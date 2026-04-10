Jak byste popsal aktuální situaci absolventů na pracovním trhu? Bude pro ně hledání práce snazší, nebo naopak složitější než v předchozích letech?
Letošní situaci bych popsal jako stále poměrně příznivou, ale už ne tak bezstarostnou jako v době, kdy firmy nabíraly téměř kohokoli. Český trh práce sice zůstává relativně otevřený mladým lidem, zároveň ale vidíme vyšší opatrnost firem a větší tlak na to, aby kandidát uměl nabídnout alespoň něco navíc – praxi, relevantní brigádu, stáž, traineeship, znalost nástrojů nebo jazyků.
Zkrátka kandidát, který během studia alespoň částečně pracoval, má výrazně větší šanci než ten, kdo přichází jen s diplomem a bez konkrétní zkušenosti s pracovním režimem.
Dnes už nestačí jen „mít školu“, firmy chtějí vidět i použitelnost v praxi. A je zde ještě jedno další plus.