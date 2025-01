Soutěž o nejlepšího baristu? Zkušené matadory porazila brigádnice

Teprve 19letá baristka Antonie Nebeská přišla do jedné z kaváren řetězce Costa Coffee jen na brigádu. Ale postupně ji práce s kávou naprosto pohltila. Natolik, že se pustila i do vymýšlení vlastních kávových nápojů. S jedním z nich se přihlásila do soutěže o nejlepšího baristu řetězce. A rovnou zvítězila.