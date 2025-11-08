Jste provozní ředitelkou velké cestovní kanceláře, ale současně i mámou tří dětí, nejmladšímu je teprve pár měsíců. Měla byste tedy nejspíš být na mateřské a následně rodičovské dovolené, ale pracujete na plný úvazek. Jak k tomu došlo? Nepřemýšlela jste, že byste zůstala na nějaký čas doma a věnovala svůj čas jen dítěti a rodině?
V tomhle směru jsem vždycky byla trochu jiná než ostatní. Neznamená to, že by pro mě rodina nebyla prioritou, ale jsem velmi cílevědomá a kariérně zaměřená. Moje práce v Blue Style mě naplňuje a baví, a i když jsem tuto otázku řešila už u předchozích dvou dětí, vždy jsem se rozhodla stejně a nastoupila jsem zpět do práce co nejdříve to šlo.
Jak staré máte děti?
Dceři Chiaře bude v lednu čtrnáct, synu Valentinovi osm a nejmladší Georgina má čtyři měsíce.
Co na vaše rozhodnutí říkal manžel a nejbližší okolí?
Můj manžel to nesl zpočátku poměrně těžce. Je Afričan a jako typický Afričan má zafixované, že ženy zůstávají s dětmi doma a pečují o domácnost. V Africe sice ženy také pracují, ale jinak než v Evropě – chodí na trh, prodávají oblečení, které samy šijí, nebo zeleninu, kterou vypěstují. Nemusí být v kanceláři od rána do večera. Péče o děti tam často probíhá přirozeně během dne, což tady samozřejmě nejde.
Afriku dobře znáte. Strávila jste tam někdy delší dobu?
Ano, v Africe jsem vyrůstala a strávila zde několik let. S maminkou jsme hodně cestovaly, protože pracovala jako vyjednavačka konfliktů na volné noze. Byly jsme tak často na všech místech, kde probíhal nějaký konflikt. Moje dětství tedy nebylo úplně jednoduché, ani bezproblémové, ale velmi rychle jsem pochopila, že život není samozřejmost a že ne všechno je tak růžové, jak se někdy v dětství zdá.
Nicole Etemike
Narodila se 22. srpna 1991 v Hradci Králové
Vystudovala magisterský obor Bezpečnostní studia na Karlově univerzitě v Praze
Během studií žila dlouhodobě v zahraničí, např. v Brazílii, Rusku nebo v Nigérii
Od roku 2019 pracuje v cestovní kanceláři Blue Style jako provozní ředitelka
V současnosti žije s manželem, který pochází z Nigérie a se svými třemi dětmi v Praze
Už od dětství jste tedy často na cestách. Myslíte si, že právě tehdy vznikla vaše láska k cestování a k oboru cestovního ruchu?
Nemyslím si, že je to přímo propojené. Když k nám lidé přicházejí na pohovor do cestovní kanceláře, často říkají: „Já rád cestuji.“ Ale práce v cestovním ruchu neznamená, že člověk hodně cestuje. Samozřejmě je to obor zajímavější a živější než třeba prodej léků nebo jiného zboží a příležitostně se člověk díky práci do zahraničí podívá, ale je to především víc kancelář než cestování.
Jak jde role matky a vysoce postavené manažerky skloubit dohromady? Pomáhá vám někdo?
Když jsem se rozhodla vrátit do práce hned po porodu, potýkala jsem se zpočátku s nepochopením ze strany manžela. I když jsme o tom, že se hned po porodu vrátím do práce, mluvili celé těhotenství, manžel nepočítal s tím, že to tak opravdu bude. Myslel si, že to v průběhu těhotenství fyzicky nezvládnu a možná na to i trochu spoléhal. Ale po pár měsících musím říct, že jsme se skvěle sladili. Díky tomu, že je profesionální fotbalista, může svoji práci dobře kombinovat s péčí o dceru, a zvládneme se v tom vystřídat.
Máte i chůvu?
Ano, máme chůvu, která s námi tráví většinu času během pracovních dní. Musím přiznat, že bez ní by to bylo daleko obtížnější. Rodina je pro mě velice důležitá, ale ve všední dny se musím plně soustředit na práci. Zato o víkendech jsem stoprocentně máma, řidič, basketbalový kouč, fotbalový fanoušek i organizátor rodinného programu.
Jak vaše rozhodnutí přijal třeba majitel cestovní kanceláře či další kolegové z managementu? Neměli obavy, zda jsou dvě tak zásadní role kompatibilní?
