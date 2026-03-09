Opilecké extempore v práci: kdy odejdete jen s ostudou a kdy s výpovědí

Magdalena Nová
Alkohol do zaměstnání nepatří, zákoník práce to říká jasně. Přesto se občas najde důvod k přípitku – a někdy i k průšvihu. Kdy může zaměstnavatel poslat opilého zaměstnance domů, kdy mu dát výpověď a kdy je „vyhazov na hodinu“ opravdu namístě? Rozhodují okolnosti, důkazy i judikatura.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Padesátiny paní vedoucí, narození kolegova prvního potomka, zdárné dotažení dlouhodobého projektu do cíle, odchod korporátního doyena do penze, padla před Vánocemi. Nechť hodí špuntem, kdo si v pracovní době alespoň jednou v životě nepřihnul, pokud k tomu byl přiměřený důvod.

Nemá se to a zákoník práce jednoznačně ukládá zaměstnancům povinnost chodit do práce střízliví a takoví i zůstat. Rozhodnutí soudů dokonce opakovaně potvrzují, že se musí podrobit kontrole, zavdají-li podezření, že mají upito. Jenže lidem a jejich touze občas si zahřešit se poručit nedá.

„Obecně platí poučka: alkohol nikdy na pracovišti a nikde v pracovní době, protože je neslučitelný s řádným výkonem práce,“ doporučuje advokát Vít Brožek dodržovat v zaměstnání nejen suchý únor, ale celý rok.

Pracují i pijí na plný plyn. Jak funkčním alkoholikům co nejlépe pomoci?

Ovšem pozor, to, že si šéf pomocí alkoholtesteru ověří, že se jeho podřízený v pracovní době či přímo na pracovišti „podroušil“, ještě neznamená, že zvlášť hrubým způsobem porušil svoje povinnosti, a tudíž může dostat automaticky vyhazov na hodinu. Dokonce mu nemusí hrozit ani propuštění se zkrácenou výpovědní lhůtou.

Důkazy máte? A můžeme je vidět?

Zkusme si tedy představit hypotetický příklad – pátek ve firmě sotva začal a dvojice neposedných účetních (nechť všichni spořádaní účetní prominou) zahájí víkendovou párty dřív, než je únosné. Nadřízený je načapá s lahvinkou šnapsu přímo v kanceláři. Jaký by potom měl být správný postup?

„Zaměstnance okamžitě vyřadí z výkonu práce, vyzve je k orientační dechové zkoušce, situaci zdokumentuje a zajistí důkazy – dechovou, případně krevní zkoušku, svědecké výpovědi, které konkrétně popisují chování, zápis o incidentu, kamerový záznam, fotodokumentaci nebo další nepřímé důkazy, které tvoří ucelený řetězec,“ popisuje Vít Brožek nezbytné kroky, po nichž by měl šéf adekvátně vyhodnotit, jak výrazně podřízení porušili pracovní povinnosti, a tudíž jaká sankce bude následovat.

Průvodce novodobým otroctvím: Proč pracujeme víc, než je zdrávo

Pohybujeme se ovšem na nejistém právním podloží, proto by měl zaměstnavatel vždy pečlivě zvážit, k čemu se odhodlá. Předchozí soudní verdikty ukazují, že je nutné každé provinění posuzovat individuálně s ohledem na všechny okolnosti, pracovní zařazení, míru ohrožení zaměstnavatele, následky a dosavadní chování zaměstnance.

„V praxi při prvním incidentu bez závažných následků zpravidla přicházejí v úvahu méně přísná opatření, jako je napomenutí nebo vytýkací dopis,“ připomene advokát odpovídající formy trestů.

Už zase. Co teď s vámi?

Rozjaření zaměstnanci, kteří nenapáchali firmě žádnou škodu, jen si utrhli ostudu, tedy vyváznou třeba pouze s vytýkacím dopisem. Jenže jsou to nenapravitelní flamendři a pan vedoucí je přistihne znovu. A znovu.

