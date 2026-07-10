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Nastartujte kariéru dřív než ostatní. Jak si vybrat správnou brigádu?

ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Sháníte zajímavou brigádu pro sebe či svého potomka? Nehledejte jen podle výše odměny či vzdálenosti od domova. Často se stává, že právě krátkodobá letní práce ukáže, kudy se v profesním životě (ne)vydat.

Šatnářka v divadle, překladatel u filmu, pořadatel na fotbale, hosteska na VIP plese... Vzpomenete si na svou nejzajímavější studentskou brigádu? Třeba Janu z malého města na východě Čech to odjakživa táhlo k novinařině, a tak už v šestnácti začala psát články do obecních novin. Na vysoké pak chodila číst zprávy do jednoho pardubického rádia a v sousedním Hradci Králové točila reportáže pro místní televizi.

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„Tenkrát jsem se hlásila na žurnalistiku v Praze, ale napoprvé mě nevzali, a tak jsem nastoupila na humanitní studia na pardubické univerzitě a přivydělávala si v regionálních médiích. Hrozně moc jsem se tam naučila a ještě víc mě to bavilo. A i díky tomu jsem se na žurnalistiku do Prahy nakonec dostala,“ vzpomíná Jana, která pak dalších 15 let pracovala v médiích a po mateřské odešla do „klidnějších vod“ příbuzného oboru PR.

Dveře do světa pracovních úspěchů se otvírají...

Příběh Jany je celkem častý – tedy když si za média, rádio a televizi dosadíte jakýkoliv jiný obor, například bankovnictví, zdravotnictví, gastronomii, zemědělství nebo třeba obchod... Když zkrátka brigáda, zajímavá i vcelku obyčejná, odstartuje úspěšnou pracovní kariéru.

„Pokud si student už nyní dokáže najít brigádu blízkou oboru, kterému se chce v budoucnu věnovat, může získat velmi cenný náskok. Pro mladého člověka může být právě první brigáda důležitým startem budoucí kariéry,“ je přesvědčený Michal Španěl, datový analytik a manažer portálu JenPráce.cz.

„Dobře zvládnutá brigáda může otevřít dveře k dlouhodobé spolupráci, trainee programu nebo prvnímu zaměstnání po škole,“ přitakává manažer náboru a marketingu firmy ManpowerGroup Jiří Halbrštát.

Své by o tom mohl vyprávět Václav z Prahy, který v patnácti nastoupil na brigádnickou pozici v rychlém občerstvení a už ve dvaceti šéfoval velké pražské pobočce. Přitom ještě stihl studovat vysokou školu. „Začínal jsem na základní pozici v kuchyni. Prošel jsem si všechny její stanoviště a vyzkoušel, jaké je to mít první brigádu. Čím vyšší pozici jsem pak zastával, tím bylo zaměstnání zajímavější,“ popisoval Václav, který firmu neopustil ani po vysoké škole.

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Pokud tedy právě hledáte brigádu pro sebe nebo svého potomka, myslete na to, že výše odměny, vzdálenost od domova a vlastně ani atraktivita místa nemusí být při výběru to nejdůležitější.

„To, že letní brigáda dokáže nastartovat pracovní kariéru, je vcelku častý příběh, důkazem je, že někteří zaměstnanci u nás začínali jako brigádníci,“ potvrzuje tiskový mluvčí Stezky korunami stromů Krkonoše Zdeněk Pop.

... nemusí to ovšem být hned vstup do kanceláře ředitele...

To vše ale neznamená, že když hned neseženete brigádu v právní kanceláři nebo na operačních sálech prestižní nemocnice, tak jste letos prohráli. Naopak. I budoucí špičkoví advokáti, chirurgové či manažeři mohou v létě točit zmrzlinu nebo roznášet na zahrádce pivo. V jednom se totiž odborníci jasně shodují: každá pracovní zkušenost má v mladém věku hodnotu.

„I krátkodobá brigáda mimo vysněný obor může být pro mladého člověka cennou zkušeností, protože si díky ní osvojí základní pracovní návyky, komunikaci nebo fungování v týmu. Pokud navíc ukáže spolehlivost a aktivní přístup, může si tím otevřít dveře k dalším pracovním příležitostem,“ radí HR ředitelka Pluxee ČR Martina Machová.

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Podle dalších odborníků už samotná brigádní zkušenost zároveň působí dobře v životopise, protože ukazuje aktivitu, samostatnost a ochotu pracovat.

„Brigáda je často první důkaz, že člověk umí fungovat v pracovním prostředí, komunikovat se zákazníky nebo nést odpovědnost,“ potvrzuje Jiří Halbrštát.

