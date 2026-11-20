Ráno nastoupí do stejné haly, oblékne si stejný pracovní oděv a řídí se pokyny stejného vedoucího jako ostatní. Přesto má pracovní smlouvu s někým jiným než s firmou, kde tráví směny. Jeho zaměstnavatelem je totiž pracovní agentura. Na první pohled nepatrný rozdíl se může projevit ve chvíli, kdy skončí zakázka, přijde výplata nebo zaměstnanec onemocní.
Agenturní práce bývá v Česku spojována hlavně s brigádníky a zahraničními pracovníky. Ve skutečnosti však nejde jen o krátkodobé zaměstnání. „Řada lidí pracuje prostřednictvím agentury dlouhodobě, někdy i několik let u stejné firmy,“ říká Jaroslav Zeman, zakladatel Komory agentur práce, advokát a vedoucí partner advokátní kanceláře Spring Walk. Nejčastěji jde o výrobu, logistiku a sklady, kde potřeba pracovníků kolísá podle zakázek. Agentury však obsazují i administrativní a odborné pozice.
Rychlý nástup, ale méně jistoty
Co tedy lidi vede k tomu, aby dali přednost práci přes agenturu před přímým zaměstnáním? Často rozhoduje rychlost nástupu. Agentura může nabídnout více pracovních míst, pomoci s vyřízením potřebných formalit a umožnit uchazeči vyzkoušet si práci před případným přechodem do kmenového stavu. To ocení zejména lidé, kteří potřebují rychle začít vydělávat, vracejí se na pracovní trh nebo hledají dočasné zaměstnání.
Rychlý nástup však může být vykoupen menší jistotou. „Nevýhodou může být menší pracovní jistota, zejména pokud firma přestane agenturní pracovníky potřebovat,“ upozorňuje Zeman. Rozhodující je délka smlouvy s agenturou a podmínky dočasného přidělení. Ani několik let strávených na stejném pracovišti totiž nezaručuje, že tam člověk bude moci pokračovat.
Dva subjekty, jedna každodenní práce
Aby bylo jasné, kdo za co odpovídá, je třeba rozlišovat agenturu a firmu, pro kterou člověk skutečně pracuje. Agentura je jeho zaměstnavatelem: uzavírá s ním smlouvu, vyplácí mzdu, vede evidenci a zajišťuje zákonné odvody. „Firma, do níž je zaměstnanec přidělen, se v zákoně označuje jako uživatel. Organizuje práci, zadává úkoly, řídí a kontroluje jejich plnění a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti,“ vysvětluje Michal Španěl, analytik pracovního trhu JenPráce.cz. Výpověď z pracovního poměru však za agenturu dát nemůže.
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Některé povinnosti přitom mají oba subjekty. Podle Zemana společně odpovídají v příslušném rozsahu za zajištění srovnatelných mzdových a pracovních podmínek. Zaměstnanec by proto měl mít kontakt jak na nadřízeného ve firmě, tak na pracovníka agentury. S prvním řeší směny a běžný provoz, s druhým smlouvu, výplatu nebo případné ukončení zaměstnání.
Stejná práce nemá znamenat horší podmínky
Jednou z hlavních obav agenturních zaměstnanců je, zda za stejnou práci nedostanou méně než jejich kmenoví kolegové. Zákon přitom stanoví, že jejich mzdové a pracovní podmínky nesmějí být horší než u srovnatelného zaměstnance firmy. Neznamená to však automaticky nárok na stejnou výplatu jako u kteréhokoli kolegy. Při porovnání se zohledňuje druh práce, kvalifikace i odborná praxe. Pravidlo se týká také příplatků, pracovní doby, odpočinku a dovolené. U prémií a benefitů záleží na podmínkách jejich poskytování.
