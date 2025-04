Odmalička pracovala s dětmi, měla blízko ke sportu, zábavě, zážitkům, pořádala různé druhy akcí nejen pro rodiny s dětmi, ale i pro mladé lidi, pro prarodiče s dětmi. „V jednu chvíli jsem měla pocit, že přesně vím, co chtějí děti, co chtějí jejich rodiče a že v našich Litoměřicích, odkud pocházím, taková akce, která by zabavila celou rodinu, chybí. A tak jsme uspořádali v roce 2019 první rodinný festival,“ říká Adéla Marková, zakladatelka Bezva Festu a šéfka společnosti Bezva parta, která za festivalem stojí.

A hned se ujal…

Tak nějak. Vůbec bych tenkrát nečekala, že na něj přijde tolik lidí. Měla to být malá akce především pro rodiny s dětmi, nakonec přišlo přes čtyři tisíce lidí. A to bylo neskutečné číslo.

Rodinný festival, znamená to, že je jen pro rodiny s dětmi?

Ne tak docela. Rodinný znamená, že zabavíme opravdu úplně celou rodinu. Děti od kočárků, ty, co už umí chodit a nezastaví se, přes ty, co chtějí už něco více, až po rodiče, kteří často od nás odcházeli a říkali: „Tak tohle jsme ještě nikdy nezažili, tolik zábavy na jednom místě. My jsme to ani nestihli projít celé, nemůžete to příště udělat na dva dny?“. Nebo napíšou třeba: „Byli jsme na festivalu s tříletou holčičkou, osmiletým klukem a sedmnáctiletou holčinou a všichni do jednoho jsme se dobře bavili. Děkujeme, neskutečná práce.“ To potěší.

V čem je Bezva Fest jiný proti jiným festivalům?

Myslím, že hlavně svým konceptem. U nás návštěvník zaplatí vstup a v rámci areálu má pak všechnu zábavu zcela zdarma. Od dlouhé nafukovací dráhy až po lunapark, kde děti mají zdarma neomezeně celý den autodrom, řetízkový kolotoč, vyhlídkové kolo, nafukovací hrady, interaktivní hrady.

Festival nabízí i spoustu sportovních aktivit, tvořivé zóny, workshopy, mini zoo, edukační zónu, zóny pro rodiče. Zkrátka, chtěli jsme postavit event, kam, když dítě vstoupí, tak se cítí jak v sedmém nebi. A kde nebudou muset říkat rodičem dětem „už ne“, „stačí“ nebo „stojí to hodně peněz“.

Tíhla jste k této oblasti vždycky?

Myslíte práci s lidmi? Ano, ta měla bavila v podstatě odjakživa. Už na základní škole jsem se zapojovala do všech možných projektů, na druhém stupni jsem už organizovala menší akce a také připravovala předtančení na různé závěrečné akce. Na střední škole jsem založila taneční školu, pořádala maturitní plesy, tábory, narozeninové akce, benefiční akce. A pak se to na vysoké škole rozjelo ve velkém.

Adéla Marková Vystudovala obor Psychologie a speciální pedagogika na UK v Praze a poté na Univerzitě Palackého obor Psychologie V roce 2007 založila taneční školu Funky Dangers Během studií podnikala v oboru eventů, pořádala maturitní plesy, firemní akce, dětské akce, tábory a školy v přírodě V roce 2019 uspořádala první rodinný festival Bezva Fest, který se poté rozrostl do pěti měst s návštěvností přes 25 tisíc Je zakladatelkou a jednatelkou firmy Bezva parta S partnerem mají dceru Ellenu, se kterou žijí, jak říká bezva život, tedy všude je s nimi S rodinou cestují po celém světě Ve volném čase jezdí ráda na koni, tancuje a tráví čas s rodinou a přáteli

Dá říct, že event management vám byl blízký od úplného počátku?

Event management ano, ale marketing tolik ne, k němu jsem vlastně dospěla až ve chvíli, kdy jsme začali pořádat Bezva Fest. Najednou jsem zjistila, že není tak snadné „vykřičet do světa“ co chystáte, a že to bude opravdu bezva.

Když se dneska podívám na náš první plakát z Bezva Festu, textace a celkově nastavení všeho toho marketingu, který jsem si jako neznalá tvořila sama, vůbec nechápu, jak jsme mohli tolik lidí přesvědčit k tomu, aby přišli.

Už jste ale zmínila, že na něj přišlo přes čtyři tisíce lidí. Očekávání jste asi splnil, ne?

Jak se to vezme. Náš první festival skončil v obrovském minusu. Nevěděla jsem totiž vůbec, jak tyhle velké akce dělat, byla jsem v tomto neznalá a chtěla jsem tam toho hodně, aby vše bylo dokonalé, velké. Vůbec jsem v té chvíli nemyslela na to, že se tím mohu dostat do velkých finančních problémů. Jinak byl ale opravdu neskutečný. Pamatuji si, jak jsem se procházela po Střeleckém ostrově v Litoměřicích a říkala si, jak jsme tohle mohli vůbec dokázat.

