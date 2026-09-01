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Nás nemůže umělá inteligence nahradit, k soudu nepůjde, říká advokátka

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Lucie Kalašová, advokátka bpv Braun Partners | foto: bpv Braun Partners

Je jednou z největších odbornic na pracovní právo, kterému se léta věnuje ze všech úhlů pohledu. „České právní prostředí je stabilní, ale to neznamená, že se advokáti nudí,“ usmívá se Lucie Kalašová. Jak vidí diskutovanou rovnost odměňování? Má home office budoucnost? Je dostatek zkrácených úvazků? A s jakými spory chodí nejčastěji k soudu?

Je pracovní právo snazší, nebo komplikovanější než třeba trestní, obchodní, rodinné...?
To se nedá říct. Mně je hodně blízké, srozumitelné. Mnoho mých kolegů – expertů na jiné obory – říká, že až v praxi do důsledků pochopili, co se to vlastně ve škole učili. Ten „aha“ efekt přichází u pracovního práva dřív, protože první praktické zkušenosti získáváme všichni brzy.

Právníci musejí mít logické uvažování a dobrou paměť. Jaké další vlastnosti jim dnes nesmí v práci chybět?
Musejí být flexibilní, pořád se učit a zlepšovat se, být mezi prvními, kdo se dozví o novinkách. Neposkytujeme totiž jenom právní rady, ale kompletní právní servis včetně vzdělávání. Například já hodně školím personalisty, a to i ve školicích centrech. Se Svazem personalistů spolupracuji dlouhodobě. Také hojně publikuji.

Své názory a návrhy musím někdy obhajovat i já sama, když za mnou lidé přijdou s řešením, které jim navrhla AI.

Lucie Kalašová

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Nás nemůže umělá inteligence nahradit, k soudu nepůjde, říká advokátka

Premium
Lucie Kalašová, advokátka bpv Braun Partners

Je jednou z největších odbornic na pracovní právo, kterému se léta věnuje ze všech úhlů pohledu. „České právní prostředí je stabilní, ale to neznamená, že se advokáti nudí,“ usmívá se Lucie Kalašová....

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