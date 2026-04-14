Zapřáhněte roboty. Sedm tipů na kancelářské AI nástroje. Co umí a pro koho se hodí?

Vytvoří vmžiku přehledný zápis z porady i s úkoly pro jednotlivé kolegy. Připraví e-mail v kvalitní angličtině či němčině. Organizují chytře kalendář, připomínají schůzky, přeloží text, zkontrolují pravopis, upozorní na chyby ve smlouvě... Nástroje umělé inteligence se pustily do kancelářské práce s takovou vervou, až se člověku chce s klasikem říct: A lidi od počítačů nebudou mít za chvíli co žrát!
Omyl. Umělá inteligence (zatím) nedokáže lidi v administrativě zcela nahradit. „Nejlepší kombinace není ‚AI místo člověka‘, ale právě ‚AI a člověk dohromady‘. AI umí výrazně urychlit rutinní a opakující se činnosti, ale kontrolu, rozhodnutí a odpovědnost by měl mít stále člověk,“ je přesvědčený Daniel Sklář ze společnosti Lexicon Labs, která vyvinula osobního AI asistenta Lexi, jenž právě s řadou kancelářských prací dovede účinně pomoci.
To ovšem neznamená, že si „kancelářští“ mohou dál v klidu manuálně ťukat čísla do Excelu a AI vesele ignorovat.
„Umělá inteligence dokáže během několika sekund projít desítky stran textu, vytáhnout hlavní body nebo vytvořit shrnutí. Stejně tak umí projít například data v Excelu a najít zajímavé souvislosti, které mnohdy dokáže také pozoruhodně interpretovat. Zaměstnanci tak místo mechanické práce s textem a daty mohou věnovat více času rozhodování, komunikaci nebo řešení problémů a celkově mohou být ve své činnosti efektivnější a svobodnější,“ doplňuje Adam Petráček, lektor z počítačové školy Gopas.
Žádná teorie, začněte praxí
Oba odborníci proto jednoznačně pracovníkům v administrativě doporučují naučit se s AI správně pracovat. „Je ovšem dobré nezačínat teorií, ale konkrétní prací. Tedy ne ‚chci se naučit AI obecně‘, ale spíš ‚chci si zkrátit zápisy z porad nebo rychleji psát e-maily‘. Nejlepší cesta je začít AI opravdu používat na běžných úkolech a postupně si osahat, kde přináší největší hodnotu. Dobré je vybrat si dva až tři nástroje, které člověk reálně využije v práci, a naučit se je používat systematicky,“ doporučuje Sklář.
Zvolit si můžete třeba z našeho přehledu zajímavých AI nástrojů, který jsme spolu s oběma experty na umělou inteligenci sestavili.
1. NotebookLM – Práce s vašimi vlastními zdroji
Mimořádně oblíbený nástroj od Googlu funguje přes webový prohlížeč i jako aplikace a je bezplatný (i když existují limity na počet nahraných zdrojů a jejich velikost).
Co umí: Na rozdíl třeba od ChatGPT nebo Gemini pracuje výhradně s vašimi zdroji, což zásadním způsobem snižuje riziko chyb. Nahrajete mu PDF, dokumenty, poznámky, webové stránky nebo videa z YouTube...
AI z nich umí vytvořit shrnutí, osnovu, navrhne klíčová témata, vytvoří prezentaci nebo odpovídá na konkrétní otázky. Dovede ale materiál zpracovat například i do formy podcastu, kdy o tématu diskutují dva moderátoři.
„V praxi je velmi užitečný ve chvíli, kdy člověk nepotřebuje něco vygenerovat od nuly, ale chce se rychle zorientovat v konkrétním obsahu, který už má k dispozici,“ myslí si Sklář.
Pro koho se hodí: novináři, právníci, HR, studenti, analytici, učitelé...
Tip: Nahrajte si zápis z porady a nechte si vygenerovat přehled úkolů podle jmen. Nebo vložte několik smluv a požádejte o srovnání rozdílů.
2. NotionAI – Organizace práce a projektů
Notion je vlastně švýcarský nůž mezi kancelářskými nástroji. Místo neustálého přepínání mezi Google Dokumenty, kalendářem a tabulkami můžete mít všechno pohromadě na jednom místě. Základní verze je zdarma.
Co umí: Přehledně kombinuje poznámky, dokumenty, databáze, nástěnky i kalendáře do jediné aplikace. Díky integrované AI (v omezené podobě zdarma, plně v placené verzi) dokáže shrnovat dlouhé texty, přepisovat poznámky do srozumitelnější podoby nebo pomoci s tvorbou obsahu. Uživatelé oceňují i čistý, moderní design a tisíce hotových šablon – od osobního plánu na hubnutí až po řízení velkých projektů.
Pro koho se hodí: manažeři, freelanceři, týmy, studenti i menší firmy, které chtějí mít práci přehledně na jednom místě.
Tip: Připomínají vaše poznámky spíš „skládku nápadů“? Zkuste je svěřit Notionu. AI z nich udělá promyšlený systém, ve kterém se dá pracovat.
3. DeepL – Překlady a úpravy textů
Potřebujete něco přeložit z jazyka xhosa do svahilštiny? Žádný problém pro DeepL. Překládá mezi desítkami jazyků a uživatelé na celém světě ho chválí za přesnost, přirozený styl i kontext. Funguje jako webová služba i aplikace. Základní verze je zdarma, pokročilé funkce jsou placené.