„Opakované porušení pracovních povinností výrazně zvyšuje jejich intenzitu a může vést až k okamžitému zrušení pracovního poměru,“ upozorňuje právník, ale zároveň zmíní, že judikatura Nejvyššího soudu dlouhodobě zdůrazňuje, že „vyhazov na hodinu“ je mimořádný prostředek. Soudy proto vždy bedlivě zkoumají, jestli si takové porušení pracovních povinností skutečně zaslouží rychlou výpověď.

Daň za šikovnost: Proč dnes vyhoří i ti, kteří práci zvládají s úsměvem

Pokud by tedy byli nezvedení účetní kvůli opakovanému popíjení v práci upozorněni, že jim hrozí výpověď, pak ji podle zákoníku práce mohou opravdu dostat. Na hodinu by ale letěli jen v případě, že by šlo o „zvlášť hrubé porušení“.

Zvlášť hrubé porušení je když...

A teď co si představit pod pojmem zvlášť hrubé porušení? To je totiž další delikátní právní problém.

„Okamžitě je většinou možné zrušit pracovní poměr v případech krádeží, zpronevěry, práce pod vlivem alkoholu u rizikových profesí, dlouhodobě neomluvené absence, opuštění pracoviště s vážnými následky, úniku obchodního tajemství či agresivního nebo násilného chování na pracovišti,“ rekapituluje advokát Brožek provinění, která si bez větších pochybností zaslouží nejtěžší formu potrestání.

Takže budeme-li se bavit o opilém šoférovi školního autobusu, neurochirurgovi či strojvedoucím, nejspíš se zastání ve výkladu právních norem nedočkají a mohou se poroučet okamžitě. V případě účetních s problematickým vztahem k alkoholu by ale musel zaměstnavatel soudu zřejmě složitě dokazovat, jak závažné mají jejich opilecké skandály následky...

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Přes 1,3 milionu lidí má nadprůměrný důchod. Nejvyšší penze přesahuje 240 tisíc

Ilustrační snímek

Doba se mění. Dříve se lidé zajímali o svou penzi až pár let před důchodem, dnes si statisíce Čechů hlídají svůj budoucí důchod průběžně. Umožňuje to důchodová aplikace IDA. Zájem o tuto službu je...

Průvodce novodobým otroctvím: Proč pracujeme víc, než je zdrávo

ilustrační snímek

Podle ekonomické teorie by měl moderní člověk pracovat právě tolik, aby mu výplata pokryla potřeby a zároveň mu zbyl čas, si vydělané peníze užít. Podívejme se však kolem sebe. Sedíme v kancelářích...

Hypotéky mírně zlevňují. Další vývoj může ale zkomplikovat růst cen energií

ilustrační snímek

O hypotéky se zvedá zájem. Češi pochopili, že čekáním na levné úvěry jen ztrácí čas vyřešit své bydlení. Průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu v březnu klesla na 4,89 procenta....

Refixace a refinancování hypoték sílí. Dlužníci zaplatí víc, ale mohou i ušetřit

ilustrační snímek

Leden na hypotečním trhu potvrdil trend, který začal už koncem loňska a bude trvat celý letošek i příští rok. Jde o masivní vlnu refixací a refinancování hypoték již stávajících dlužníků. Důvodem je...

Z Prahy do světa: Česko očima německého redaktora zahraničního vysílání

Ferdinand Hauser, redaktor zahraničního vysílání Radio Prague International

Do Česka přijel jako student, zůstal jako novinář. Dnes z Prahy vysílá zprávy o české ekonomice, politice i společenských proměnách do německy mluvícího světa. Jako redaktor zahraničního vysílání...

Opilecké extempore v práci: kdy odejdete jen s ostudou a kdy s výpovědí

alkohol v práci

Alkohol do zaměstnání nepatří, zákoník práce to říká jasně. Přesto se občas najde důvod k přípitku – a někdy i k průšvihu. Kdy může zaměstnavatel poslat opilého zaměstnance domů, kdy mu dát výpověď a...

9. března 2026

Hypotéky mírně zlevňují. Další vývoj může ale zkomplikovat růst cen energií

ilustrační snímek

O hypotéky se zvedá zájem. Češi pochopili, že čekáním na levné úvěry jen ztrácí čas vyřešit své bydlení. Průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu v březnu klesla na 4,89 procenta....

