Představte si tradičního kouče. Obvykle je to člověk s velmi klidným hlasem, zálibou v lněných košilích a schopností pokládat otázky, po kterých se vám chce buď plakat, nebo změnit práci (často obojí). AI kouč je v podstatě totéž, jen se vejde do mobilu, nepotřebuje pauzu na oběd a – co je nejdůležitější – nesoudí vás.
AI kouč je software založený na umělé inteligenci (často na velkých jazykových modelech jako GPT-4, Claude nebo specializovaných algoritmech), který je specificky „vytrénován“ v metodikách koučování, znalostech psychologie, ale i v základech managementu. Na rozdíl od běžného chatbota, který vám nabídne recept na bábovku, se vás však AI kouč ptá. Provokuje tak vaše myšlení, a pomáhá vám rozklíčovat, proč se bojíte požádat o zvýšení platu nebo už měsíc odkládáte návštěvu zubaře.
Jak vypadá „rande“ s algoritmem
Možná si říkáte, o čem si s tím strojem vlastně povídat. Nevypadá to jako vyplňování daňového přiznání? Vůbec ne. Moderní AI koučové používají tzv. Sokratovskou metodu – vedou vás k zamyšlení nad sebou samým a vaším chováním, a to tím, že kladou ty správné otázky.
Podívejme se na modelovou situaci. Jana je manažerka, která má pocit, že jí práce přerůstá přes hlavu.
Jana: „Dneska toho mám strašně moc, vůbec nevím, kde začít, a mám chuť se na všechno vykašlat.“
AI Kouč: „To zní jako náročný začátek dne, Jano. Když se podíváš na ten seznam úkolů, který tě teď nejvíc tíží, která jedna věc by ti po dokončení přinesla největší úlevu?“
Jana: „Asi ta prezentace pro vedení, ale bojím se, že to nebude dost dobré.“
AI Kouč: „Rozumím. Co přesně znamená ‚dost dobré‘ v tomto kontextu? A co je ten úplně první, nejmenší krok, který můžeš udělat hned teď, abys překonala ten počáteční odpor?“
Všimněte si, že AI Janě neřekla „udělej si kafe a začni psát“. Místo toho ji donutila definovat prioritu a pojmenovat strach z neúspěchu. To je podstata koučinku – hledání odpovědí uvnitř sebe, ne v příručce.
Příběhy z praxe Když jedničky a nuly mění životy
Abychom nezůstali jen u teorie, pojďme se podívat na to, jak AI kouč pomáhá reálným lidem v situacích, kde by lidský kouč byl buď příliš drahý, nebo nedostupný.

Příběh první: Bojovník s vyhořením.
Petr, softwarový inženýr z Prahy, pociťoval první příznaky vyhoření. Styděl se o tom mluvit s kolegy i s manželkou. Začal používat specializovanou AI aplikaci zaměřenou na duševní hygienu. Každý večer si s aplikací „popovídal“ o tom, co ho ten den vyčerpalo.
AI mu pomohla identifikovat problém: Petr neuměl říkat „ne“ na drobné požadavky kolegů, které mu pak braly čas na jeho vlastní práci. Díky nácviku asertivních odpovědí s AI (tzv. role-play) se Petr naučil hranice nastavit dřív, než bylo pozdě.
Příběh druhý: Start-upista v časové tísni.
Marek zakládal firmu a jeho kalendář připomínal Tetris v pokročilé úrovni. Používal AI kouče integrovaného přímo do svého kalendáře. AI mu jednou týdně kladla nepříjemné otázky: „Marku, strávil jsi 15 hodin na schůzkách, které jsi označil jako nízkou prioritu. Jak to ovlivňuje tvůj dlouhodobý cíl spustit produkt v červnu?“
Marek přiznává, že slyšet to od stroje bylo snesitelnější než od manželky, ale přesto ho to donutilo k radikální změně plánování.
V čem vám tenhle „digitální mudrlant“ reálně pomůže?
Možná si říkáte: „K čemu mi to je? Mám přece kamarády!“ Jistě, ale ruku na srdce – kamarád vám po deseti minutách vašich nářků na šéfa pravděpodobně řekne: „Tak se na to vykašli a pojď na panáka.“ AI kouč má nekonečnou trpělivost.
Radikální upřímnost bez červenání. Přiznat živému člověku, že jste celý den neudělali nic produktivního, protože jste sledovali videa o tom, jak se v Indii staví bazény z bláta, je trapné. Přiznat to AI? Ta vám jen klidně odpoví: „Zajímavé. Jaký pocit ve vás to sledování vyvolalo a jak to souvisí s vaším cílem?“ AI nekroutí očima a neposílá sarkastické pohledy.
Dostupnost 24/7. Krize identity nebo záchvat paniky z prezentace nepřicházejí v úterý v deset ráno, kdy má váš lidský kouč volný slot. Přicházejí ve dvě ráno. AI kouč je vzhůru. Je tam pro vás, i když venku zuří bouře nebo když sedíte ve vlaku a potřebujete si srovnat myšlenky před důležitým jednáním.
