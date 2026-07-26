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Tyče u stanu či pohorky? Lidé chtějí do přírody bez utrpení, říká outdoor vývojář

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Marek Šmakal ve firmě 4camping vyvíjí outdoorové vybavní | foto: archiv M. Šmakala

Chtěl být strojvedoucím a řídit vlak. Nakonec to ale vzal objížďkou a zamířil k outdooru. Dnes Marek Šmakal ve firmě 4camping vyvíjí co nejlehčí batohy, co nejteplejší spacáky a co nejpohodlnější karimatky. V rozhovoru popisuje, jak se mění výbava do přírody, technologie i nároky zákazníků.

Vaše kariéra byla nalajnovaná jak koleje v železničním koridoru. Kdy a proč jste nakonec přehodil výhybku?
Outdoor byl vedle vlaků mou velkou láskou, bavilo mě cestování, chodil jsem do turistického oddílu, byl nadšeným vodákem, a tak jsem se nakonec vydal po téhle trati...

... a to i přesto, že jste neměl vzdělání v oboru?
Ano, vystudoval jsem elektrickou trakci v dopravě, což je od funkčního vybavení do přírody přece jen kousek dál.

Kde jste začínal?
V Gigasportu na pokladně, takže jsem si to odšlapal celé – od prodeje a kontaktu se zákazníky. Ale to víte, brzy mi tam bylo těsno. Díky zkušenostem s cestováním a vodáctvím jsem se přesunul do oddělení obuvi a outdoorového vybavení. V jedenadvaceti letech jsem dělal vedoucího směny, staral se o vyřizování reklamací, a to jsem ještě nevěděl, jak se mi to bude později hodit. Potom jsem pracoval v Nordblancu jako vedoucí oblastního prodeje, měl pod sebou deset prodejen v Česku a staral se i o obchodní centra. Tam jsem zjistil, že spíše než práce s lidmi mě láká vývoj outdoorových produktů.

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