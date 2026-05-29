28. května 2026 se konalo slavnostní vyhlášení výsledků ankety Pojišťovna roku, která opět nabídla odborný pohled na kvalitu služeb českých pojišťoven. Odborníci mohli posílat své hlasy pro jednotlivé pojišťovny do 10. května 2026.
Na základě hlasování pojišťovacích makléřů, zprostředkovatelů a dalších specialistů byly pojišťovny hodnoceny v kategoriích pojištění osob, průmyslu a podnikatelů, ale také v oblasti životního pojištění a autopojištění. Ocenění v hlavních kategoriích si odnesli největší hráči na trhu: Generali Česká pojišťovna, Kooperativa, Allianz a ČPP. Speciální ocenění získaly zajímavé osobnosti, které přispěly k rozvoji svého oboru nebo znamenají naději pro budoucnost českého pojišťovnictví.
Nejlepší pojišťovna v ČR: V jakých kategoriích se hlasovalo
Hlavní kategorie
1. Pojištění průmyslu a podnikatelů:
První kategorie je zaměřená na kvalitu pojištění firemních klientů, průmyslových rizik a podnikatelského sektoru. Pojišťovací makléři a další specialisté hodnotili zejména rozsah produktů, přístup k řešení škod a spolupráci s makléři. První místo si odnesla Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
|Pojištění průmyslu a podnikatelů – aktuální výsledek
|1
|Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
|2
|Generali Česká pojišťovna a.s.
|3
|Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
|4
|Allianz pojišťovna, a.s.
|5
|Slavia pojišťovna a.s.
2. Pojištění občanů
V kategorii Pojištění občanů je hodnoceno především retailové pojištění pro běžné klienty, například pojištění domácnosti, majetku nebo odpovědnosti. Nejlepší hodnocení získala Kooperativa pojišťovna, a.s.
|Pojištění občanů – aktuální výsledek
|1
|Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
|2
|Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
|3
|Generali Česká pojišťovna a.s.
|4
|Allianz pojišťovna, a.s.
|5
|Pojišťovna VZP, a.s.
3. Autopojištění
V kategorii, která sleduje kvalitu produktů povinného ručení a havarijního pojištění, včetně likvidace škod a klientského servisu, zvítězila Allianz pojišťovna, a.s.
|Autopojištění – aktuální výsledek
|1
|Allianz pojišťovna, a.s.
|2
|Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
|3
|Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
|4
|Generali Česká pojišťovna a.s.
|5
|Pojišťovna VZP, a.s.
4. Životní pojištění
Kategorie Životního pojištění hodnotí nabídku a flexibilitu produktů i servis klientům a dlouhodobou spolupráci s distributory. Nejvýše se umístila Kooperativa pojišťovna, a.s.
|Životní pojištění – aktuální výsledek
|1
|Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
|2
|Generali Česká pojišťovna a.s.
|3
|Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
|4
|Allianz pojišťovna, a.s.
|5
|UNIQA pojišťovna, a.s.
5. Specializované pojištění
V poslední z hlavních kategorií, která zahrnuje specifické typy pojištění a specializované produkty pro vybrané segmenty trhu, zvítězila cestovní pojišťovna ERGO.
|Specializované pojištění – aktuální výsledek
|1
|ERGO cestovní pojišťovna, a.s.
|2
|AGRA pojišťovna, organizační složka
|3
|D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Versicherung Aktiengesellschaft pro ČR
|4
|EULER HERMES SA, organizační složka (Allianz Trade)
|5
|Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka pro ČR
Speciální ocenění
Osobnost pojistného trhu
Jedno z nejprestižnějších ocenění ankety získávají manažeři, odborníci, makléři nebo akademici, kteří se významně zasloužili o rozvoj českého pojišťovnictví. Za rok 2025 tento titul získala Mgr. Jitka Chizzola, která v polovině devadesátých let vybudovala v České republice specializovanou pojišťovnu Právní ochrana D.A.S.
Mezi oceněnými v minulých letech byli například Václav Křivohlávek, první šéf státního dohledu nad pojišťovnictvím, zakladatelka společnosti Renomia Jiřina Nepalová, bývalý generální ředitel Kooperativy Vladimír Mráz nebo prezident České asociace pojišťoven Martin Diviš.
Mladý talent roku
Kategorie zaměřená na podporu nové generace byla v letošním roce vyhlášena podruhé v historii a její laureátkou se stala Sabina Burešová, obchodní manažerka JB Group s.r.o., Renomia Network.
Tým upisovatelů roku
Ocenění pro specializované týmy, které vynikají odborností a kvalitou práce v oblasti upisovatelských služeb, si letos odnáší Kooperativa pojišťovna, a.s.
Pojišťovací makléř roku TOP 5
Hodnocení nejvýznamnějších makléřských společností na českém pojistném trhu oceňuje firmy, které klientům pojištění zprostředkovávají a zastupují je při jednání s pojišťovnami.
Pojišťovací makléř roku TOP 5 – abecední pořadí:
Do žebříčku TOP 5 se zpravidla dostávají největší makléřské společnosti, které vynikají objemem spravovaného pojistného, rozsahem služeb, odborností, obchodními výsledky i postavením a silou na trhu. Kromě kvality služeb a odborného know-how se hodnotí stabilita či význam pro pojistný trh.
Vyhlášení výsledků ankety Pojišťovna roku 2024
Význam a historie ankety Pojišťovna roku
Anketa vznikla v roce 2000 z iniciativy Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) a postupně si vybudovala silnou reputaci napříč celým oborem. V současnosti probíhá pod patronací AČPM, České asociace pojišťoven a odborného portálu oPojištění.cz. Na rozdíl od klientských anket nebo marketingových soutěží nerozhoduje o výsledcích veřejnost, ale odborníci na základě svých zkušeností z praxe.
Jak dopadl loňský ročník?
Hlasovat mohou pojišťovací makléři, zprostředkovatelé a další specialisté z oboru, kteří hlasují elektronicky prostřednictvím zabezpečeného formuláře na webu ankety Pojišťovna roku. Při tom se zaměřují na kvalitu komunikace, rychlost likvidace škod, úroveň produktů, podporu partnerů nebo flexibilitu při řešení pojistných událostí.
Právě odborný model hlasování je jedním z hlavních důvodů, proč jsou výsledky ankety v oboru dlouhodobě respektované jako důležitý ukazatel kvality služeb a profesionálního přístupu.
Obsah vznikl ve spolupráci s Asociací českých pojišťovacích makléřů.