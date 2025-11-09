AI mění školy. Učitel musí úkol zadat úplně jiným způsobem, říká odbornice

Pamatujete na Igora Hnízda z filmu Obecná škola? Charismatického učitele, který nahradil v chlapecké třídě měkkou vyhořelou rutinérku bez špetky autority? Děti ho zbožňovaly, přestože byl tvrdý a přísný. Jak by se oběma kantorům vedlo dnes? Nejspíš velmi podobně.
Do škol totiž vtrhla umělá inteligence a pevně se zakousla do léta zaběhaných pravidel. A zatímco pedagogové typu Igora Hnízda se začali s AI učit zacházet a úspěšně ji zařadili do výuky, rutinéři ji odmítají a zakazují. A to je podle odborníků cesta do pedagogického pekla.
„Pedagog Bořivoj Brdička říká: Učitel, který nedokáže naučit víc než stroj, má být nahrazen a nahrazen bude,“ upozorňuje koordinátorka pro oblast AI v Národním pedagogickém institutu Ivana Böhmová.
Blíží se doba, kdy stroje učitele připraví o práci?
AI nenahradí učitele, to si myslím, že není reálné. Ale učitelé, kteří pracují s AI, mohou rychle nahradit ty kantory, kteří s ní nepracují.
Mají už teď kantoři, kteří AI ignorují, problémy? Třeba s podváděním žáků...
Ano. Pedagog, který nemá kapacitu se rychle adaptovat a proměnit svou výuku, bude narážet na spoustu problematických situací s žáky. Ve výuce bude vznikat napětí, bude čelit právě podvádění. Žáci si samozřejmě budou ulehčovat s umělou inteligencí úplně všechno, protože to jde a protože nečekají na nějaké doporučení, jak to dělat správně.
To už se asi celkem běžně děje...
Žáci a studenti už teď digitální technologie včetně AI používají úplně běžně a proti řadě učitelů jsou v tom hodně napřed. Vzniká tak propast mezi učiteli a žáky, kteří ovšem často nevědí, jak AI funguje a jak ji správně používat. A tam se otvírá prostor pro novou roli učitele.
Zakazovat nemá smysl. Kantoři by s AI měli začít pracovat, vnést ji do výuky. Mohou přinést v pohledu na využití AI určitý nadhled, schopnost kriticky uvažovat, prověřovat informace a zdroje, vnášet do výuky témata o bezpečnosti, etice a ukazovat, co je a co není důležité. Učitel už přitom nemusí být ten, kdo jen předává informace, ale spíše vytváří prostor pro společné učení.
Jak se učitelé k nové výzvě stavějí, jaká část už s umělou inteligencí ve výuce pracuje?
To se hodně rychle vyvíjí. V roce 2023 v průzkumu jen asi 9 procent učitelů odpovědělo, že někdy použili AI ve výuce – někdy, ne systematicky... O rok později už to bylo 17 procent a některé průzkumy z letošního roku uvádějí zhruba 30 procent. Ale třeba při přípravách na výuku ji využívají až dvě třetiny kantorů.
Učitelů, kteří by AI vyloženě odmítali, je asi výrazná menšina...
Podle dat, která máme k dispozici, 90 procent učitelů považuje AI za důležité téma a souhlasí s tím, že do vzdělávání patří. Novinky se zkrátka vstřebávají postupně. Jsou učitelé, kteří novou technologii začnou testovat, zkoušet, nebojí se toho. A postupně, když už se objevují otevřené a prošlapané cesty, to začnou přebírat další kantoři. A my se tomuhle procesu snažíme pomáhat vzděláváním.
S pomocí AI máte životopis napsaný za chvilku. Má to však svá rizika
Jak už dnes učitelé AI využívají?
Nejvíc samozřejmě k přípravám na výuku. Zkracuje to čas, usnadňuje individualizaci, tedy přizpůsobení výuky různým typům žáků. Hlavně to ale otevírá možnosti kreativnějších nápadů, cesty, jak výuku zpestřit. Bez těchto nástrojů by si třeba učitelé nedali takovou práci s vymýšlením nějakého příběhu, který se táhne celým projektem, protože je to velmi časově náročné. Velké jazykové modely ale právě s kreativními nápady skvěle pomáhají – na lusknutí prstů nabídnou třeba deset zajímavých variant a vy si jen vyberete a dál rozpracujete tu, která vám sedí.
A jak AI zapojit přímo ve výuce?
My jsme na toto téma vydali nový metodický materiál, který se jmenuje Jak učit a hodnotit v době AI. Je to proces o čtyřech krocích, který učitele navede, jak k výuce se zapojením AI přistoupit. Postupuje se od zmapování zkušeností žáků s AI přes formulaci výukových cílů, nastavení hodnocení až po návrh samotných aktivit. Součástí je i materiál 10 způsobů zapojení AI do výuky, který ukazuje, jaké smysluplné role může mít chatbot v procesu učení.
Můžete uvést příklad?