... hlavně ať se hned zase nezabouchnou

Dobře, na léto jste si sehnali slušnou brigádu a klidně byste stáli i o delší spolupráci. Jak se ale uvést v tom nejlepším světle a na co si dát pozor, aby vás do týdne nevyprovodili s ostudou ze dveří?

„Nečekáme, že nový brigádník bude hned všechno umět. Důležitá je chuť učit se, slušné vystupování a ochota pomoci tam, kde je potřeba. Dobrý první dojem udělá ten, kdo vnímá instrukce, komunikuje a má pozitivní přístup k návštěvníkům i kolegům,“ radí Zdeněk Pop.

Spolehlivost a přístup podle odborníků dnes jednoznačně porážejí zkušenosti. Častou chybou je podceňování dochvilnosti, komunikace nebo pracovního nasazení. „U brigádníků zaměstnavatelé málokdy očekávají pět let praxe v oboru. To, co dnes rozhoduje, je takzvaný ‚drive‘ a základní pracovní morálka. Firmy nám často reportují, že největším pokladem je pro ně brigádník, který dorazí včas, zvedne telefon, když se stane něco nečekaného, a nebojí se mluvit s lidmi,“ upozorňuje Martina Rychtová z agentury Fajn-brigady.cz.

Odborníci také doporučují nepodceňovat digitální stopu. „Firmy si stále častěji prohlížejí sociální sítě kandidátů a nevhodná prezentace může uchazeči zavřít dveře ještě před pohovorem,“ dodává Jiří Halbrštát z Manpower Group.

Kam v létě za prací? Příklady brigádnických míst:

  • Praha – Hosteska v pětihvězdičkovém hotelu, od 170 Kč/hod.
  • Brno – Barista v kavárně, od 125 Kč/hod.
  • Ostrava – Instruktor cvičení s dětmi do 12 let, od 140 Kč/hod.
  • Plzeň – Chmelová brigáda, 26 000–30 000 Kč
  • Liberec – Saunový animátor od 145 Kč/hod.
  • Olomouc – Obsluha kukuřičného bludiště, od 140 Kč/hod.
  • České Budějovice – Lektor doučování školáků, různé předměty, od 135 Kč/45 min.
  • Hradec Králové – Výlep plakátů, 200 Kč/hod.
  • Pardubice – Doručovatel/ka balíků, Česká pošta, od 167 Kč/hod.
  • Ústí nad Labem – Řidič v AAA auto, 140 Kč/hod.
  • Zlín – Brigáda v McDonald’s, od 150 Kč/hod.
  • Jihlava – Brigáda v Burger King, od 160 Kč/hod.
  • Karlovy Vary – Brigáda na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, 160 Kč/hod.

    Vybrané brigádnické pozice jsme hledali na konci června na portálech Fajn-brigády.cz, Jobs.cz, Práce.cz a Jenprace.cz.

Pozor na práci načerno a podvodníky

No jo, co když ale ani vzorné profily na Facebooku či Instagramu a bezchybná docházka nebudou stačit a stejně brigáda – nikoliv vaší vinou – skončí fiaskem? Co vše vám při hledání letní brigády hrozí, na co si dát pozor? „Mladí lidé často řeší hlavně výši hodinové mzdy a neověřují si základní podmínky práce. Přitom je důležité vědět, kdo je zaměstnavatel, jaká smlouva se podepisuje, kdy bude vyplacena odměna nebo zda je práce legálně přiznaná. Stále existují případy, kdy brigádník několik týdnů pracuje a následně zjistí, že nemá nic písemně potvrzené, a dostane nakonec méně, než čekal. Nebo také vůbec nic,“ upozorňuje Jiří Halbrštát.

Varovným signálem bývá například tlak na rychlé rozhodnutí, chybějící smlouva, nejasné podmínky nebo komunikace pouze přes anonymní kontakty, sociální sítě nebo WhatsApp. Podezřelé jsou také nabídky s nereálně vysokou odměnou za minimální práci nebo situace, kdy zaměstnavatel nechce sdělit přesný název firmy a místo výkonu práce.

„Seriózní zaměstnavatel naopak komunikuje transparentně, jasně vysvětlí podmínky, typ smlouvy i způsob odměňování. Důležité je také ověřit si reference firmy nebo zkušenosti ostatních brigádníků. Dnes je velmi jednoduché během několika minut zjistit, zda si lidé na zaměstnavatele dlouhodobě nestěžují,“ vysvětluje odborník z Manpower Group.

Studenti by si podle něj měli dávat velký pozor i na práci načerno. Krátkodobě může působit výhodně vyšší čistá odměna, ale brigádník tím přichází o základní ochranu a v případě problému se prakticky nemá čeho domáhat.

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