Mnoho firem stále vychází z jednoduché rovnice: spokojený zaměstnanec se rovná dobrá mzda. U části lidí to bezesporu platí, čím dál víc zaměstnanců ale dává najevo, že při rozhodování, kde a zda zůstat, hraje roli mnohem víc věcí než jen číslo na výplatní pásce. „Souvisí to mimo jiné s nástupem generace Z na pracovní trh. Ta přichází s jiným pohledem na práci, hodnoty i očekávání,“ říká tisková mluvčí společnosti Pluxee Tereza Ulrychová.
Tyto změny se navíc neodehrávají jen mezi nejmladšími zaměstnanci. Postupně ovlivňují i starší generace, které si začínají víc uvědomovat, že dlouhodobá spokojenost v práci nesouvisí jen s penězi, ale i s tím, jak se v zaměstnání cítí. Právě tady se začíná lámat pohled na to, co dnes znamená „dobrá práce“.
Jsou čeští zaměstnanci spokojení?
Do popředí se proto stále častěji dostává firemní kultura. Zaměstnanci sledují, jaký důraz jejich zaměstnavatel klade na wellbeing – tedy na duševní pohodu, rovnováhu mezi prací a osobním životem a celkovou atmosféru na pracovišti.
Jak ale ukazuje Wellbeing Index 2025 portálů JenPrace.cz a JenFirmy.cz, který vychází z více než 9 150 autentických hodnocení zaměstnanců napříč obory, regiony i typy pozic, mají v tomto směru firmy ještě mezery. „Většina zaměstnavatelů v Česku zatím nepracuje systematicky s dlouhodobým wellbeingem, rozvojem lidí a zaměstnaneckou zkušeností. Výsledkem není otevřená nespokojenost, ale spíš pocit stagnace a omezených možností,“ vysvětluje Michal Španěl, datový analytik a manažer JenPráce.cz a JenFirmy.cz.
Významnou roli hraje také flexibilita práce. „Mezi nejvíce oceňované benefity patří mezi našimi zaměstnanci dlouhodobě možnost práce z domova či odjinud na dálku a flexibilní nastavení pracovní doby, které jim umožňují přizpůsobit práci jejich individuálním potřebám,“ konstatuje Barbora Špitálská, HR ředitelka cestovní agentury INVIA.
Benefity nejsou už jen symbolickým gestem. Jak si firmy své lidi hýčkají?
Vedle toho se stále větší pozornost obrací k zaměstnaneckým benefitům. Ty už dnes nejsou vnímány jen jako „něco navíc“, ale často jako praktická pomoc v každodenním životě. Podle průzkumu Pluxee uvedlo 37 procent respondentů, že jim benefity umožňují dopřát si věci, které by si jinak museli odepřít. Nejde tedy ani tak o jejich počet, ale o to, zda dávají smysl a odpovídají různým životním situacím, ve kterých se lidé mohou nacházet.
Ověřte si, co lidé chtějí
„Firmy, které dokážou tyto proměny včas zachytit a přizpůsobit se jim, získávají výraznou konkurenční výhodu. Mají šanci vybudovat si skutečně loajální tým,“ myslí si Ulrychová.
Některé už touto cestou jdou. „V průběhu celého roku dáváme našim lidem možnost vyjádřit se k tomu, které výhody jsou pro ně důležité, které benefity jim v portfoliu chybí a podobně. Vedeme skutečně živou konverzaci a snažíme se pružně reagovat na jejich podněty a postřehy,“ říká Barbora Špitálská a vysvětluje proč k takovému ověřování v INVII přistoupili: „Naším cílem totiž není rigidně určit rozsah benefitů, který je na dalších 12 měsíců neměnný. Místo toho sledujeme potřeby zaměstnanců a reagujeme na jejich zpětnou vazbu, aby nabídka odpovídala jejich aktuálním očekáváním.“
Lepší poznat pár zemí poctivě než celou Asii letem světem, říká cestovatel
Také v pojišťovně Kooperativa sledují trendy v oblasti benefitů a snaží se reagovat na aktuální potřeby zaměstnanců. Chtějí totiž svým lidem nabídnout kompletní škálu možností – od klasických benefitů až po moderní formy podpory, jako jsou programy duševního zdraví a prevence. Právě na tuto oblast kladou v této pojišťovně stále větší důraz. „Rizikům, včetně těch zdravotních se snažíme předcházet. V rámci benefitního systému proto nabízíme různé zdravotní programy, které probíhají zejména ve třetím čtvrtletí roku. Zaměstnanci si mohou vybrat z široké nabídky služeb, například masáže, oční screening, dermatologické vyšetření a další,“ popisuje Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativy.
Zdraví se „dere“ do popředí
A tento trend není zdaleka ojedinělý. „U volnočasových benefitů se trh posouvá od plošných příspěvků ke flexibilním cafeteria systémům. Ještě silnější posun je vidět u zdravotních a wellbeing benefitů,“ souhlasí Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup. Roky 2025 a 2026 podle něj potvrzují, že péče o fyzické i duševní zdraví už není „něco navíc“, ale očekávaný standard. Preventivní programy, psychologická podpora, nadstandardní lékařská péče nebo podpora zdravého životního stylu se dostávají do středu zájmu zaměstnanců napříč generacemi. „Firmy tím reagují nejen na vyšší nemocnost a riziko vyhoření, ale i na tlak zaměstnanců, kteří otevřeně říkají, že práci nechtějí vykupovat zhoršeným zdravím,“ dodává Halbrštát.