„Samotná agenturní forma však není důvodem pro horší pracovní a mzdové podmínky oproti srovnatelnému zaměstnanci uživatele,“ zdůrazňuje Španěl. Zaměstnanec by se proto měl zajímat nejen o základní mzdu, ale také o pravidla vyplácení bonusů, příplatky za směny a skutečný rozsah práce. Samotné dodržení minimální mzdy totiž ještě nezaručuje srovnatelné odměňování.
Co musí být na papíře
Příslib rychlého nástupu může snadno odvést pozornost od smluvních podmínek. Právě ty ale rozhodují o tom, na co bude mít zaměstnanec nárok. S agenturou uzavírá pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. Dohoda o provedení práce se pro tento typ přidělení nepoužívá. Pracovní smlouva musí obsahovat druh práce, místo jejího výkonu a den nástupu. „Před podpisem doporučuji ověřit zejména mzdu/mzdový výměr, místo výkonu práce, pracovní dobu, dobu trvání zaměstnání a podmínky jeho ukončení,“ radí Zeman. Důležité je také vědět, zda je sjednána zkušební doba.
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Samotná smlouva však nestačí. Zaměstnanec musí dostat také písemný pokyn k dočasnému přidělení ke konkrétní firmě. Z něj se dozví, kde a jak dlouho bude pracovat, kdo bude jeho práci řídit a jaké podmínky má srovnatelný kmenový zaměstnanec. Uvedena musí být i sjednaná pravidla případného předčasného jednostranného ukončení přidělení. Pokud něčemu nerozumí nebo nemá jasné informace o odměně, neměl by spoléhat pouze na ústní sliby.
Když zakázka skončí, smlouva nemusí
Význam smluvních podmínek se naplno ukáže ve chvíli, kdy například výrobní podnik omezí směny a agenturní pracovníky už nepotřebuje. Přijdou tím automaticky o zaměstnání? Nemusí. Konec přidělení totiž neznamená vždy i konec pracovního vztahu s agenturou. „Pokud ale zaměstnání pokračuje a práci nelze přidělovat, musí agentura řešit své povinnosti jako kterýkoli jiný zaměstnavatel,“ vysvětluje Michal Španěl. Může pracovníkovi nabídnout jiné místo v rámci sjednaných podmínek, nemůže mu však jen kvůli nedostatku práce nařídit neplacené volno.
Podle Jaroslava Zemana záleží především na tom, zda je pracovní poměr sjednán do určitého data, na dobu neurčitou, nebo je jeho trvání navázáno na přidělení. Agentura přitom nemá obecnou povinnost zajistit zaměstnanci jiné místo. Svá pravidla má i dlouhodobá spolupráce. Zákon omezuje přidělení stejného pracovníka ke stejnému uživateli zpravidla na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Výjimky jsou možné například na žádost zaměstnance nebo při zákonem vymezeném zastupování. Ani delší působení ve firmě však automaticky neznamená přechod do kmenového stavu.
Pojištění a důchod: rozhoduje smlouva i příjem
Menší jistota zaměstnání ovšem neznamená, že by agenturní pracovníci byli znevýhodněni také v oblasti sociálního zabezpečení. Pokud jejich zaměstnání zakládá účast na důchodovém pojištění, odpracovaná doba se započítává stejně jako při přímém zaměstnání. Při splnění zákonných podmínek mají také nárok na nemocenské, ošetřovné či peněžitou pomoc v mateřství. Odvody a podklady pro dávky zajišťuje agentura jako zaměstnavatel.
Pozor by si však měli dát zejména lidé s nízkými příjmy na dohodu o pracovní činnosti. Michal Španěl z JenPráce.cz upozorňuje, že rozhodný příjem pro účast na nemocenském a důchodovém pojištění činí v roce 2026 4 500 korun měsíčně a od roku 2027 se zvyšuje na 5 000 korun. Stejný výdělek tak nemusí v různých letech znamenat stejný pojistný režim. Zdravotní pojištění je navíc třeba posuzovat samostatně, včetně případných zákonných výjimek.