Nemyslím si, že tam panovala obava. Já sama jsem ale měla obavy, že by mohla nastat. Majiteli firmy jsem hned po oznámení těhotenství férově řekla, jaké mám plány. Ujistila jsem ho, že nechci jít na mateřskou dovolenou a být několik let mimo obor, ale že budu k dispozici až do porodu a krátce po něm se vrátím.
Ve vedoucích funkcích stále převažují muži. Jak vnímáte fakt, že jste jako žena na takto vysoké pozici?
Já osobně ty rozdíly mezi muži a ženami v managementu příliš nevnímám. Pokud je člověk cílevědomý, pracuje naplno a odvádí dobrou práci, pak se přirozeně posouvá dál, bez ohledu na pohlaví. Nikdy jsem neměla pocit, že by moje postavení ovlivnilo to, že jsem žena. Věřím, že když člověk dělá věci s nasazením a zodpovědností, výsledky mluví samy za sebe. Nesoustředím se na to, jestli jsem žena mezi muži, ale na to, abych dělala svoji práci co nejlépe
Co práce provozní ředitelky velké cestovní kanceláře obnáší?
De facto všechno. V rámci provozu se člověk dostane do kontaktu se všemi odděleními firmy a žádný den není stejný. Každý den se řeší něco jiného, a to mě na té práci baví nejvíc. Není v ní žádná rutina, spolupracuji s lidmi všech pozic, od těch nejnižších až po nejvyšší management, a to mi dává skvělý přehled i širší nadhled.
Jak se vlastně z prvotního nápadu stane zájezd?
Většina lidí si vůbec nedokáže představit, kolik práce za tím stojí. Na přípravě se podílí prakticky celá firma. Než otevřeme novou destinaci, řeší se strategie, plánování, způsob fungování v dané zemi, počet hotelů i to, zda půjdeme do exkluzivních kontraktů. Těch kroků je opravdu mnoho, než v dané destinaci začne operovat první letadlo. Samotný prvotní nápad často vzniká v našem obchodním oddělení – například naše obchodní ředitelka Lenka Pátek osobně destinace prověřuje a hodnotí jejich potenciál.
Jak se vybírají destinace a jak se tam pak vyjednává s hotely? Dělají tuto práci čeští zaměstnanci, nebo spolupracujete s místními?
Záleží na konkrétní destinaci i podmínkách. Buď máme na místě svého kontraktora, nebo takzvaného DMC (Destination Management Company), tedy lokální agenturu, která pomáhá cestovním kancelářím přímo v destinaci, například při zajišťování ubytování a služeb. Tyto aktivity mohou dělat naši zaměstnanci, ale místní kontraktor bývá často výhodou, protože zná mentalitu i vyjednávací zvyklosti dané země a mívá zde už vybudované kontakty.
A co zajištění letecké dopravy, které pod vás také „spadá“. Pořád slyšíme, že nebe je letadly přeplněné. Přibývá pravidelných linek, které propojují nová a nová místa, přibývá rotací, do toho létají chartery cestovních kanceláří, mnohá letiště praskají ve švech. Jak se v takové „džungli“ zajišťuje doprava pro klienty cestovní kanceláře, aby všechno klaplo?
„Džungle“ je zcela výstižné slovo. Leteckých společností je na trhu mnoho, ale kapacity letadel jsou celosvětově omezené. S rostoucím zájmem o cestování se zvyšuje tlak i na ceny a dostupnost. To vše včetně cen paliva se projevuje na cenách zájezdu. Proto pečlivě a poctivě vybíráme dopravce tak, aby se zachovala kvalita, na kterou jsou naši klienti zvyklí, a zároveň se ceny držely na přijatelné úrovni.
Jenže letadla jsou pouze jedna část cesty do destinace, druhou tvoří letiště, jejichž provoz je velmi vytížený, zejména v hlavní sezoně. Koordinace letových časů proto vyžaduje pečlivé plánování, je potřeba sladit sloty jak na letišti v Česku, tak v cílové destinaci, aby na sebe časově navazovaly. I z tohoto důvodu mohou být některé odlety naplánovány i v nočních hodinách.
Češi cestují rádi, zvyšují postupně i svoje nároky na dovolené?
Určitě ano, zejména po období covidu. Češi si nechtějí odepřít kvalitní dovolenou a část z nich cestuje i několikrát ročně. Díky přímým letům a stále se zlepšující životní úrovni v Česku se letecké dovolené u moře staly samozřejmostí pro nejednu rodinu či pár. Přibývá i těch, kteří vyráží singl.
