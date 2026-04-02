Úraz externisty měl pro firmu milionový dopad. Případ rozhodl Nejvyšší soud

Eva Sovová
BOZP je zkratka pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Podcenit hrozící rizika a zanedbat svou povinnost může mít pro zaměstnavatele citelný finanční dopad. Potvrdil to verdikt Nejvyššího soudu, který řešil případ vážného zranění externího pracovníka při úklidu v provozovně společnosti. Poškozený získal odškodnění ve výši 1,8 milionu korun.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Pod pojmem Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se skrývá celá řada problematik a pravidel. Mnozí zaměstnavatelé i zaměstnanci tyto oblasti vnímají spíše jako nutné zlo a jakousi formalitu. To se však může změnit v případě závažného úrazu, kontroly inspektorátu práce či pracovně právního sporu,“ říká advokát Ondřej Preuss.

Nejvyšší soud v nedávném rozhodnutí potvrdil, že zaměstnavatelé nesou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) nejen vůči svým zaměstnancům, ale vůči všem osobám, které se pohybují na jejich pracovišti s jejich vědomím.

Zákoník práce (§ 101 odst. 5):

Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

Odpovědnost se tak podle § 101 odst. 5 zákoníku práce vztahuje také na externí pracovníky, dodavatele a subdodavatele, OSVČ či návštěvy. Rozsudek podle odborníků ukazuje, že skutečný rozsah povinností mnohé firmy stále podceňují.

Úraz má milionový dopad

Případ, kterým se Nejvyšší soud zabýval, se týkal vážného úrazu externího pracovníka subdodavatele při úklidu v provozovně společnosti. Soud dospěl k závěru, že za úraz nese odpovědnost provozovatel pracoviště – tedy firma, v jejíž provozovně k události došlo. Poškozený externista získal odškodnění zhruba 1,8 milionu korun a celkové náklady případu, včetně souvisejících výdajů, se odhadují až na tři miliony korun.

Domů se nevrátil, zahynul v práci. Na co má rodina nárok, radí advokát

„Firmy si často myslí, že za bezpečnost externistů a lidí od dodavatelů odpovídají jejich vlastní zaměstnavatelé. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ale jasně ukazuje, že konečnou odpovědnost nese ten, kdo má pracoviště pod kontrolou,“ říká Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz. Podle ní je klíčové, aby zaměstnavatelé přestali vnímat BOZP jako formální povinnost a začali ji řídit systematicky ve vztahu ke všem osobám, které se na pracovišti pohybují.

Odpovědnost nelze „přehodit“ na dodavatele ani subdodavatele

Nejvyšší soud zároveň zdůraznil, že odpovědnost za BOZP nelze smluvně přenést na jinou firmu. Ustanovení ve smlouvách, která se snaží přesunout veškeré povinnosti na dodavatele či subdodavatele, nemění nic na tom, že z hlediska zákoníku práce zůstává odpovědný provozovatel pracoviště. Ten musí aktivně zajišťovat bezpečné podmínky a kontrolovat, jak je práce na místě reálně organizována.

Rozhodnutí tak podtrhuje, že ani precizní smluvní ujednání nezbavuje zaměstnavatele povinnosti zajistit bezpečnost lidí, kteří se na jeho pracovišti pohybují. A to bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k jiné firmě.

Kontrola vstupu, totožnosti i rizikových prostor je klíčová

Soud firmě v konkrétním případu vytkl především nedostatečnou kontrolu vstupu osob do provozu, neověřování totožnosti i oprávnění externích pracovníků včetně slabého dohledu nad rizikovými prostory. Rozhodnutí zároveň podtrhuje nutnost mít jasně nastavená pravidla pro pohyb lidí na pracovišti.

Advokát radí, jak získat patřičné odškodnění, když utrpíte pracovní úraz

Zaměstnavatelé by podle odborníků měli věnovat větší pozornost nejen interním školením, ale i koordinaci s dodavateli a subdodavateli, kteří do jejich provozu vstupují.

„Tento rozsudek je pro zaměstnavatele varováním i návodem zároveň. Ukazuje, že podcenění BOZP může mít milionové dopady, ale také přesně pojmenovává, co je potřeba zlepšit – tedy mít přehled o tom, kdo se v provozu pohybuje, jak je proškolený a jak jsou řízena riziková místa,“ dodává Anna Kevorkyan.

BOZP se týká celého areálu

Odpovědnost zaměstnavatele se navíc nevztahuje jen na samotná pracovní místa, ale na celé pracoviště – od technických místností přes šatny až po prostory s technologiemi a další části objektu, kde existuje riziko ohrožení zdraví.

„Pro každé pracoviště stanovuje zákon povinnost identifikovat rizika, která zde zaměstnancům hrozí. Pracoviště má být bezpečné nejenom pro zaměstnance, ale v podstatě pro jakoukoliv fyzickou osobu, která se zde pohybuje,“ poznamenává advokát Ondřej Preuss. Při vyhodnocování rizik musí firmy zohlednit i prostory, kde se běžně práce nevykonává, ale kde se lidé mohou pohybovat.

Zaměstnavatel nechce uznat pracovní úraz. Co dělat, radí advokát

Rozhodnutí Nejvyššího soudu je jasným signálem, že řízení BOZP musí být komplexní a zahrnovat všechny osoby na pracovišti i všechny relevantní prostory. Provozovatelé areálů tak stojí před úkolem zrevidovat své interní procesy, smluvní vztahy i praktickou organizaci práce, aby předešli nejen právním sporům, ale především vážným úrazům.

