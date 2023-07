Zaměstnání v zemědělství není cool, říká ředitel firmy, kde práce šumí a perlí

Trendy: bublinky na ledu. A po celý rok Ondřej Beránek Pijete sekt jen na silvestra nebo při slavnostních příležitostech? Pak jste zaspali, protože novým trendem je „bouchnout bubliny“ kdykoli – v zimě i uprostřed parného léta. „Pití šumivého vína se postupně rozkládá do celého roku,“ potvrzuje Ondřej Beránek, ředitel Bohemia Sektu, který do firmy nastoupil už v roce 1998. „Nejprve jsme uvedli na trh letní sekt s jahodou a tančící brusinky. Pak jsme roku 2020 přišli s Bohemia Sekt Ice v bílé matné lahvi, který se podává s ledem. Měl obrovský úspěch. V roce 2022 k němu přibyl růžový Ice Pink.“ Jaké další trendy jste zaznamenali?

Posledních pár let roste obliba italského prosecca, což je fajn, protože i to učí lidi pít bublinky celoročně. Dalším trendem je bílá a růžová nealkoholická verze šumivého vína, které vyrábíme už od roku 2007. Kdo je pro vás největší konkurence?

Asi zahraniční sekty. Tichá vína lidé vybírají podle odrůdy a ceny, šumivá podle značek. V 90. letech byla naše značka občas napodobována, což nám kazilo dobrou pověst, ale to už se teď neděje. Jaké profese jsou pro výrobu sektu potřeba?

Nejvíce máme dělníků potravinářské výroby – pro obsluhu stáčecích linek, která ještě není úplně specializovaná, a pak už pro odbornější práci ve sklepě. Vinohradníků, starajících se o vinice, je nedostatek – je to náročná práce, navíc zaměstnání v zemědělství dnes není „cool“. Další profesí je vedoucí výroby šumivých vín – sklepmistr. Takových odborníků v České republice mnoho není.. Je o práci ve vaší firmě zájem?

Ano, lidé na silnou značku slyší. Snažíme se o rodinnou atmosféru, vycházíme zaměstnancům vstříc ohledně úvazků i nabídky benefitů. Čtvrtina jich u nás pracuje přes 20 let, někteří odcházejí do penze i po 45 letech. S jakými výzvami se v současné době potýkáte?

Hodně podražily lahve, stojí dvakrát víc než před rokem, také ceny hnojiv na vinice jsou vyšší. Vracet lahve na sekt je problematické, jsou pokryty tenkou, neviditelnou vrstvou kovu – a ta když se naruší, nelze lahev znovu použít. Nedávno jsem na veletrhu viděl papírové lahve na víno – takové menší tvarované bag-in-boxy, lehké a z 94 procent z recyklovatelných materiálů. Kdo ví, zda to je budoucnost. Čeká nás hodně výzev: musíme vyrábět šetrně, ale ne moc draze, zvládnout klimatické změny na vinohradech a optimalizovat prodejní síť – nejvíce se prodá přes řetězce, ale chceme posílit i naše vinotéky a také e-shop osobnivinoteka.cz, jemuž se dlouhodobě daří.