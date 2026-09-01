Je pracovní právo snazší, nebo komplikovanější než třeba trestní, obchodní, rodinné...?
To se nedá říct. Mně je hodně blízké, srozumitelné. Mnoho mých kolegů – expertů na jiné obory – říká, že až v praxi do důsledků pochopili, co se to vlastně ve škole učili. Ten „aha“ efekt přichází u pracovního práva dřív, protože první praktické zkušenosti získáváme všichni brzy.
Právníci musejí mít logické uvažování a dobrou paměť. Jaké další vlastnosti jim dnes nesmí v práci chybět?
Musejí být flexibilní, pořád se učit a zlepšovat se, být mezi prvními, kdo se dozví o novinkách. Neposkytujeme totiž jenom právní rady, ale kompletní právní servis včetně vzdělávání. Například já hodně školím personalisty, a to i ve školicích centrech. Se Svazem personalistů spolupracuji dlouhodobě. Také hojně publikuji.
Své názory a návrhy musím někdy obhajovat i já sama, když za mnou lidé přijdou s řešením, které jim navrhla AI.