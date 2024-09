Kvalita životního pojištění v Česku roste, zvyšuje se i pojistná ochrana

Léto bývá, co se týká prodejů bytů a rodinných domů, spíše klidné. S podzimem ale poptávka opět roste. Redakce iDNES.cz zmapovala vývoj trhu s rezidenčními nemovitostmi v první polovině roku i...

K reformě zdravotnictví chybí odvaha. Sestry by měly posílit svou roli, říká expert

Premium

Ve zdravotnictví se pohybuje téměř 25 let, z toho přes dvacet let v akutní lůžkové péči. Pět let je šéfem sítě ordinací praktických lékařů. Jak je na tom naše zdravotnictví, jací jsou Češi pacienti?...