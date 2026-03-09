Padesátiny paní vedoucí, narození kolegova prvního potomka, zdárné dotažení dlouhodobého projektu do cíle, odchod korporátního doyena do penze, padla před Vánocemi. Nechť hodí špuntem, kdo si v pracovní době alespoň jednou v životě nepřihnul, pokud k tomu byl přiměřený důvod.
Nemá se to a zákoník práce jednoznačně ukládá zaměstnancům povinnost chodit do práce střízliví a takoví i zůstat. Rozhodnutí soudů dokonce opakovaně potvrzují, že se musí podrobit kontrole, zavdají-li podezření, že mají upito. Jenže lidem a jejich touze občas si zahřešit se poručit nedá.
„Obecně platí poučka: alkohol nikdy na pracovišti a nikde v pracovní době, protože je neslučitelný s řádným výkonem práce,“ doporučuje advokát Vít Brožek dodržovat v zaměstnání nejen suchý únor, ale celý rok.
Ovšem pozor, to, že si šéf pomocí alkoholtesteru ověří, že se jeho podřízený v pracovní době či přímo na pracovišti „podroušil“, ještě neznamená, že zvlášť hrubým způsobem porušil svoje povinnosti, a tudíž může dostat automaticky vyhazov na hodinu. Dokonce mu nemusí hrozit ani propuštění se zkrácenou výpovědní lhůtou.
Důkazy máte? A můžeme je vidět?
Zkusme si tedy představit hypotetický příklad – pátek ve firmě sotva začal a dvojice neposedných účetních (nechť všichni spořádaní účetní prominou) zahájí víkendovou párty dřív, než je únosné. Nadřízený je načapá s lahvinkou šnapsu přímo v kanceláři. Jaký by potom měl být správný postup?
„Zaměstnance okamžitě vyřadí z výkonu práce, vyzve je k orientační dechové zkoušce, situaci zdokumentuje a zajistí důkazy – dechovou, případně krevní zkoušku, svědecké výpovědi, které konkrétně popisují chování, zápis o incidentu, kamerový záznam, fotodokumentaci nebo další nepřímé důkazy, které tvoří ucelený řetězec,“ popisuje Vít Brožek nezbytné kroky, po nichž by měl šéf adekvátně vyhodnotit, jak výrazně podřízení porušili pracovní povinnosti, a tudíž jaká sankce bude následovat.
Pohybujeme se ovšem na nejistém právním podloží, proto by měl zaměstnavatel vždy pečlivě zvážit, k čemu se odhodlá. Předchozí soudní verdikty ukazují, že je nutné každé provinění posuzovat individuálně s ohledem na všechny okolnosti, pracovní zařazení, míru ohrožení zaměstnavatele, následky a dosavadní chování zaměstnance.
„V praxi při prvním incidentu bez závažných následků zpravidla přicházejí v úvahu méně přísná opatření, jako je napomenutí nebo vytýkací dopis,“ připomene advokát odpovídající formy trestů.
Už zase. Co teď s vámi?
Rozjaření zaměstnanci, kteří nenapáchali firmě žádnou škodu, jen si utrhli ostudu, tedy vyváznou třeba pouze s vytýkacím dopisem. Jenže jsou to nenapravitelní flamendři a pan vedoucí je přistihne znovu. A znovu.
„Opakované porušení pracovních povinností výrazně zvyšuje jejich intenzitu a může vést až k okamžitému zrušení pracovního poměru,“ upozorňuje právník, ale zároveň zmíní, že judikatura Nejvyššího soudu dlouhodobě zdůrazňuje, že „vyhazov na hodinu“ je mimořádný prostředek. Soudy proto vždy bedlivě zkoumají, jestli si takové porušení pracovních povinností skutečně zaslouží rychlou výpověď.
Pokud by tedy byli nezvedení účetní kvůli opakovanému popíjení v práci upozorněni, že jim hrozí výpověď, pak ji podle zákoníku práce mohou opravdu dostat. Na hodinu by ale letěli jen v případě, že by šlo o „zvlášť hrubé porušení“.
Zvlášť hrubé porušení je když...
A teď co si představit pod pojmem zvlášť hrubé porušení? To je totiž další delikátní právní problém.
„Okamžitě je většinou možné zrušit pracovní poměr v případech krádeží, zpronevěry, práce pod vlivem alkoholu u rizikových profesí, dlouhodobě neomluvené absence, opuštění pracoviště s vážnými následky, úniku obchodního tajemství či agresivního nebo násilného chování na pracovišti,“ rekapituluje advokát Brožek provinění, která si bez větších pochybností zaslouží nejtěžší formu potrestání.
Takže budeme-li se bavit o opilém šoférovi školního autobusu, neurochirurgovi či strojvedoucím, nejspíš se zastání ve výkladu právních norem nedočkají a mohou se poroučet okamžitě. V případě účetních s problematickým vztahem k alkoholu by ale musel zaměstnavatel soudu zřejmě složitě dokazovat, jak závažné mají jejich opilecké skandály následky...