Nejčtenější

Makléřů přibývá, prodejů ne. Provize ve statisících budí ostrou debatu

Provize realitních makléřů

Na českém trhu působí tisíce realitních makléřů. Nemovitostí se ale ročně prodá jen kolem 90 tisíc. Provize však zůstávají ve stovkách tisíc korun. Kritici mluví o neudržitelném a neefektivním...

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

Daně za rok 2025: Přiznejte své příjmy ideálně elektronicky. Praktický návod a novinky

Ilustrační snímek

A je to tady. I letos musí podnikatelé, drobní živnostníci i další osoby samostatně výdělečně činné podat daňové přiznání a přiznat své příjmy. Vyplnit a odevzdat formulář musí i někteří zaměstnanci,...

Studenti z gymplu v Ostravě rozjeli vlastní firmu a sklízí uznání a úspěch

BeeWraps

Na gymnáziu Ostrava-Hrabůvka dostalo 13 studentů příležitost zjistit, jak náročné je podnikání. Loni založili firmu BeeWraps a daří se jim. Vsadili na výrobu a prodej přírodních voskovaných ubrousků,...

Povinné ručení zdražuje, i když jezdíte bez nehody. Dá se s tím něco dělat?

Premium
ilustrační snímek

Povinné ručení musí platit každý motorista. V posledních letech je to ale čím dál tím větší zátěž a pojistné roste nemilosrdně i těm, kteří žádnou nehodu nezpůsobili. Proč musíme z peněženky...

Účelně zaměstnává a bystří důvtip. Jak vzniká legendární stavebnice Merkur

Premium
Majitel společnosti Merkur Toys Richard Hrbáč

Kovové pásky, šroubky a děrované plechy. Stavebnice, kterou před více než sto lety vymyslel Jaroslav Vancl, dodnes probouzí technickou fantazii dětí i dospělých – a někdy i mění svět. Právě z Merkuru...

6. dubna 2026

Když život změní směr: jezdkyně, která vytvořila kavárnu bez kompromisů

Životní vášní Ulriky Kopřivové jsou koně a jezdectví, nedávno ale vybudovala i...

Jezdectví milovala od dětství a věřila, že u něj zůstane celý život. Vážný úraz však její kariéru nečekaně ukončil. Když se navíc u ní i jejího partnera objevily potravinové intolerance, začali...

5. dubna 2026

Studenti z gymplu v Ostravě rozjeli vlastní firmu a sklízí uznání a úspěch

BeeWraps

Na gymnáziu Ostrava-Hrabůvka dostalo 13 studentů příležitost zjistit, jak náročné je podnikání. Loni založili firmu BeeWraps a daří se jim. Vsadili na výrobu a prodej přírodních voskovaných ubrousků,...

4. dubna 2026

Moderní učňák: virtuální realita, roboti i nové technologie v řemeslech

Na trenažéru využívajícím rozšířenou realitu si mohou učni bezpečně osvojit...

Učňovské obory procházejí v posledních letech výraznou proměnou. Tradiční řemesla doplňují nové technologie, digitální nástroje i moderní materiály a mění se také to, co všechno musí dnešní řemeslník...

3. dubna 2026

Proč investiční fond sází na knihy? Euromedia patří k pilířům Rockaway Alpha

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Na první pohled to může znít překvapivě: zatímco investiční fondy často hledají příležitosti v technologiích nebo rychle rostoucích digitálních oborech, Rockaway Capital staví část své strategie na...

2. dubna 2026  15:33

Nízký tarif pro podnikatele: Fixace ceny elektřiny a plynu pro malé firmy

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Elektřina a plyn dnes tvoří významnou část rozpočtu – ať už jde o provoz kanceláře, dílny nebo menší provozovny. Rostoucí ceny energií však nutí firmy i drobné podnikatele pečlivě přehodnocovat své...

2. dubna 2026  13:39

Daně 2026: Deset novinek a změn, které ovlivní letošní daňové přiznání

Premium
ilustrační snímek

Rok 2026 přináší změny, které ovlivní daně zaměstnanců i podnikatelů. Zvyšuje se minimální mzda, mění limity pro DPP i zaměstnanecké benefity, nově si mohou odpočty uplatnit i členové bytových...

2. dubna 2026

Úraz externisty měl pro firmu milionový dopad. Případ rozhodl Nejvyšší soud

ilustrační snímek

BOZP je zkratka pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Podcenit hrozící rizika a zanedbat svou povinnost může mít pro zaměstnavatele citelný finanční dopad. Potvrdil to verdikt Nejvyššího soudu,...

2. dubna 2026

Daně 2025: Přehledy OSVČ, jak vypočítat zdravotní a sociální pojištění

ilustrační snímek

Podnikatelé mají po daňovém přiznání další povinnost – podat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. Jak se počítají odvody, kdy vzniká nedoplatek a od kdy platí nové zálohy? Přinášíme přehled...

1. dubna 2026

Povinné ručení zdražuje, i když jezdíte bez nehody. Dá se s tím něco dělat?

Premium
ilustrační snímek

Povinné ručení musí platit každý motorista. V posledních letech je to ale čím dál tím větší zátěž a pojistné roste nemilosrdně i těm, kteří žádnou nehodu nezpůsobili. Proč musíme z peněženky...

1. dubna 2026

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

31. března 2026  7:22

Daňové přiznání: Jaký je rozdíl mezi papírovým a online podáním

ilustrační snímek

Lhůta pro podání papírového daňového přiznání za rok 2025 končí ve středu 1. dubna 2026. Ještě více než měsíc ale bude možné podat daňové přiznání (DP) elektronicky, ve zvláštních případech i déle....

31. března 2026  7:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.