Zpětná vazba od lidí byla úžasná, zvedla se vlna, kterou jsem nečekala. Stejně dobře si ale pamatuji, jak jsem byla hrozně vyčerpaná, několik dní jsem nespala. A pak to na mě všechno dolehlo, byla jsem dojatá tak, že jsem plakala, současně jsem byla pyšná, že se nám to tak povedlo. Myslím, že tenhle pocit přebil všechny problémy, včetně těch finančních a já věřila, že to bude mít budoucnost.

Další ročníky vznikaly se stejným nadšením?

Po prvním festivalu přišel na dva roky covid, to bylo velké omezení a naše víra v to, že ho opět nastartujeme a návštěvníci si budou pamatovat, jak bezva to bylo… no bylo to těžké. Ale rok 2022, kdy už se na akce zase mohlo, nám ty obavy bohatě vynahradil.

Na druhý ročník v Litoměřicích přišlo přes osm tisíc lidí. To byla velká motivace. A napadlo nás, že bychom náš projekt mohli ukázat na více místech naší republiky. V roce 2023 tak začala první Bezva Fest tour po pěti městech. Kromě Litoměřic to byla také Ostrava, Hradec Králové, Slavkov u Brna a Plzeň.

Ten letošní, jubilejní 5. ročník, ten bude jaký?

Největší, jaký jsme dosud dělali. Už minulý rok nám návštěvníci psali, že se festival nedá během jednoho dne projít. Připravujeme opět i nějaké novinky. Na návštěvníky tak čeká třeba zipline sjezdovka. A opět s festivalem projedeme pět měst, přičemž program je v každém z nich trochu jiný. Začínáme už 17. května v Ostravě, pokračujeme 24. května v Hradci Králové a v červnu po týdnu budou následovat festivaly v Plzni, Slavkově u Brna a závěr připadne na Litoměřice.

S tím, jak rostl festival, jste ale museli bezpochyby „růst“ i organizačně. Hádám, že v současné době už na nějakou velkou spontánnost moc prostoru není…

Když jsme začínali, bylo to v našem rodném městě, kde máme spoustu kontaktů, spoustu přátel. A ti uměli vše, co bylo potřeba, byli ochotní nám kdykoliv pomoc. Když jsme ale poprvé vyjeli na tour, zjistili jsme, že to, co umíme, není vůbec dostačující. A tak jsme se za pochodu museli učit.

A podařilo se?

Rozhodně jsme rok od roku v organizaci lepší. Už víme, kde sehnat traktor, když nám zapadne kamion, kde nám i o půlnoci dotisknou nějaké podklady, kde v daném městě máme oporu a nové přátele, na které se můžeme obrátit. To je obrovský bonus a dnes je to díky tomu všemu mnohem snadnější.

Jak se sestavuje program na takový festival?

Na začátku to bylo obtížné. Nebo by možná bylo výstižnější říct, že jsme šly tak trochu metodou „pokus-omyl“, prostě zkusíme to a uvidíme. Teď už je to jiné, víme, co funguje a co ne, co lidé mají rádi. Platí to i při výběru interpretů – jdeme cestou, aby tam bylo něco pro malé, něco pro teenagery, něco i pro rodiče. Zvláště u interpretů, které „hltají“ děti, je to ale složitější. Víme, že je potřeba, aby tam byli, z druhé strany ale děti vydrží jen chvilku. Jednoho, maximálně dva interprety, a pak se chtějí bavit, hrát si.

Na letošním festivalu bude vystupovat třeba Pokáč, kapela Slza či Lollipopz. Jak se takové hvězdy shání?

Nebudu vám nic nalhávat, ze začátku to nebylo nic jednoduchého, nevěděli jsme pořádně, jak na to. Časem se z nás ale s mnohými z interpretů, kteří na našich festivalech vystupují, stali přátelé. Když dnes volám jejich manažerům, reagují třeba: „...jéééé Bezva Fest, už se těšíme“. Někdy je to dokonce i obráceně, mladí talentovaní umělci, kteří ale ještě nejsou moc známí, nám nabízí své vystoupení zcela zdarma. A my jim tu příležitost rádi dáváme.

Jak velký je vůbec tým lidí, kteří se o festival starají? A jaké profese jsou k tomu zapotřebí?

Dnes se o festival téměř celý rok stará pět lidí, dříve to bylo ale mnohem více, než jsme se „zaběhli“. Jsou to bezva parťáci, kteří mají tah na branku a ta práce je opravdu baví. Jsem ráda, že je mám, bez nich by to nešlo. To je ale samozřejmě jen základ týmu, taková „řídicí jednotka“.

Pomáhá vám i někdo z rodiny?

