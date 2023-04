Pracovat v oboru už při studiu je nezbytnost, říká mladý architekt

O tom, co dnes dělá, snil Dmitrij Izotov už odmalička. Něco si stavět ho bavilo mnohem víc než jiné kluky. A tak, když šel na střední školu, vybral si přirozeně stavárnu. „Obor mě velmi zajímal, vždycky jsem chtěl být velkým stavitelem,“ usmívá se mladý muž a dodává, že konkrétní představy o kariéře a myšlenky na budoucnost přišly až během vysoké školy.

Počítám, že s takovou vášní jste se hlásil na stavební fakultu ČVUT v Praze...

Přesně tak, to byla jasná volba. V návaznosti na své středoškolské vzdělání jsem zvolil obor Architektura a stavitelství. A dobře jsem udělal, neměnil bych.

Je něco, co vám na vysoké dělalo problémy?

Zejména předměty, ve kterých byli studenti gymnázií napřed, jako je matematika. Naopak ze střední průmyslové školy stavební jsem si odnesl do začátku velké množství technických znalostí, které jsem následně zužitkoval a rozvíjel.

A přestože skloubit práci a studium bývá velice náročné, cítil jsem, že bych se měl poohlížet po nějaké praxi, která by mi pomohla dostat se rychleji do všech pracovních procesů a díky níž bych využil nabyté teoretické znalosti.

Takže jste pracoval už při škole?

Snažil jsem se být během studia aktivní a najít si to správné zaměření, brigád jsem měl mnoho, ale vždy ve stavebním sektoru, hlavně v Jihočeském kraji a v Praze. Vyzkoušel jsem si práci v ateliéru jako architekt a projektant, ale i činnost stavbyvedoucího nebo zkušebního technika stavebních materiálů.

Kam vedly vaše kroky po promoci?

Měl jsem už během posledního roku magisterského studia jasno: chtěl jsem zůstat u realizací staveb, ve kterých jsem se našel, a to i přesto, že obor Architektura a stavitelství měl blíže k navrhování a projektování budov.

Dnes jste projektovým manažerem společnosti SIS Systémy, která se zabývá komplexními stavebními produkty a službami. Jakou konkrétní náplň práce si pod tím představit?

Společnost se specializuje na komerční prostory, má bohaté zkušenosti s přestavbou kanceláří, obchodních center, logistických hal a dalších podobných prostor. Já koordinuji realizaci staveb, řídím menší tým lidí a poddodavatele na projektech.

Co vás na práci nejvíce baví?

Rozmanitost staveb a role generálního dodavatele. Každý projekt je jiný, a tím neustále rozšiřuji své zkušenosti.

Dmitrij Izotov (29) Narodil se v Aktobe v Kazachstánu, už jako malý kluk se s rodiči přestěhoval do České republiky.

Do 18 let vyrůstal na jihu Čech, kde stále bydlí jeho rodiče a přátelé.

Po studiích na Fakultě stavební ČVUT zůstal žít v Praze, kde v současnosti pracuje jako projektový manažer firmy SIS Systémy.

Ve volném čase rád sportuje, například hraje fotbal.

Kam byste chtěl svou kariéru směřovat dál?

Rozhodně chci sbírat poznatky a nadále se zdokonalovat. V budoucnosti bych se rád posouval na vyšší pozice ve firemní hierarchii.

Máte nějaký profesní sen, co byste chtěl jednou postavit?

Rád bych spolupracoval s nejlepšími architekty a stavěl budovy s vysokou architektonickou hodnotou. A také by se mi líbilo podílet se na stavbě nějakého pěkného mostu.

Jak se vám daří skloubit pracovní a soukromý život?

Tyto dvě sféry jsou úzce spjaty a snažím se svůj čas dělit mezi ně podle svých potřeb.

Co by podle vás současní absolventi neměli při vstupu na pracovní trh podcenit?

Určitě by při studiu neměli zaspat s hledáním praxe; i přes náročnou výuku jsou to pořád jen teoretické znalosti. Je třeba si najít tu správnou práci nebo směr, v němž budou chtít i po ukončení školy pokračovat.