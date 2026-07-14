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AI nelze věřit bezmezně. Vlastní úsudek je zásadní, říká ředitel počítačové školy

Dana Jakešová
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Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy Gopas | foto: GOPAS

Ředitel počítačové školy Gopas Jan Dvořák v rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, jak umělá inteligence mění pracovní trh, které dovednosti lidé podceňují a proč může být větší hrozbou než samotná technologie kolega, který ji umí používat lépe. „Doba, kdy člověku stačilo jednou získané vzdělání na celou kariéru, je definitivně pryč,“ říká.

Požadavky zaměstnavatelů na dovednosti zaměstnanců se mění rychleji než kdykoli dříve. Jedním z hlavních akcelerátorů je samozřejmě umělá inteligence a automatizace obecně. „Pod tlakem už nejsou jen samotní zaměstnanci, ale i celé firmy. Všichni mají potřebu sledovat aktuální trendy a obávají se, aby nezůstali pozadu za konkurencí,“ říká Dvořák.

Které pracovní pozice nebo profese se v posledních letech změnily vlivem technologií nejvíce?
V první vlně šlo především o zákaznickou podporu, následovaly administrativní pozice, marketing, HR a samozřejmě také IT. Technologie postupně přebírají rutinní činnosti, takže se lidé mohou více soustředit na rozhodování, kreativitu a práci s daty. Právě schopnost využít ušetřený čas na činnosti s vyšší přidanou hodnotou bude jednou z největších konkurenčních výhod.

Odborná specializace zůstává důležitá, ale bez ochoty průběžně se učit a přizpůsobovat novým technologiím bude její hodnota postupně klesat.

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