Svůj, jak říkám Bezva byznys eventový, jsem založila především na pomoci v rodině. Taťka byl vždy velmi podnikavý a ve všem mě podporoval, ukazoval mi směr. Maminka byla zase ta, která mi pomáhala s čímkoliv, co bylo potřeba, její obětavost mě udržela i v těžkých chvílích. Časem se přidal i můj partner, který se teď stará o produkci celého festivalu.

Bezva Fest je dnes takový rodinný podnik. Jak se vám s nejbližší rodinou pracuje? Není to někdy náročné?

Je a někdy zatraceně náročné. Snažíme se ale práci oddělit od rodinného života. Když opustíme práci, doma se o už o ní nebavíme. Někdy to samozřejmě nejde tak dobře, ale postupem času jsme se to naučili, jinak by to opravdu nešlo.

Váš partner převzal dokonce roli otce na rodičovské dovolené...

Je to tak. Otěhotněla jsem v době covidu. Nevěděli jsme, kdy se co znovu otevře, zda a jak budu potřebovat pracovat. Nakonec bylo vše zavřené poměrně dost dlouho, a tak jsme si doma miminko užívali společně a bez práce. Když se pak zase společenský život po covidu znova „rozjel“, stáli jsme před rozhodnutím, jak to řešit. Přece jenom festival stojí víc na mě.

Z toho tak nějak přirozeně vyplynulo, že Honza bude víc času trávit s dcerkou. V žádném případě to ale neznamená, že by nějak zahálel. Když se nám otevřeli první akce, bylo Ellence kolem šesti měsíců, a tak jezdila všude s námi a Honza také. Když to situace dovolila, tak jsem ho i trochu jsem zapojovala do práce kolem festivalu.

Co na to říkalo vaše okolí, že jste si tak trochu prohodili role?

Doma všem tak nějak bylo jasné, že můj byznys se pomalu ale jistě rozšiřuje, a pokud to vše půjde správným směrem, časem se ke mně Honza bude „muset“ přidat, abychom to jako rodina vše zvládli. To ještě úplně nečekal, že to přidání neznamená ani tak tu mateřskou dovolenou, jako to, že ho přidám do firmy a do své původní práce se už vůbec nevrátí. No a přátelé – myslím, že když to někde Honza v hospodě řekl, asi se mu kluci smáli.

Ale nebylo to tak, že by Honza byl doma a já makala. Spíše jsme se střídali, takže někdy jsem byla víc máma a práci přehazovala na Honzu. Nebo jezdíme všichni společně. Naše malá je tak od malička mezi dětmi. Je to takové to dítě, které se ničeho nebojí a vše si vyřídí naprosto samo.

Pomáhají vám na festivalech i brigádníci?

Ano, vyšší desítky brigádníků. Jsou to většinou mladí, nadšení studenti, kteří s námi jedou třeba již pátý rok. Od září už máme v emailech zprávy: „mohu prosím opět být součástí Bezva Festu, je to tam vždy fajn“.

Jak se vůbec shání pracovníci na takové jednorázové akce?

Z počátku to bylo neuvěřitelně těžké, hlavně ve městech, kde jsme neměli žádné kontakty. Stálo nás to na začátku velké úsilí, spoustu peněz a také nervů. Když potřebujete v den festivalu třeba 80 lidí a najednou jich 10 nepřijde, je to celkem problém. Dnes už se nám lidé sami hlásí několik měsíců dopředu a těší se.

A finance, jak festival funguje po této stránce? Dokáže si na sebe taková akce opravdu vydělat?

Upřímně, bez počátečního kapitálu, který jsme byli do projektu ochotni vložit, bez partnerů/sponzorů, bez víry toho, že to bude každý rok lepší a lepší, bychom to dělat už dávno nemohli. Nesmírně děkuji všem partnerům, kteří při nás stojí. Moc si jich vážím a jsem si vědoma toho, že bez nich by náš festival nikdy nebyl takový, jaký je.

Jaké máte s Bezva Festem plány do budoucna?

Ráda bych, aby si Bezva Fest držel pozici zábavného a programově velmi bohatého festivalu pro rodiny s dětmi. Přála bych si, aby festival i pomáhal, aby ukazoval rodinám, že čas společně strávený je velmi důležitý a že společné zážitky jsou mnohem více než cokoliv jiného.

Je festival vaší jedinou činností, nebo se věnujete i něčemu dalšímu?

Bezva Fest mi zabere poměrně hodně mého pracovního času, ta práce mě ale moc baví, tak to tak úplně nevnímám. Pod hlavičku naší Bezva party ale běží stovky projektů od velmi oblíbených táborů pro babičky s vnoučaty, rodiče s dětmi, po školy v přírodě, různé velké eventy pro firmy, obce, města. Pořádáme také maturitní plesy nebo unikátní týmový závod Bezva race, něco na způsob oblíbených her bez hranic. A další a další projekty.