Je to opravdu tak rozšířené?
Troufám si říci, že ano. Vždyť dnes vyjde dovolená u moře mnohdy levněji než dovolená v Česku. Ale samozřejmě i nadále velká část klientů cenu stále zvažuje. A bezpochyby je zde část lidí, kteří na dovolenou vyrazit nemohou, to je fakt.
Máte tedy různé skupiny zákazníků…
Pochopitelně. Jsou zde ti, kteří hledají cenově dostupné zájezdy, ale dovolenou si dopřát chtějí, a pak klienty, kteří více investují do kvality, komfortu a doplňkových služeb. Zájmu dominují pobyty s all Inclusive, převažují čtyř a pětihvězdičkové hotely. Právě ty nejlepší hotely v poměru cena versus kvalita bývají vyprodané nejdříve.
Můžete trochu přiblížit, jak k otázce cenotvorby přistupujete, aby byly obě strany, tedy jak cestovní kancelář, tak i zákazník spokojení?
Výběr hotelů i leteckých společností má na výslednou cenu zásadní vliv. V dnešní době, kdy rostou ceny pohonných hmot i personálních nákladů, není jednoduché držet ceny na stejné úrovni. Snažíme se je ale nastavovat tak, aby klient vždy dostal odpovídající kvalitu. A zároveň musíme vydělat na provoz a rozvoj naší cestovní kanceláře.
Jak dlouho dopředu se plánují nové destinace?
Je to různé – některé menší projekty, kdy přidáváme hotely v destinaci, kam už lety máme, se nám podařilo otevřít během několika týdnů. Jiné, kde se řeší více hotelů a musí se nastavit letecká doprava, mohou trvat měsíce i roky. Zároveň musíme nové destinace představit klientům, zaujmout je natolik, aby tam chtěli na dovolenou letět. Musí nám celá destinace dávat smysl.
Trochu už jsme „nakously“ změny v chování českých cestovatelů. Jaké jsou zde v tomto směru trendy?
Klienti nyní dávají přednost destinacím, které nejsou příliš vzdálené, ideálně do čtyř až pěti hodin letu. Letos, a podle prodejů i v příštím roce, patří mezi nejžádanější destinace Tunisko nebo Egypt. V létě měla obrovský úspěch naše novinka Albánie a stále také Bulharsko, kde rozšiřujeme kapacity hotelů, protože poptávka je velmi silná. Jednou z největších změn je skutečnost, že stále roste počet klientů, kteří letí na druhou nebo třetí dovolenou. Kromě léta se tak do tepla k moři vydávají na podzim nebo během zimy či jara.
Cestujete často i vy sama? Ať již pracovně nebo soukromě?
Ano, cestuji poměrně často, ale jsme s manželem limitováni naším pracovním vytížením. On může cestovat jen mimo fotbalovou sezonu, takže společné dovolené zvládneme dvakrát ročně. Jinak často vyrážím s dětmi sama. Například teď plánuji týdenní cestu do Ománu sama se svými třemi dětmi.
K cestovnímu ruchu patří i jazyková vybavenost, obzvlášť na pracovní pozici, jako je ta vaše. Jak jste na tom?
Musím říct, že jsem až překvapena, jak málo cizí jazyky v práci využívám. Nejčastěji používám češtinu, ve které prodáváme klientům zájezdy, a angličtinu při jednání s partnery. Ovládám ale i italštinu, němčinu, ruštinu, arabštinu, španělštinu a portugalštinu. Ty jsem tady ale zatím neuplatnila. Všechny jazyky jsem se naučila v mládí, kdy jsem dlouhodobě žila v různých zemích – například rok v Rusku, Brazílii či Nigérii.
Žijete už dlouho v Česku – dá se říct, že je to vaše srdcová země?
Když jsem byla mladší, často jsem z Čech utíkala, protože jsem byla zvyklá na jiné prostředí. Svět a Afrika měly úplně jinou atmosféru, byly dynamičtější anebo hodně napřed. Postupem času si ale uvědomuji, že pomalejší rytmus je pro rodinu lepší. Mám tu jistotu, cítíme se bezpečně a nemusím se bát, že mi unesou děti, když jdou samy ze školy, nebo že mi je ve škole postřelí, jak se stává třeba v Americe. Česká republika je takovým pomyslným mostem mezi Východem a Západem, rasismus tady není tak výrazný jako jinde. A i když se občas setkám s předsudky a musela jsem někdy zakročit, není to nic ve srovnání s tím, co zažívají moji známí v multikulturních zemích.