Prostor pro poskytování zdravotních benefitů přitom zaměstnavatelé mají dostatečný. Podle aktuální legislativy je totiž finanční limit, do něhož jsou osvobozeny od daní a odvodů, stanoven pro letošní rok na 48 967 korun (tj. do výše průměrné mzdy). „Tento benefit se vztahuje na pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení nebo pořízení zboží na předpis,“ vysvětluje Jakub Anděl, daňový poradce společnosti KODAP. Typicky jde například o léky a zdravotnické pomůcky, vitamíny a doplňky stravy, preventivní vyšetření, rehabilitace, fyzioterapii, psychologickou péči nebo třeba očkování.
Jak skloubit péči o děti a práci? Klíčovou roli hraje komunikace i zkrácené úvazky
Co nejvíce „frčí“
Zájem o tento typ benefitů je mezi zaměstnanci vysoký a má rostoucí tendenci. „Kategorie zdraví nám obecně vychází jako nejoblíbenější,“ potvrzuje Jan Michelfeit, marketingový ředitel společnosti Pluxee, která pro firmy zajišťuje benefitní systémy. A trend sledují i přímo mezi zaměstnanci Pluxee. Zdravotní benefity jim nabízí prostřednictvím cafeterie i konkrétními programy, jako je Den zdraví, k dispozici mají rovněž online lékařskou péči.
Mezi nejžádanější patří benefity zacílené na sport, zdraví a nově také programy zaměřené na psychickou pohodu mezi zaměstnanci cestovní kanceláře Blue Style. „Právě oblast duševního zdraví vnímáme jako stále důležitější součást moderní péče o zaměstnance a pro letošní rok jsme ji dále posílili,“ říká Veronika Kadlecová, HR ředitelka CK Blue Style. Do benefitního systému tak nově zařadili online psychologickou a terapeutickou podporu prostřednictvím platformy Hedepy, kterou mohou zaměstnanci využívat anonymně a flexibilně. Kromě toho své pracovníky uspořádali školení první pomoci, což se setkalo s velmi hojnou účastí a pozitivní zpětnou vazbou.
Aktivně pracují s touto kategorií i v Generali České pojišťovně, z části si je zaměstnanci vybírají podle vlastního uvážení. „Konkrétně jde o uplatnění bodů z cafeterie v oblasti zdraví, roční preventivní zdravotní prohlídky pro vybrané kategorie kolegů a kolegyň nebo možnost využití online psychoterapie. K dispozici rovněž máme centrálně organizovaný zdravotní program pro zaměstnance zaměřený na zdravý životní styl a podporu psychické a fyzické odolnosti – jedná se například dny zdraví, workshopy, cvičení, tematické jarmarky,“ vyjmenovává Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny. Od začátku letošního roku pak v pilotním režimu nabízí využití nového benefitu v podobě vybraných služeb přes portál uLékaře.cz.
Léky bez doplatku, jóga či ping-pong
Do značné míry mají při výběru zdravotních benefitů volnou ruku rovněž zaměstnanci Kongresového centra Praha, a to díky Cafeterii. Mimo to mají možnost se přímo v budově v rámci pracovní doby protáhnout a odreagovat na lekcích jógy nebo si mohou zahrát ping-pong. K využití jsou i masáže pro zdravá záda a šíji. Mimo to probíhají také workshopy zaměřené například na zdravý spánek, měření tělesných hodnot, plavání, běh a jiné. „Letošní novinkou je pak benefit Zdraví ve firmě prostřednictvím služby uLékaře.cz. Díky němu mohou kolegové rychleji získat kontakty a termíny u lékařů napříč celou republikou,“ uvedla Drahomíra Menclová, manažerka lidských zdrojů v Kongresovém centru Praha.
Ve firmě se najde dost sportovních nadšenců. Pravidelně se tak účastní i Běhu pro Jedličku a akce Do práce na kole. „Většinou stojíme i na stupni vítězů. V loňském roce jsme se umístili na 2. místě v soutěži Zdravá firma a účastnili jsme se i projektu Aktivní září,“ říká Menclová. A avizuje, že do podobně zajímavých akcí by se rádi zapojili i letos.
Doslova v DNA pak mají péči o zdraví ve společnosti SeniorGarden, která provozuje moderní domovy pro seniory. Pravidelně proto sledují, jaké novinky svým zaměstnancům mohou přinést v této oblasti benefitů. Ti tak mají možnost například získat léky bez doplatku, nebo využít přednostní služby lékařské péče. „Součástí balíčku zdravotních benefitů bude i poskytování privátní zaměstnanecké zdravotní péče, které bychom zaměstnancům rádi nabídli již v průběhu tohoto roku,“ upřesňuje Jiří Dušek, provozní ředitel zařízení SeniorGarden.
Do vzdělávacího systému pak zařadili například virtuální realitu, díky které dokážou namodelovat věrohodné situace, v nichž se personál starající se o klienty ocitá v roli seniorů se specifickými potřebami. Pomocí virtuální reality zaměstnanci na vlastní kůži pocítí, jaké to je mít třeba zrakový hendikep a naučí se, jaký přístup je pro takového klienta nejlepší. „Virtuální realita a simulace modelových situací jsou zaměstnanci i námi vnímány jako velmi smysluplné a přínosné. A taky takový druh vzdělávání zaměstnance jednoduše baví,“ dodává Dušek. Navíc se podobné znalosti mohou hodit i v běžném životě.