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Jak ale zjistit, zda agentura své povinnosti skutečně plní? „U zdravotní pojišťovny si může ověřit, zda je řádně veden jako zaměstnanec. Na ePortálu České správy sociálního zabezpečení si může zkontrolovat evidované doby důchodového pojištění,“ radí Zeman. Vyplatí se také uchovávat smlouvy a výplatní pásky. Chybějící záznam ještě nemusí znamenat nezaplacené pojistné. Ani samotné neodvedení platby zaměstnavatelem automaticky nepřipravuje pracovníka o pojištěnou dobu. Případné nesrovnalosti je však nutné prověřit.
Za místo se neplatí. A co další poplatky?
S prací přes agenturu mohou být spojeny i některé výdaje. Zaměstnanec může například platit za sjednané ubytování či dopravu nebo nést odpovědnost za škodu, třeba při ztrátě svěřeného vybavení. Případné srážky ze mzdy však musí splňovat zákonné podmínky. Na zaměstnance také nelze přenášet náklady na bezpečnost práce. Potřebné ochranné pracovní prostředky proto musí dostat bezplatně.
Zvláštní pozornost si zaslouží poplatky, jejichž účel není jasný. „Varovným signálem jsou také požadavky na platby za zajištění pracovního místa, povinné vstupní poplatky nebo neprůhledné srážky ze mzdy,“ upozorňuje Zeman. Zprostředkování zaměstnání totiž musí být pro uchazeče ze zákona bezplatné. Pokud tedy agentura požaduje jakoukoli platbu, měl by zaměstnanec předem vědět, za co přesně platí a zda je takový požadavek oprávněný.
Prověřit agenturu lze ještě před první směnou
Nejasným poplatkům i dalším problémům lze předejít pečlivým výběrem pracovní agentury. Prvním krokem by měla být kontrola ve veřejné evidenci ministerstva práce a sociálních věcí. Nestačí však jen ověřit, že je v ní agentura zapsaná. Musí mít také povolení k dočasnému přidělování zaměstnanců, nikoli pouze k vyhledávání uchazečů o práci. Údaje v evidenci by měly souhlasit s těmi ve smlouvě. Při pochybnostech lze platnost povolení ověřit přímo u ministerstva.
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Samotné oprávnění ale ještě nezaručuje, že bude spolupráce bezproblémová. Podle Španěla hodně napoví i přístup agentury k uchazečům. Měla by předem jasně vysvětlit výši mzdy, místo výkonu práce, délku zakázky i případné další náklady. „Dobré znamení je, když zaměstnanec dostane dokumenty včas, má prostor na dotazy a ví, na koho se obrátit po nástupu,“ říká analytik. Recenze či členství v profesním sdružení mohou být vodítkem, důležitější jsou však srozumitelné podmínky a otevřená komunikace. Naopak tlak na rychlý podpis nebo nejasnosti ve smlouvě by měly být důvodem k obezřetnosti.
Když výplata nepřijde
Ani pečlivý výběr agentury nemusí zaručit, že spolupráce bude vždy bezproblémová. Pokud zaměstnanec nedostane mzdu nebo vyplacená částka neodpovídá dohodnutým podmínkám, měl by agenturu nejprve písemně vyzvat k nápravě. Přitom se může opřít o pracovní smlouvu, rozpis směn či výplatní pásky. Jestliže agentura problém nevyřeší, může se obrátit na oblastní inspektorát práce. Nesrovnalosti v pojistném řeší ČSSZ nebo zdravotní pojišťovna.
„Inspekce může provést kontrolu a uložit sankci, o sporném individuálním nároku na vyplacení dlužné mzdy však rozhoduje soud,“ vysvětluje Španěl. Při nevyplacení mzdy může zaměstnanec za určitých okolností pracovní poměr také okamžitě zrušit. Zákonná patnáctidenní lhůta se však počítá až po uplynutí období splatnosti, nikoli od obvyklého výplatního dne. Před takovým krokem je proto nutné ověřit splnění zákonných podmínek a dodržet písemnou formu i pravidla doručení.