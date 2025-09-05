Zánik některých pracovních pozic. To je první věc, která většinu lidí stále napadne, když se začne mluvit o masivním využívání umělé inteligence. Jenže AI přináší i mnohá pozitiva. Její používání totiž dokáže zaměstnancům ušetřit hodiny práce, které pak mohou věnovat odbornějším úkolům. A to napříč obory.
Její zapojení v praxi tak s každým rokem významně roste. „V Evropské unii už umělou inteligenci používá zhruba každá osmá firma. Česko je těsně pod průměrem, ale u velkých podniků je AI dnes již skoro povinná výbava,“ říká Daniil Shakhovskiy, spolumajitel Lexicon Labs, což je nový technologický projekt, který se zaměřuje na zlepšení paměťových funkcí AI a eliminaci halucinací.
Potvrzují to i nejnovější data ze srpna 2025. „Ta říkají, že AI již pravidelně využívá více než třetina českých firem, přičemž celkové číslo se pohybuje kolem 45 procent podniků, které AI aktivně používají. Dalších 39 procent její zavedení zvažuje. Oproti roku 2023, kdy AI využívalo pouze 11 procent firem, se jedná o dramatický nárůst,“ komentuje vývoj Michal Španěl, manažer a datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz.
Odvětvové rozdíly jsou však značné. Zatímco v IT a komunikačních činnostech AI využívá 46,5 procenta firem, ve zpracovatelském průmyslu je to jen 9,5 procenta a ve stavebnictví pouhých 2,3 procenta.
Využití napříč obory
A s čím vlastně v praxi dokáže AI skutečně pomoct? „Například v zemědělství dělá ‚virtuálního agronoma‘, co radí kdy a jak zasáhnout. Ve výrobě zase AI chytře předvídá poruchy, což pro firmy znamená méně prostojů a více klidu,“ uvádí příklady Shakhovskiy.
V logistice pomáhá AI s optimalizací dopravních tras v reálném čase, což šetří spotřebu paliva a čas. Dále třeba s predikcí poptávky a správou zásob a automatizovaným zpracováním přepravních dokumentů.
Moderní lékařské přístroje pak už pracují s AI modely pro lepší vyhodnocování výsledků. „Je nicméně třeba říct, že obměna mnohdy velmi drahých zdravotních přístrojů bude trvat řadu let. A to míru adopce technologií, co mají zabudovanou AI, bude zdržovat,“ doplňuje Španěl.
AI šetří čas a automatizuje rutinu
Mezi oblasti, kde využívání AI zažívá doslova boom, pak patří především marketing a komunikace. Firmy zde nejčastěji využívají AI pro tvorbu reklamních textů a vizuálů, personalizované marketingové kampaně, analýzu zákaznického chování a optimalizaci online kampaní. „Zaměstnanci v marketingu oceňují především úsporu času při tvorbě obsahu a možnost rychlého testování různých variant textů,“ vysvětluje Španěl.
Druhá nejčastější oblast je administrativa a back office. Tam AI efektivně pomáhá s automatizací rutinních procesů, generováním dokumentů a smluv, přepisem schůzek a meetingů a zpracováním e-mailové komunikace.
Pro administrativní pracovníky to znamená výrazné uvolnění času pro strategičtější úkoly. V oblasti analýzy dat a reportů je AI nápomocna při vyhodnocování obchodních dat, psaní prediktivních analýz či u automatického generováním reportů. „V zákaznických službách se dá střednědobě očekávat nahrazení rutinních telefonních hovorů AI,“ dodává Španěl.
S čím AI pomůže v cestovních ruchu
To potvrzují i zaměstnavatelé, které jsme oslovili. Například v cestovní kanceláři Blue Style pomáhá AI hned v několika oblastech. „Využíváme například systém k automatizovanému zpracování faktur. Umělá inteligence v ní dokáže sama přečíst a vytáhnout potřebné údaje bez nutnosti nastavovat šablony, což nám výrazně zrychluje a zpřesňuje celý fakturační proces,“ uvádí jeden z příkladů Simona Fischerová, tisková mluvčí Blue Style.
