevřel obchod s vínem, který úspěšně vede už dvacet let.

Jste zakladatel e-shopu Decante, kde prodáváte víno. Zároveň jste také funkový muzikant. Co bylo dřív – víno, nebo kapela?

Bylo to zhruba ve stejnou dobu. Decanté oslavilo minulý rok dvacet let působení na trhu s vínem, nicméně moje aktivity kolem vína se datují ještě o pár let dříve. Kapela Hitfakers se dala dohromady v roce 2003. V současnosti s kapelou pracujeme na novém albu, které by mělo vyjít příští rok jako oslava dvaceti let na scéně. Takže vlastně souběžně.

Jak jste dal dohromady v Liberci partu, která rozumí vínu a chce se věnovat jeho prodeji?

V Liberci žije spousta talentovaných lidí... Ale vážně, musím říct, že mám velké štěstí na lidi, se kterými můžu spolupracovat. Všichni, celý tým Decanté včetně řidičů a skladníků má velkou výhodu, že se pro nás postupem času víno stalo hobby. Denně ochutnáváme nějaké vzorky. Ať už děláme degustace pro zákazníka, vybíráme nová vína, nebo večer jen tak popíjíme.

Hynek Novotný (1978) Narodil se v Liberci a už odmala tíhl k hudbě.

Po studiích na umělecké škole ve Frýdlantu a na konzervatoři v Roudnici nad Labem začal působit v rodinné sklářské firmě SpiderGlass Heřmanice. Věnoval se vývoji a marketingu a je autorem několika plastik a uměleckých děl.

Na konci devadesátých let se díky kamarádovi, který měl vinařství na jižní Moravě, začal zajímat o víno a posléze ho začal prodávat.

V roce 2002 založil v Liberci společnost Decanté Wines, která dodává víno po celé republice. Své partnery mají i v Německu a Polsku. Otevřel také e-shop Decante.cz, o který pečuje osm lidí.

Věnuje se i hudbě – je bubeníkem funkové kapely Hitfakers.

Máte také nějaké vinařské vzdělání?

Sice máme různé degustátorské a sommeliérské zkoušky, ale s vínem se musíte naučit žít. Každý den si procvičovat chuťové pohárky je nesmírně důležité. Jedině tak se naučíte pamatovat si chutě, které pak dokážete postupem času přiřadit k jednotlivým regionům nebo odrůdám.

Neustále sledujeme, co se ve světě vína děje. Jezdíme pravidelně za vinaři, na světové výstavy a vymetáme různé ochutnávky a degustace. Musíme vybírat opravdu velmi pečlivě. Milovníci vína moc dobře vědí, co chtějí pít a kolik by za to měli zaplatit. Vždy jsme nadšení, když se nám podaří objevit víno, které skvěle chutná a k tomu má dobrou pořizovací cenu. To je asi to, co většina zákazníků vyhledává. A o to se snažíme.

Jaké víno vás nadchlo v poslední době?

Na začátku léta jsme začali dovážet vinařství Morgassi Superiore. Jedná se o poměrně malé, butikové vinařství z italského Piemontu. Vyrábí pouze bílé víno s odrůdy Cortese. Jedná se o víno Gavi di Gavi DOCG. Je to noblesní víno s úžasnou délkou minerální a svěží dochutí a navíc velkým potenciálem ke zrání v lahvi.

K čemu byste ho doporučil?

Je skvělé k italskému rizotu nebo ke špagetám s mořskými plody. Rozhodně bych se ho nebál napárovat se sushi nebo kozím sýrem.

Kolik odrůd vína ve vaší vinotéce nabízíte?

Kolik odrůd máme v nabídce nevím, ale budou to desítky, možná stovky. Ale pro nás je důležitější charakter a styl daného vína. Vezměte si třeba takový ryzlink. Je to odrůda, která dokáže být tak různorodá a odlišná! Záleží, kde má svůj původ, na jakém podloží roste, jak staré jsou vinice, do jaké cukernatosti hrozny dozrají, v jaké nádobě fermentuje, jak se víno školí...

Jaký e-shop má podle vás šanci uspět v poměrně velké konkurenci?

Náš e-shop je velmi mladý a díky tomu je doslova nabitý nejmodernějšími technologiemi. Náš web je graficky velmi zdařilá až nadčasová práce, ale přesto je uživatelsky velmi laskavý, intuitivní, nebezpečně rychlý a skvěle zásobený vínem z celého světa v různých cenových kategoriích.

Podle jakého klíče vybíráte víno?

