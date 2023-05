Než podepíšete smlouvu. Deset otázek a odpovědí k životnímu pojištění

1 Jak najít nejlepší nabídku životního pojištění a na si dát při výběru pozor?

Jako u každého pojištění se to „dobré“ vyznačuje optimálním poměrem pojistného krytí a ceny. Je proto potřeba důkladně zvážit osobní důvody pro jeho uzavření. Hlavním hlediskem je rozsah pojištění plně zaručující odpovídající finanční kompenzaci při nepříznivých životních situacích. Takto nastavené pojištění je pak možné porovnávat z pohledu výše pojistného u jednotlivých pojišťoven.

2. Pomohou internetové srovnávače?

Právě u ceny lze jako nápovědu využít srovnávače. Pozor si dejte na skladbu pojišťovaných rizik a zvolené limity. Bez správného nastavení nemusí být pojistné plnění očekávanou pomocí.

3. Co bývá nejčastěji ve výlukách?

Pojištění se nevztahuje na následky chorob a úrazů a opakovaná chronická onemocnění, která nastala, byla diagnostikována nebo jakkoliv léčena přede dnem počátku pojištění nebo před uplynutím čekací doby – například nemoci a úrazy kloubů, páteře... Životní pojistku dále nejde využít, když pojištěný zemře v důsledku úmyslného sebepoškození či sebevraždy.

Pojišťovny mají individuálně stanovenou dobu od sjednání smlouvy, po kterou výluka platí. Lhůta se ve většině případů pohybuje mezi jedním a dvěma roky.

4. Jak se stanovuje spoluúčast?

Spoluúčast v klasickém pojetí zde není. Ke snížení pojistného plnění až na polovinu může pojišťovna přistoupit, pokud k pojistné události došlo v souvislosti s trestným činem, pro který byl pojištěný soudem uznán vinným nebo následkem požití alkoholu, aplikace návykových (omamných či toxických) látek nebo přípravků obsahujících návykové látky.

5. Můžu životní pojištění vypovědět?

Stejně jako každá dohoda se i pojistná smlouva životního pojištění vypovědět dá. A to ze strany klienta i pojišťovny, v případech, které stanoví zákon nebo pojistné podmínky.

Klient například může podat výpověď do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy, do šesti týdnů před koncem pojistného období, nebo do tří měsíců po oznámení pojistné události. Smlouva může zaniknout i vzájemnou dohodou, a to ke dni uvedenému v této dohodě.

Kromě výpovědi existují další možnosti zániku smlouvy: zejména dnem uplynutí sjednané pojistné doby, zániku pojistného zájmu, doručení odstoupení do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy bez udání důvodu, smrtí nebo prohlášením za mrtvého nebo marným uplynutím lhůty, kterou pojišťovna stanovila v upomínce o zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části.

6. Může na životní pojištění přispívat zaměstnavatel?

Zaměstnavatel může přispívat až do výše 50 tisíc korun ročně. Tento příspěvek bude osvobozen od daně ze mzdy i odvodu zdravotního a sociálního pojištění.

7. Dá se přejít od jedné pojišťovny k druhé, jako třeba při refinancování hypotéky?

Taková možnost neexistuje.

8. Má smysl se pojišťovat na vysoké částky? V jakých případech?

Vždy se vyplatí analyzovat konkrétní situaci a potřeby klienta. Zda je single, či žije ve společné domácnosti s partnerem, případně s dětmi. Jaké má finanční závazky, které je třeba průběžně hradit. Jaké jsou příjmy partnera, jak staré jsou děti. Podle toho je nutné nastavit krytí rizik a pojistné částky.

Vysoké částky jsou namístě, pokud i nebezpečí z krizových situací je velké. Sjednávat vysoké sumy, aniž by se předtím analýzou hrozících nebezpečí či katastrofických stavů potvrdilo, že je to třeba, je neuvážené zacházení s vlastními financemi.

9. Je možné výši měsíčních vkladů měnit podle finanční situace? Dají se třeba i na čas pozastavit?

Kdykoliv v průběhu trvání pojištění je možné navrhnout jeho změnu. Pojišťovna se k tomu musí vyjádřit nejpozději do tří měsíců ode dne doručení, přičemž má právo zkoumat váš zdravotní stav a není povinna návrh přijmout. Výši pojistného teoreticky měnit lze. Záleží však na podmínkách pojišťovny.

10. Dá se říci, pro koho se životní pojištění hodí?

V podstatě bych je doporučil všem. Méně zajímavé může být pro lidi s prokázanými nemocemi či po mnoha úrazech a následných operacích, což přináší řadu výluk. Nedostupným se pak může stát kvůli věku. Pojišťovny mají stanovený vstupní, respektive výstupní věk, který se může pro různá pojištění lišit.