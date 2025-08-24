Praxe potvrzuje, že značná část uchazečů při nástupu do prvního zaměstnání spoléhá pouze na ústní ujednání z pohovoru a detaily pracovní smlouvy řeší až v průběhu práce.
„První pracovní smlouva není formalitou – je to dokument, který nastavuje vaše práva, povinnosti i možnosti. Čím lépe mu rozumíte, tím méně nepříjemných překvapení vás čeká,“ upozorňuje Anna Kevorkyan, CEO portálu JenPráce.cz.
Případy, kdy mladí lidé podepíšou pracovní smlouvu, aniž by si ji detailně pročetli, nejsou ojedinělé.
Místo výkonu práce někdy bývá uvedeno velmi široce, například v rozsahu celé obce, kraje, nebo dokonce celé republiky. To může časem vést k problémům.