Myslím, že dokážeme za ty roky odhadnout, na co budou zákazníci ať už v gastronomii nebo v privátní sféře dobře reagovat. Vína obecně dělíme na dvě kategorie. Seriózní vína většinou předurčená k využití v gastronomii, a pak vína, která si vyberete jako společníka na celý večer. My máme rádi hodně svižná a dobře pitelná vína. Preferujeme nižší alkohol a vysokou míru pitelnosti. Vždyť víno je na pití, ne?

Dá se u nás prodejem vína uživit?

Od začátku distribuuje víno zejména do gastronomie. V současné době spolupracujeme asi se dvěma stovkami podniků po celé republice. Dalším pilířem našeho byznysu je kamenná prodejna v Liberci. Do digitálních prodejů se nám nikdy moc nechtělo. Měli jsme vždy pěkné webové stránky, ale sloužily spíše pro prezentaci, klasické e-shopové prostředí to zkrátka nebylo.

Nelákali vás běžní zákazníci?

Věděli jsme, že je naše místo na gastro scéně, a pokud to chceme dělat dobře, musíme se soustředit na naše velkoobchodní partnery a dát jim odpovídající servis a nějakou přidanou hodnotu. Navíc logistika byla před pár lety ještě trochu strnulá: představa, že chodíme s pár lahvemi stát frontu na poštu, aby se nám za pár dnů polovina vrátila rozbitá, to se nám moc nelíbilo.

Co změnilo váš názor?

Kvůli koroně jsme byli přinuceni tento obchodní kanál odšpuntovat a jít s kůží na trh. Postavit hezký e-shop a nakrmit ho pěkným zbožím bylo složité a zdlouhavé. Právě v tomto momentu ale začíná opravdová práce: přesvědčit zákazníka, aby si víno koupil právě u vás. Dodnes beru dřívější absenci e-shopu jako moje manažerské selhání.

Říkáte, že dodáváte víno až dvěma stům podniků. Jste na nějaké své odběratele obzvlášť hrdý?

Ano, zásobujeme například Grandhotel Pupp v Karlových Varech, Hotel Andaz Praha, který patří v současnosti mezi top lifestylové hotely u nás, liberecké Pytloun Hotels nebo Café Savoy v Praze.

Kolik lahví prodáte ročně?

Prodáme asi 300 tisíc lahví. Náš obrat je zhruba 50 milionů korun.

Která vína jsou u vás nejprodávanější?

Fenomén posledních let jsou německé ryzlinky a rakouské veltíny. Bublinám vládne již řadu let Prosecco a červeným vínům odrůda Primitivo z italské Apulie. Poslední dobou je také velká poptávka po přírodních vínech.

Prodávají se vám dobře i tuzemská vína?

Stále je velká poptávka a v poslední době sledujeme velký zájem i o česká vína z Mělnicka a Litoměřicka. Lidé si začínají spojovat regiony a oblasti s určitou odrůdou. Moc dobře vědí, že například na Znojemsku dělají skvělé rýňáky nebo veltlíny. Mikulovsko a Pálavu mají spojenou s vlašákem. K tomu přispívají hlavně vinaři, kteří se profilují a mají jasno v tom, co jejich oblast nabízí za možnosti a tomu podřizují odrůdovou skladbu.

Kdy prodáte nejvíc lahví?

V září začíná ten správný kvas a pokračuje až do nového roku. Začínáme s firemním vínem, v listopadu přicházejí na trh mladá vína, Svatomartinská a Beaujolais nouveau. Před Vánoci je to pro nás opravdu silné období.

Jaká reklama se vám nejvíce vyplácí – e-maily zákazníkům, pořádání akcí?

Je to mix všeho, co říkáte. Útočíme na zákazníka různými směry. Do zasílání newsletterů až po degustace. Pořádáme akce jako Decanté bienále Festivalu vína Liberec. Příští rok bude už 6. ročník. Nádherná akce, kde se propojují dva umělecké světy, víno a hudba.

Nyní jsou vinaři na vrcholu svých prací. Září bylo slunečné a neobvykle teplé, máte už zprávy, jaký bude ročník 2023?

Zpočátku vinaře trochu potrápilo počasí. Někde hrozny poškodily kroupy. Srpen byl na srážky poměrně vydatný, takže někde bobule podlehly hnilobě. Ale žádné černé scénáře se nepotvrdily. Můžeme očekávat vynikající ročník. Díky teplému počasí až do poloviny října nás ročník 2023 může překvapit i skvělým červeným.