Co umí: Na rozdíl od běžných překladačů dokáže lépe zachytit význam vět a nabídnout alternativní formulace. Součástí je i nástroj DeepL Write, který pomáhá text upravit stylisticky nebo ho zpřesnit. Užitečná je také možnost překládat celé dokumenty (například Word či PDF) se zachováním formátování. „Výsledný text nepůsobí jen jako správně přeložený, ale i přirozeně a profesionálně. To je v kancelářské práci důležité hlavně tehdy, když člověk komunikuje se zákazníky, partnery nebo kolegy v cizím jazyce a potřebuje působit jistě a srozumitelně,“ chválí nástroj Sklář.
Pro koho se hodí: lidé pracující v mezinárodním prostředí, freelanceři, studenti i firmy, které komunikují se zahraničními klienty.
Tip: Nechte si přeložit text a pak si projděte nabízené alternativy formulací – často pomohou doladit tón i přesnost sdělení.
4. Grammarly – Inteligentní úprava angličtiny
Grammarly je nástroj, který pomáhá psát lepší texty (především) v angličtině. Není to klasický překladač, ale spíš asistent, jenž hlídá gramatiku, styl i celkovou srozumitelnost. Funguje jako webová služba, doplněk do prohlížeče i jako desktopová či mobilní aplikace, základní verze je zdarma.
Co umí: Kontroluje pravopis a gramatiku, upozorňuje na neobratné formulace a navrhuje úpravy, které text zpřehlední a zpřesní. Dokáže také upravit tón sdělení – například z neformálního na profesionální – nebo zkrátit příliš dlouhé věty. „V kancelářské práci je to užitečné hlavně tehdy, když člověk potřebuje rychle napsat kvalitní e-mail, nabídku, interní zprávu nebo prezentaci v angličtině a nechce pak dlouze ladit formulace,“ vysvětluje odborník z Lexicon Labs.
Pro koho se hodí: lidé, kteří pravidelně píší anglicky – manažeři, freelanceři, studenti i týmy komunikující se zahraničím.
Tip: Napište e-mail tak, jak jste zvyklí, a nechte Grammarly upravit tón na profesionálnější. Rozdíl bývá překvapivě velký.
5. Perplexity – Vyhledávač nové generace
Perplexity kombinuje sílu velkých jazykových modelů (LLM) s vyhledáváním na internetu v reálném čase. Základní verze je zdarma, pokročilé funkce jsou placené.
Co umí: Hledá informace napříč internetem a místo seznamu odkazů nabízí rovnou odpovědi na otázky a přidává k nim i konkrétní zdroje, ze kterých čerpá. Hodí se pro rychlou orientaci v tématu, přípravu podkladů nebo základní rešerši. „Protože je zaměřen především na vyhledávání, nebývá tolik zatížen halucinováním,“ vysvětluje Petráček.
Pro koho se hodí: novináři, studenti, analytici i kdokoli, kdo potřebuje rychle získat přehled o neznámém tématu.
Tip: Přepněte si tlačítko Focus podle toho, co hledáte. Pokud potřebujete fakta do seminárky, zvolte „Academic“ – AI bude prohledávat jen odborné publikace. Pokud chcete vědět, co si lidé skutečně myslí o novém autě, zvolte „Social“ a Perplexity pročeše diskuse na Redditu.
6. Motion – Kalendář, který plánuje za vás
Populární nástroj využívá AI k organizaci práce a času. Motion je placený (nabízí zkušební verzi).
Co umí: Na rozdíl od běžných kalendářů, kam si události musíte ručně „vysázet“, u Motionu jen zadáte úkoly, jejich prioritu a termín dokončení. AI pak automaticky sestaví denní program. Pokud se některá schůzka protáhne nebo vám do práce skočí něco urgentního, Motion okamžitě přeskládá zbytek dne tak, abyste stále stíhali své deadliny. Hlídá také volný čas a brání tomu, abyste si naplánovali víc práce, než kolik se reálně dá za den stihnout. „Největší přínos není v tom, že by dělal práci za člověka, ale že snižuje mentální zátěž spojenou s tím, co dělat dřív, co odložit a kam co v kalendáři zařadit. Funguje nejlépe tehdy, když si uživatel poctivě nastaví priority a realistické délky úkolů,“ podotýká Sklář.
Pro koho se hodí: manažeři, freelanceři na volné noze, majitelé firem a kdokoli, kdo bojuje s prokrastinací nebo chaotickým rozvrhem.
Tip: Nastavte si u úkolů tzv. „Soft Deadlines“. Zatímco u běžného kalendáře byste úkol po nesplnění museli ručně přesouvat na zítra (a cítit vinu), Motion ho při nevypracování automaticky a tiše „přelije“ do nejbližšího volného okna v dalším dni.
7. Fireflies. ai – Chytrý asistent na schůzky
Fireflies funguje jako inteligentní asistent pro online schůzky. Nabízí bezplatnou základní verzi vhodnou pro občasné porady. Placené tarify umožňují například pokročilou analýzu tónu hlasu.
Co umí: Nástroj se připojí k vašemu hovoru na Zoomu, Teams či Google Meet (nebo mu nahrajete audio záznam) a v reálném čase vytváří kompletní přepis. To ale není všechno – pomocí AI následně z debaty vyfiltruje to nejdůležitější: úkoly, rozhodnutí, termíny a klíčové momenty. V záznamu můžete vyhledávat podle klíčových slov nebo si nechat vygenerovat stručný odstavec, který shrne celý výsledek schůzky.
Pro koho se hodí: projektoví manažeři, obchodníci, konzultanti a kdokoli, kdo tráví více než tři hodiny týdně na online schůzkách.
Tip: Zajímavá je funkce „Ask Fred“. Je to chatbot, kterého se můžete po schůzce zeptat na konkrétní věc, třeba: „Jaký rozpočet nakonec klient schválil? “ nebo „Kdo má na starosti grafiku?“. Fred odpoví během sekundy.