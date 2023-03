Termín pro změnu zdravotní pojišťovny se blíží. Vše zařídíte online z pohodlí domova

Udělat v životě změnu není někdy snadné. To však není případ, kdy chcete změnit svou zdravotní pojišťovnu. Přestoupit k jiné zdravotní pojišťovně je totiž jednou z nejjednodušších změn. V případě Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (kód 211) to například zabere jen pár minut a vše zařídíte z pohodlí svého domova. Stačí do konce března vyplnit online formulář, který naleznete zde, a od července už můžete naplno využívat všech výhod, které „211“ nabízí.

Preventivní a bonusové programy, akční nabídky partnerů z oblasti zdravého životního stylu nebo nepřetržité lékařské poradenství po telefonu zdarma. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) nabízí hned několik výhod. V portfoliu naleznete celou řadu základních preventivních programů, ze kterých můžete čerpat finanční bonusy. Například programy prevence onkologických onemocnění, civilizačních chorob, úrazů nebo zubních onemocnění. Pojištěnci tak mohou získat příspěvek na zdravotní pomůcky, nácvik dentální hygieny či podiatrické vyšetření nohou. Rodiče jistě uvítají benefity z programu na podporu zdravého životního stylu, ročně mohou od pojišťovny dostat 1500 korun na ozdravný pobyt v přírodě nebo plavecký kurz. Nezapomíná se ani na podporu duševního zdraví. Nabídka příspěvků ZP MV ČR na sezení u logopedů a psychologů se v letošním roce rozšířila i na služby psychoterapeutů. Každý pojištěnec tak může nad rámec základních programů čerpat navíc další 4 tisíce korun právě na taková sezení.

Příspěvek na očkování i dietu

Na stejném principu fungují i bonusové preventivní programy na podporu očkování, duševního zdraví, specifických diet nebo odvykání kouření. Čtyřčlenná rodina může ročně dostat až osm tisíc korun na očkování, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Roční příspěvek na bezlepkovou dietu, ale i jiné typy diet se může vyšplhat až ke čtyřem tisícům a na rozdíl od mnohých jiných zdravotních pojišťoven „211“ přispívá nejenom dětem, ale i dospělým.

Proč se stát pojištěncem 211? až 32 500 korun na prevenci pro celou rodinu

až čtyři tisíce korun na psychologa nebo logopeda

více než 100 bonusových příspěvků

slevy na brýle a potravinové doplňky u obchodních partnerů

lékař na telefonu 24 hodin denně zdarma

pohodlná komunikace s pojišťovnou online

široká síť klientských center

více než 27 tisíc lékařů a zdravotnických zařízení po celé ČR

výhodné cestovní pojištění

Z bonusového programu lze čerpat také peníze na zdravotnické pomůcky pro chronické pacienty s cukrovkou, roztroušenou sklerózou, onkologickým onemocněním a dalšími diagnózami. Na pomůcky, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, přispívá ZP MV ČR dětem až 1500 korun a dospělým až 500 korun.

Velmi zajímavým benefitem jsou akční nabídky na produkty v oblasti zdravého životního stylu. Pojišťovna ji připravila ve spolupráci s obchodními partnery. Pro čerpání slev na masáže, potravinové doplňky v lékárnách nebo brýle v optikách stačí předložit kartičku pojištěnce nebo zadat slevový kupon. Do programu akčních slev je zapojeno několik desítek partnerů.

ZP MV ČR se stará o zdraví svých pojištěnců komplexně. Kromě zmíněných benefitů podporuje zdravý životní styl i dalšími způsoby. Lifestylový web Zdraví jako vášeň je plný rad, tipů a odborných článků na rozmanitá témata, jako je prevence, strava, imunita, duševní zdraví, pohyb a další. A pokud se k osvětě přidá i motivace s pomocí pohybové výzvy Zdravý pohyb – moje výhra, své zdraví máte na dosah ruky.

S „211“ se potkáte také na mnohých sportovních i preventivních akcích. Na webových stránkách www.211.cz a jejích sociálních sítích vždy najdete informace, co se chystá a kde se s nimi můžete potkat.

Se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR vyřešíte vše podstatné z pohodlí domova, aniž byste museli navštívit klientské centrum. A to díky webovému portálu E-komunikace. Stačí se přihlásit pomocí NIA či BankID nebo si zažádat o přístupové údaje, a pak už vám nic nebrání získat potřebné informace i odpovědi na vaše dotazy a vyřešit veškeré žádosti. Jednoduše online z pohodlí domova si podáte žádost o příspěvek, ověříte si bankovní spojení pro zasílání přeplatků za léky, zažádáte si o nový průkaz pojištěnce a další. Stejné přístupové údaje vám poslouží i pro mobilní aplikaci ZP211.

Modelový příklad čerpání z Fondu prevence pro čtyřčlennou rodinu Školní dítě Sportovní kroužek 1500 Kč

Bezlepková dieta 4000 Kč

Dětské sportovní léto 500 Kč Školní dítě Vyšetření u klinického logopeda 4000 Kč

Záchranná plovací vesta 1500 Kč

Dětské sportovní léto 500 Kč Matka Nácvik dentální hygieny 500 Kč

Bezlaktózová dieta 4000 Kč

Sezonní akce 250 Kč Otec Sportovní aktivita 500 Kč

Klinický psycholog 4000 Kč

Sezonní akce 250 Kč

Stejně jako v E-komunikaci máte i v mobilní aplikaci ZP211 nepřetržitě přístup k výpisu k osobnímu účtu či přehledům plateb za poslední tři roky. V aplikaci navíc můžete vyhledávat lékaře ve svém okolí. Pokud si potom při návštěvě lékaře nebo kdykoli jindy zapomenete průkaz pojištěnce doma, nevadí. Díky aplikaci ZP211 ji máte v mobilu vždy k dispozici.

Online lékař na telefonu

Nevyznáte se v lékařské zprávě, nerozumíte laboratorním výsledkům nebo si nejste jistí, zda a jak máte užívat konkrétní lék? Pak není nic jednoduššího než se obrátit na online lékaře na telefonu. Konzultační služba je pro pojištěnce ZP MV ČR k dispozici zdarma 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Lékař na telefonu je připravený zodpovídat otázky týkající se vašeho zdravotního stavu a příznaků onemocnění, dotazy směřující na téma očkování a stejně tak poradí těhotným ženám, pokud si nejsou něčím jisté.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR byla první u nás, která v roce 2016 zavedla funkci ombudsmana. Je nezávislým a objektivním posluchačem a poradcem zároveň. Zabývá se požadavky, dotazy a podněty pojištěnců. Pomáhá orientovat se v systému zdravotního pojištění a usnadňuje neformální řešení problémů.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR neustále rozšiřuje nabídku služeb. Spojila síly s Generali Českou pojišťovnou a za výhodných podmínek nabízí cestovní pojištění online. S pojistným krytím až sto milionů korun si dovolenou užijete zcela bez obav. Pojišťovna má v nabídce slevy pro rodiny, pro studenty do 26 let, dárce krve nebo členy integrovaného záchranného systému. Léčebné výlohy za covid-19 jsou už v základu cestovního pojištění. K dispozici ohledně sjednání cestovního pojištění je pět tisíc zkušených poradců a 550 poboček po celé republice.