Své místo má v této cestovní kanceláři rovněž v komunikaci. AI tak jejím zaměstnancům pomáhá například s vybranými texty a vizuály. „Ale ducha cestování do nich vkládáme my,“ zdůrazňuje Fischerová a hned to vysvětluje: „Naši lidé pravidelně osobně prověřují hotely a jejich služby, pláže, místní gastronomii, výlety i tajná místa, která nevygooglíte. AI nám tedy ulehčuje práci, ale autentičnost držíme pevně v rukou, protože osobní zkušenost je nenahraditelná.“ Jinými slovy, srdcem cestovního ruchu zůstávají stále lidé – AI jim jen kryje záda.
Využití v e-shopu i realitách
Běžnou součástí každodenní práce je AI rovněž v e-shopu Trenýrkárna.cz. Nejčastěji tam zaměstnancům pomáhá při tvorbě popisků k produktům, které pak dokážou rychleji a konzistentně připravovat.
„Dále ji využíváme k částečným překladům textů do jiných jazyků, což nám šetří čas i náklady na externí překladatele. AI nám pomáhá i při grafických úkolech – od základních úprav ve Photoshopu přes návrhy jednoduchých bannerů až po tvorbu návodů nebo drobných kódovacích úloh,“ popisuje Adam Rožánek z e-shopu Trenýrkárna.cz.
Tyto technologické pomocníky implementuje e-shop postupně a vždy podle aktuální potřeby. „Pokud se objeví rutinní proces, který lze částečně nebo úplně zautomatizovat, snaží se to vyřešit právě pomocí AI,“ upřesňuje Rožánek.
Podobné je to rovněž ve společnosti Bidli, která se zaměřuje na nemovitosti a vše s nimi spojené, od financování až po energie a technologie, jako je třeba fotovoltaika. „Umělou inteligenci využíváme systematicky napříč všemi oblastmi. Pomáhá nám zvládat složitá data a procesy a zároveň usnadňuje práci zaměstnancům. Implementujeme ji také do služeb pro klienty,“ říká Michael Šolin, marketingový ředitel Bidli.
Ani finanční sektor není výjimkou
Významným přínosem je AI i pro finanční sektor. A to nejen například pro banky či pojišťovny. „AI dnes využívá každá část naší firmy. Od administrativních pracovníků přes obchod až po marketing. Každý náš zaměstnanec má bezplatný přístup k různým nástrojům AI například na analýzu obchodních dat, vytváření grafického a textového obsahu a dalším,“ uvedl Ota Janda, ředitel krypto burzy Coingarage
„AI využíváme také při zlepšování zákaznických služeb. V současné době nasazujeme například AI chatboty na našem webu, kteří jsou schopni okamžitě odpovídat na dotazy zákazníků 24/7,“ doplnil.
Již se objevují i platformy pro tradery, které podobně jako sportovní kluby vybírají nové talenty. Ti jen místo stadionu sedí doma u počítače, místo výkonu na hřišti pracují na vylepšování svého tradingového robota. A právě tady nastupují technologie.
„Úspěšný trader už není jen ten, kdo má „čich na trhy“, ale ten, kdo rozumí datům, algoritmům a infrastruktuře. Budoucnost patří těm, kteří dokážou kombinovat intuici s technickými schopnostmi,“ potvrzuje trend potřeby znalostí práce s AI nástroji a jejich provázanost také David Varga, zakladatel Fintokei.
Samozřejmostí je využívání nástrojů založených na umělé inteligenci rovněž ve fondu J&T Ventures. „Pro základní vyhledávání, rychlé analýzy a jednoduchou tvorbu textu či občasné ilustrace využíváme velké jazykové modely, jako jsou ChatGPT, Deepseek nebo Google Gemini,“ sdělili Martin Kešner, Partner J&T Ventures.