Výukové cíle se úplně proměnily. Dřív učitel zadal žákovi, aby třeba vytvořili prezentaci o datlovi. Žák si musel potřebné informace posbírat, poskládat, provést nějakou syntézu a vytvořit smysluplnou prezentaci. Učitel tak měl jistotu, že se žák něco naučil.
A to teď úplně odpadá, slušnou prezentaci o datlovi zvládne ChatGPT asi za tři vteřiny...
No právě. Učitel musí úkol zadat úplně jiným způsobem. Třeba: Použij AI k tomu, abys získal informace o datlovi, porovnej výstup s dvěma dalšími zdroji a připrav vlastními slovy prezentaci. Výstupem ale může být klidně podcast nebo krátké video pro spolužáky. To ovšem stále nestačí. Součástí hodnocení pak musí být i to, jak žák s AI pracoval, jak ji použil, co mu nejvíce pomohlo a proč, na jaké problémy narazil – taková reflexe teprve vede k tomu kritickému využití. A učitelé by tedy měli hodnotit celý ten proces, nejen samotný výstup.
Do kterých předmětů AI nejvíce zasáhne?
Do všech. Už od roku 2023 platí, že bezpečné a efektivní používání digitálních technologií mají rozvíjet učitelé všech předmětů, nejen informatiky. No a umělá inteligence do balíčku digitálních kompetencí samozřejmě spadá. AI navíc ovlivňuje úplně celý pracovní trh a vzdělávání má za úkol připravovat žáky na úspěšné fungování v běžném světě. Takže platí, že v každém předmětu by se tomuto tématu učitelé měli věnovat. Zamyslet se nad tím, co do jejich oboru AI přináší a jak toho využít.
Možná i proto, že skoro v každém předmětu mohou žáci AI využít špatně, třeba k podvádění, zjednodušování práce...
Z našich zkušeností vidíme, že učitelé, kteří úspěšně AI používají, mají ve třídě vytvořené jakési zkoumavé, badatelské prostředí. A nastavená taková pravidla, že se vlastně ani podvádět nedá. A to je ta nejlepší cesta. Kdyby se někdo rozhodl pro restriktivní přístup – tedy hlídat a omezovat využívání digitálních technologií, tak je odsouzený k neúspěchu anebo tím bude úplně zdrcený. Technologie jsou čím dál chytřejší, menší, výkonnější. Kromě telefonu tady jsou brýle, hodinky, přívěsky, prsteny... A to už byste si jako učitel musel každé dítě před příchodem do třídy pomalu oskenovat.
Je vhodné začít třeba už na prvním stupni?
Určitě. Dokonce už předškoláci jsou dnes obklopeni digitálními technologiemi a je celkem běžné, že děti na 1. stupni už mají své smartphony. AI je přitom součástí aplikací – i těch vzdělávacích, které děti používají. Takže je to určitě téma i na 1. stupni, což ovšem neznamená, že prvňáci či druháci musí hned pracovat s AI. Ale je důležité, aby si o těchto tématech mohli zajímavou formou povídat, diskutovat o nich. Jako se s dětmi učíte na ulici přecházet na zelenou, musíte jim ukázat i to, jak se bezpečně pohybovat v kyberprostoru.
Podpora NPI pro školy a učitele
Komplexní nabídku podpory v oblasti AI jako webináře, kurzy, konzultace, odborné články, které jsou zdarma, najdou učitelé na stránkách Národního pedagogického institutu.
Na stránkách NPI je k dispozici i metodický materiál Čtyři kroky ke smysluplnému učení s AI a rovněž materiál nazvaný 10 způsobů využití AI ve výuce.
Pro učitele, kteří se v oblasti AI teprve potřebují zorientovat, nabízí NPI úvodní webinář dostupný na youtube nebo nejčastější otázky a odpovědi o AI ve vzdělávání, včetně oblasti práva a bezpečnosti.
Praktické zkušenosti a tipy z využití AI ve výuce
Projekt ExplorEdu, který probíhal ve spolupráci NPI a AI dětem, testoval na deseti školách používání nástrojů umělé inteligence ve výuce, přípravě, hodnocení i administrativě. Zde je několik vybraných praktických zkušeností, které pedagogové během projektu nasbírali:
- AI pomáhá při vytváření úvodních textů k pracovním listům, cvičení, testových otázek, plánů hodin, aktivit jako kartičky ke hře a zadání skupinové práce.
- Rozvinula a ucelila nápady pro výuku. Urychluje prvotní fázi nápadů až o 50 procent.
- Umožňuje rychlou přípravu tematických rozcviček a bleskových kvízů pro opakování učiva.
- Pomáhá s psaním, úpravou a kontrolou pololetních slovních hodnocení žáků. Ušetřilo to značné množství práce a sjednotilo formát i styl hodnocení.
- Dokáže vyznačit chyby v diktátech a přidat částečné formativní hodnocení.
- AI asistenti podporují rozvoj myšlení dětí. Chatbot může být otevřen přímo v hodině a promítán na velké obrazovce, což umožňuje studentům ověřovat si informace a inspirovat se myšlenkovými pochody spolužáků.