Kdo by se měl v současnosti nejvíc bát, že kvůli umělé inteligenci přijde o zaměstnání?

Ihor: Položte si pár otázek: Je vaše práce víceméně každý den stejná? Opakují se v ní rutinní úkoly, nad kterými nemusíte moc přemýšlet? Neděláte žádná zásadní rozhodnutí a ve firmě máte jen malý vliv? Pak skutečně existuje vysoké riziko, že v příštích letech bude umělá inteligence schopna dělat vaši práci efektivněji, rychleji a hlavně levněji než vy.

Kterých profesí se to může týkat?

Daniil: Mohou to být třeba telefonní operátoři, asistentky, které dělají rutinní práci, copywriteři, překladatelé jednoduchých textů, řadoví editoři v médiích, účetní, ale i manažeři. A už to začalo. Třeba Microsoft propustil nedávno sedm tisíc lidí, mezi nimi spoustu manažerů, a další velké propouštění ohlásil letos v květnu.

Ihor: Ale AI má skvělé výsledky i v oblastech, kde je vyžadováno vysoké odborné vzdělání, jako jsou třeba někteří právníci nebo i lékaři. Před časem jsem pracoval ve firmě, kde se prováděly krevní testy. Součástí týmu byli i lékaři, kteří z výsledků zpracovávali zprávu pro pacienty. Data obvykle přicházela ve středu a zprávy byly hotové až v pátek. Pak jsme pomocí AI zpracování výsledků během dvou měsíců dokázali zautomatizovat. Lékaři zprávu jen odborně zkontrolovali a pacientům ji posílali už ve čtvrtek ráno. Tím firma ušetřila několik dní práce týdně.