8. března 2026

Z Prahy do světa: Česko očima německého redaktora zahraničního vysílání

Ferdinand Hauser, redaktor zahraničního vysílání Radio Prague International

Do Česka přijel jako student, zůstal jako novinář. Dnes z Prahy vysílá zprávy o české ekonomice, politice i společenských proměnách do německy mluvícího světa. Jako redaktor zahraničního vysílání...

7. března 2026

Refixace a refinancování hypoték sílí. Dlužníci zaplatí víc, ale mohou i ušetřit

ilustrační snímek

Leden na hypotečním trhu potvrdil trend, který začal už koncem loňska a bude trvat celý letošek i příští rok. Jde o masivní vlnu refixací a refinancování hypoték již stávajících dlužníků. Důvodem je...

6. března 2026

Zálohy, fixace, sankce: Jak se neztratit ve vyúčtování a smlouvě na energie

Premium
Miren Memiševič, vedoucí oddělení energií a telekomunikace ve Skupině Klik.cz

Kolik stojí vaše energie? Pokud odpověď neznáte přesně, nejste sami. „Mnoho lidí sleduje jen konečnou částku na vyúčtování a přehlíží klíčová čísla,“ říká Miren Memiševič, vedoucí oddělení energií a...

6. března 2026

Zlato jako pojistka v nejisté době. Jak začít s budováním zlaté rezervy a nenapálit se

Ve spolupráci
Investiční zlato od Zlaťáky.cz

Historie finančního světa je v podstatě historií neustálého hledání stability. Zatímco politické režimy, digitální měny a papírové bankovky přicházejí a odcházejí, jeden prvek zůstává v lidské...

5. března 2026

Odchod do důchodu předčasně? Kdo hodně pracoval, čeká ho menší krácení penze

ilustrační snímek

Předčasný důchod má oproti řádnému starobnímu jednu velkou nevýhodu: je vždy nižší. Krátí se podle toho, o kolik dříve jdete do penze. V roce 2026 vstoupila ale v platnost jedna novinka. V některých...

5. března 2026

Pracovní porady už nejsou jen v zasedačce. Hybridní model mění pravidla hry

Premium
hybridní pracovní meeting

Zatímco dříve se většina pracovních meetingů odehrávala v zasedačkách, dnes firmy kombinují osobní, hybridní i čistě online schůzky. Hybridní model se stal novým standardem, ale přináší také nečekané...

5. března 2026

Účet za ošetření v řádu statisíců? Co musí cizinci v Česku vědět o pojištění

Ve spolupráci
Ilustrační fotka.

Příjezd do České republiky je pro tisíce lidí začátkem nového životního příběhu. Ať už jde o studium, kariéru nebo sloučení rodiny, jedna z prvních otázek, kterou musí každý cizinec vyřešit, je...

4. března 2026  11:42

Daně 2025: Zase sednout k formulářům? Třeba nemusíte

ilustrační snímek

Povinnost podat daňové přiznání se netýká zdaleka jen živnostníků. V praxi se jí často nevyhne ani část zaměstnanců nebo někteří penzisté, studenti či lidé na rodičovské dovolené. Termín závisí na...

4. března 2026

Přes 1,3 milionu lidí má nadprůměrný důchod. Nejvyšší penze přesahuje 240 tisíc

Ilustrační snímek

Doba se mění. Dříve se lidé zajímali o svou penzi až pár let před důchodem, dnes si statisíce Čechů hlídají svůj budoucí důchod průběžně. Umožňuje to důchodová aplikace IDA. Zájem o tuto službu je...

4. března 2026

Důchod by měl patřit do finančního plánu už od prvního zaměstnání

Advertorial
Kryštof Francl začal svůj finanční plán na důchod řešit už ve 20 letech

Začít řešit důchod ve dvaceti letech může znít předčasně. Pro Kryštofa Francla to ale nebylo o obavách z budoucnosti – spíše o svobodě, klidu a možnosti rozhodovat se podle sebe. Už při své první...

3. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.