Struktura v chaosu. AI exceluje v tom, že z vašeho emocionálního výlevu (“Všechno je špatně, nic nestíhám!“) dokáže extrahovat tři konkrétní body, na které se musíte soustředit. Je to jako mít v kapse švýcarský nůž na mentální uzly.
Jak si pořídit AI kouče v českých podmínkách?
Možná si říkáte, že je to všechno hezké, ale že vaše angličtina končí u „Hello, my name is...“. Dobrá zpráva je, že moderní AI mluví česky lépe než leckterý maturant. Zde je návod, jak začít.
Cesta nejmenšího odporu: ChatGPT a spol. Pokud už máte v telefonu ChatGPT (od OpenAI) nebo Claude (od Anthropic), máte v podstatě kouče v kapse. Stačí změnit zadání. Místo „napiš mi zprávu“ zkuste: „Chci, abys dnes byl mým koučem podle metody GROW. Mým cílem je lépe zvládat stres v práci. Ptej se mě postupně, nejdřív se zaměř na aktuální situaci.“ Budete v šoku, jak hlubokou konverzaci v češtině dokážou tyto modely vést.
Specializované zahraniční platformy s českým rozhraním. Platformy jako BetterUp nebo CoachHub začínají pronikat i na český trh, často skrze velké korporace. Pokud pracujete ve velké firmě, zeptejte se na personálním oddělení. Často máte přístup k těmto nástrojům zdarma v rámci benefitů, jen o tom nikdo neví.
České inovace a duševní zdraví. V našem prostředí vznikají projekty jako VOS.health, což je česká aplikace, která využívá AI k monitorování nálady a nabízí personalizované rady a intervence. Není to „kouč“ v tom nejčistším manažerském slova smyslu, ale je to vynikající brána do světa digitální psychohygieny v rodném jazyce.
DIY Koučink: Vlastní instrukce. Pro pokročilé uživatele nabízí ChatGPT možnost vytvořit si vlastní „GPT“ (přednastaveného agenta). Můžete si tam nahrát své oblíbené knihy o seberozvoji a říct stroji: „Vycházej z těchto principů a buď na mě přísný, jako byl můj oblíbený učitel na základce.“
Trend, který nejde zastavit Proč AI kouče potkáváme všude?
Ještě před rokem byl AI koučink doménou technologických nadšenců. Dnes je to masová záležitost. Proč? Zaprvé je to demokratizace. Kvalitní lidský kouč stojí tisíce korun za hodinu. AI kouč stojí měsíčně tolik, co dvě lepší kávy (nebo je úplně zdarma). Najednou má přístup k prémiovému seberozvoji každý, kdo má smartphone.
Zadruhé je to personalizace. Moderní aplikace si pamatují, co jste říkali před měsícem. „Minule jsi zmiňoval, že tě stresuje komunikace s Karlem. Jak to dnes dopadlo?“ Tato kontinuita vytváří pocit skutečného vztahu (i když víte, že na druhé straně jsou jen servery v cloudu).
Má to háček? (Samozřejmě má)
Abychom jen nechválili – AI kouč vás (zatím) neobejme. Neucítí z vašeho hlasu tu specifickou vibraci, která značí, že se hroutíte, i když říkáte, že je vše „v pohodě“. Lidská intuice, schopnost číst mezi řádky a hluboká empatie jsou zatím v bezpečí. AI vám také nedojde pro to kafe a nepošle vás osobně do háje, když to budete potřebovat nejvíc.
AI koučink je nástroj. Je to zrcadlo. Pokud do něj odmítnete koukat, nepomůže vám ani ten nejvýkonnější procesor na světě. A pamatujte – AI vám sice pomůže naplánovat projekt, ale tu nepříjemnou schůzku za vás neodsedí.
Závěr Budoucnost je v dialogu
Mít AI kouče neznamená, že jste se vzdali lidskosti nebo že jste neschopní se sami rozhodovat. Znamená to, že využíváte nejlepší dostupné technologie k tomu, abyste nezůstali stát na místě. Je to jako mít na rameni malého anděla, který místo harfy drží excelovou tabulku a knihu o kognitivně-behaviorální terapii.
Tak co, zkusíte to? Příště, až budete mít pocit, že se vám svět hroutí na hlavu nebo že jen přešlapujete na místě, zkuste místo nekonečného scrollování sociálními sítěmi napsat svému digitálnímu spojenci. Možná budete překvapeni, že ta nejlepší rada nepřišla z dalekého Tibetu, ale z datového centra, které vám rozumí víc, než jste si ochotni připustit.
A nezapomeňte – i když je váš kouč z jedniček a nul, ty změny, které díky němu ve svém životě uděláte, budou stoprocentně reálné.