Vtipný plakát, který zve na taneční zábavu. Špičková prezentace pracovních výsledků pro šéfa. Zábavné video či animace na sociální sítě, trefný ilustrační obrázek na webovou stránku...
Ještě nedávno byly podobné úkoly výzvou přinejmenším na několik hodin a spousta z nich se neobešla bez profesionálního fotografa, grafika nebo kameramana. Dnes se díky šikovným nástrojům umělé inteligence dokáže v nadaného kreativce proměnit i průměrně talentovaný „kancelářský hlodavec“. Stačí trocha trpělivosti při učení.
„Dnešní AI nástroje pomáhají k větší tvořivosti i lidem, kteří nejsou velkou uměleckou kreativitou přirozeně obdarováni,“ myslí si Adam Petráček, lektor počítačové školy Gopas.
Nejrychlejší vývoj chytrých pomocníků je podle něj vidět u tvorby textového obsahu, grafiky a videa. „U textů jde například o příspěvky na sociální sítě, popisy produktů, marketingové e-maily, návrhy článků nebo reklamní texty. U grafiky AI pomáhá s návrhy vizuálů, ilustrací, prezentací nebo bannerů. Velký posun je také u videa – automatické titulky, přepis mluveného slova, odstranění pozadí, generování krátkých videí nebo úpravy videa pomocí textových příkazů výrazně zrychlují práci hlavně v marketingu a na sociálních sítích,“ podotýká Adam Petráček.
Stroj pracuje, a co dělá člověk?
A propos... Když všechny výše vyjmenované úkoly zvládnou s trochou snahy i laici, neznamená to, že profesionálové za chvíli nebudou mít co do úst? Podle expertů to (zatím) rozhodně nehrozí. „AI je pro většinu kreativců především nový nástroj, ne přímá náhrada. Nejvíc mění to, jak rychle se člověk dostane od nápadu k prvnímu výstupu. To, co dříve znamenalo hodiny příprav, hledání referencí, skládání prvního vizuálu nebo hrubého videa, dnes často vznikne během desítek minut,“ vysvětluje Daniel Sklář ze společnosti Lexicon Labs, která se umělou inteligencí přímo zabývá.
AI podle odborníků nejvíce zrychluje rutinní a opakující se části kreativní práce, zatímco nápad, strategie a finální rozhodnutí stále zůstávají na člověku. „Avšak i v této oblasti může být AI vhodným parťákem pro diskusi nad nápadem,“ míní Adam Petráček.
No dobře, ale jak si toho správného parťáka vybrat? Na trhu jsou dnes desítky AI nástrojů a vyznat se v nich dá zabrat. Ve spolupráci s odborníky přinášíme tipy na pět užitečných aplikací, které se hodí jak pro laiky, tak pro profesionály.
1. Canva
Grafika bez grafika Canva je jeden z nejoblíbenějších kreativních nástrojů současnosti. Funguje přes webový prohlížeč i jako mobilní aplikace a v základní verzi je zdarma. Popularitu si získal hlavně tím, že i lidé bez grafických zkušeností v něm dokážou během pár minut vytvořit profesionálně vypadající obsah.
Co umí: Canva nabízí tisíce hotových šablon pro sociální sítě, prezentace, plakáty, videa nebo newslettery. „Díky AI funkcím dokáže generovat obrázky, upravovat texty, vytvářet návrhy prezentací nebo automaticky měnit velikosti grafiky pro různé sociální sítě,“ vysvětluje Adam Petráček z Gopasu.
„Praktická rada je brát AI výstup jako startovní bod, ne jako hotovou věc: Canva výrazně šetří čas, ale nejlépe funguje tehdy, když člověk doplní vlastní cit pro hierarchii, značku a finální úpravu,“ komentuje oblíbený nástroj Daniel Sklář.
Pro koho se hodí: pro malé firmy, učitele, správce sociálních sítí a kohokoli, kdo potřebuje rychle vytvořit hezky vypadající grafiku bez znalosti profesionálních programů.
Tip: Nemáte inspiraci? Zadejte Canvě jen stručný popis typu „moderní kavárna v horách“ a AI během chvíle navrhne grafický styl, fotografie i rozložení příspěvků.
2. Midjourney
Obrázky podle fantazie Midjourney patří mezi nejznámější nástroje pro generování obrázků pomocí umělé inteligence. Funguje na základě textového zadání – stačí několika větami popsat, co chcete vytvořit, a AI během chvíle vygeneruje originální ilustrace, fotografie nebo grafické koncepty. Služba je placená a dnes funguje jak přes vlastní webové rozhraní, tak přes komunikační platformu Discord.