„Pracujeme ale také s nástroji, které jsou na těchto modelech postavené, například Perplexity nebo Aria. Při práci s velkým množstvím dokumentů různých formátů se nám osvědčil nástroj NotebookLM. Pro zaznamenávání a přepisování schůzek využíváme Fireflies.ai. A při tvorbě automatizačních toků v prostředí Microsoftu nám pomáhá nástroj Copilot, zejména v Power Automate a Power Apps,“ dodal.
Umělou inteligence fond do procesů zařazuje postupně a pouze jako pomocné nástroje. Podobně jako ostatní firmy ji využívá primárně pro časovou úsporu rutinních a naprosto základních operací. „Největší přínos AI vnímáme v rámci zefektivnění některých interních analytických a administrativních procesů. Pomáhá nám například při základních tržních analýzách (velikost trhu, analýza konkurence), analýze dokumentů, videí nebo vytváření záznamů z konferenčních hovorů,“ popisuje Kešner.
Doplňuje, že využití AI plánují dále rozvíjet, a to směrem k návrhu vlastních AI agentů napojených na interní data společnosti. Jejich úkolem bude vyhledávání investičních příležitostí, centralizace firemních dat a automatické dohledávání klíčových informací o firmách. Největší potenciál ale Kešner vidí v propojení více zdrojů informací (včetně scrapování webů) a jejich interních systémů.
Kde naopak AI zaměstnance ohrožuje
Jako všechno má ale i využívání AI také svoji odvrácenou stránku. A nejde přitom jen o fakt, že některé pracovní pozice zmizí. Je toho víc.
Zaměstnancům se například nemusí úplně líbit dohled, který nad nimi AI může mít. Stále častěji totiž firmy zavádějí sledování pracovního chování pomocí nástrojů s umělou inteligencí. Systémy sledují úhozy na klávesnici, pohyb myši, časy přihlášení, používání jednotlivých aplikací i fyzický pohyb v kanceláři pomocí „badge swipe“ přístupových karet.
V některých případech probíhá i automatická analýza firemních chatů, e-mailové komunikace či tónu hlasu během hovorů. Ačkoli je cílem těchto nástrojů optimalizace výkonu a odhalení neefektivity, mohou mít zároveň negativní dopady na zaměstnance, jejich duševní zdraví a výkon.
Hrozba digitálního zakrnění
OECD také varuje, že v profesích, kde se AI nejvíce používá dochází k poklesu poptávky po některých manažerských a digitálních kompetencích. Pokud zaměstnanci začnou příliš spoléhat na automatizované nástroje pro psaní textů, tvorbu prezentací, analýzu dat či rozhodovací procesy, může dojít k postupné erozi jejich vlastních schopností.
„Schopnost samostatně formulovat myšlenky, argumentovat, vyhodnocovat informace nebo přesvědčivě komunikovat jsou přitom nadále klíčové dovednosti pro kariérní růst a konkurenceschopnost na trhu práce,“ upozorňuje Michal Černý ze společnosti Audiopro.
Tento efekt se podle něj neprojeví okamžitě, ale dlouhodobě může vést k tzv. digitálnímu zakrnění – kdy zaměstnanci sice zvládají ovládat nástroje, ale ztrácí vnitřní know-how. Firmy i jednotlivci by proto měli AI využívat jako pomocníka, nikoliv jako náhradu za vlastní myšlení.
Implementace pokročilých AI systémů může rovněž některým zaměstnancům ztížit výkon práce. Především pokud nemají dostatečné technologické dovednosti. „V některých firmách se zavádí sofistikované nástroje bez odpovídajícího školení, což může vést k frustraci zaměstnanců a ke snížení pracovního výkonu,“ uzavírá Jan Dvořák z Počítačové školy Gopas.
1. prosince 2024