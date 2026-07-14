Požadavky zaměstnavatelů na dovednosti zaměstnanců se mění rychleji než kdykoli dříve. Jedním z hlavních akcelerátorů je samozřejmě umělá inteligence a automatizace obecně. „Pod tlakem už nejsou jen samotní zaměstnanci, ale i celé firmy. Všichni mají potřebu sledovat aktuální trendy a obávají se, aby nezůstali pozadu za konkurencí,“ říká Dvořák.
Které pracovní pozice nebo profese se v posledních letech změnily vlivem technologií nejvíce?
V první vlně šlo především o zákaznickou podporu, následovaly administrativní pozice, marketing, HR a samozřejmě také IT. Technologie postupně přebírají rutinní činnosti, takže se lidé mohou více soustředit na rozhodování, kreativitu a práci s daty. Právě schopnost využít ušetřený čas na činnosti s vyšší přidanou hodnotou bude jednou z největších konkurenčních výhod.
Odborná specializace zůstává důležitá, ale bez ochoty průběžně se učit a přizpůsobovat novým technologiím bude její hodnota postupně klesat.