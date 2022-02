Sezonní pracovníky si firmy hýčkají. Stoupají jim platy, přibývají výhody

Obory vázané na turismus, retail a logistiku nebo zemědělství – to jsou odvětví, která se v sezoně neobjedou bez brigádníků. Sehnat lidi je ovšem stále větší problém, o sezonní místa je rok od roku nižší zájem. A covid to ledaskde ještě umocnil. Firmy si proto brigádníky předcházejí, a to nejen vyššími odměnami.