Co umí: Dokáže vytvářet realistické fotografie, fantasy ilustrace, reklamní vizuály, návrhy interiérů nebo třeba filmově působící scény. Velkou roli hraje kvalita zadání – čím přesněji člověk popíše styl, atmosféru nebo detaily, tím lepší bývá výsledek. Midjourney se často používá při hledání inspirace, tvorbě moodboardů nebo rychlém návrhu vizuálních konceptů. „Velkou výhodou je, že dokáže velmi rychle vytvořit originální vizuální styl nebo koncept, který by grafik jinak připravoval mnohem déle,“ vysvětluje Adam Petráček.
Pro koho se hodí: pro kreativce hledající inspiraci, designéry, reklamní agentury i lidi, kteří chtějí rychle vizualizovat nápad, atmosféru nebo styl.
Tip: Nezadávejte jen „dům v lese“. Zkuste třeba „opuštěná horská chata v mlze, filmová atmosféra, podzim, realistická fotografie“. U AI obrázků často rozhodují právě detaily.
3. Runway
Videoefekty na pár kliknutí Runway patří mezi nejzajímavější AI nástroje pro práci s videem. Funguje přes webový prohlížeč a kombinuje klasickou editaci s umělou inteligencí. Základní verze nabízí omezený počet kreditů zdarma, pokročilejší funkce jsou placené.
Co umí: Runway zvládá automatické titulky, odstranění pozadí bez zeleného plátna, mazání objektů z videa nebo generování krátkých scén pomocí textového zadání. Uživatelé mohou s AI upravovat styl videa, vytvářet efekty nebo jednoduše připravit obsah pro sociální sítě. Velkou výhodou je, že řadu úprav zvládnou i lidé bez zkušeností s profesionálním střihem.
Pro koho se hodí: pro tvůrce videí na sociální sítě, menší marketingové týmy nebo i youtubery. „V marketingu a tvorbě obsahu může výrazně zrychlit produkci videí, která byla dříve časově i finančně náročná,“ upozorňuje Petráček.
Tip: Natočte krátké video na mobil a zkuste v Runway změnit jeho vizuální styl — třeba na filmovou scénu, animaci nebo retro záběr. AI dokáže i z obyčejného videa vytvořit překvapivě působivý výstup.
4. Descript
Střih videa jako práce ve Wordu Descript mění způsob, jakým lidé pracují s videem a audiem. „Jeho hlavní síla je v tom, že uživatel neřeší klasickou časovou osu tak dlouho a detailně jako v tradičních editorech, ale pracuje s přepisem: když upraví text, upraví se i video nebo audio,“ vysvětluje Daniel Sklář ze společnosti Lexicon Labs. Základní verze je zdarma, pokročilé funkce jsou placené.
Co umí: Po nahrání videa nebo podcastu vytvoří automatický přepis a uživatel pak může jednoduše mazat věty, přesouvat odstavce nebo opravovat přeřeknutí. Descript zvládá také automatické titulky, odstranění výplňových slov („ehm“, „hm“), úpravu zvuku nebo klonování hlasu pro opravy nahrávky. Díky jednoduchému ovládání výrazně zjednodušuje práci lidem, kteří nemají zkušenosti s profesionálním střihem.
Pro koho se hodí: pro podcastery, lektory, tvůrce online kurzů nebo každého, kdo pravidelně pracuje s mluveným slovem.
Tip: Zkuste si nechat automaticky odstranit výplňová slova a dlouhé pauzy. I obyčejná nahrávka pak často působí výrazně profesionálněji a dynamičtěji.
5. Gamma
Prezentace, které mají příběh Gamma patří mezi nejrychleji rostoucí AI nástroje pro tvorbu prezentací, dokumentů a jednoduchých webových stránek. Místo ručního skládání slidů stačí zadat téma nebo několik bodů a AI během chvíle vytvoří hotový návrh včetně textů, obrázků i rozložení. Základní verze je zdarma, pokročilé funkce jsou placené.
Co umí: Gamma automaticky generuje strukturu prezentace, navrhuje vizuální styl a pomáhá s formulací obsahu. Výstupy často působí moderněji a dynamičtěji než klasické prezentace v PowerPointu. Velkou výhodou je jednoduchost – uživatel nemusí řešit grafiku, velikosti textu ani rozložení jednotlivých prvků. AI navíc umí existující text přepracovat do přehlednější podoby nebo z krátkého zadání vytvořit celý takzvaný „pitch deck“, tedy krátkou prezentaci určenou například pro klienty nebo investory.
Pro koho se hodí: pro startupy, obchodníky, konzultanty nebo lidi, kteří často prezentují nápady klientům, investorům či vedení firmy.
Tip: Zkuste do Gammy vložit obyčejný dokument či dlouhý text. AI z něj dokáže během chvíle vytvořit přehlednou prezentaci, kterou lze ro
„Lidská kreativita je nenahraditelná hlavně v pochopení kontextu, emocí, humoru či kulturních souvislostí,“ uzavírá Adam Petráček.