Životní pojištění je důležité v každé době. Ale dnes přece jen o fous víc

„Životní pojištění je nástroj pro ochránění před výpadkem příjmů. Ať už z důvodu nemoci či úrazu. Pokud jste živitelem rodiny, tak i pro případ smrti. Zdražování tato rizika nezvyšuje, ale zvyšuje negativní finanční dopady v případě, kdy vám zdravotní problémy znemožní vydělávat peníze,“ shrnuje význam životního pojištění finanční poradkyně skupiny Partners Stanislava Lišková.

Podle ní by na životní pojištění lidé měli myslet vždy, nejen když se něco dramatického děje. Je ale nutné mít správně nastavené pojistné částky, tedy plnění, které pojišťovna vyplatí v případě pojistné události. A ty by měly být vyšší vždy, když rostou mzdy nebo dochází k rychlému zdražování. „Z tohoto pohledu je dnes určitě potřeba mít vyšší krytí než dříve, anebo mít větší rezervy,“ doporučuje Stanislava Lišková.

Tisícovka měsíčně nemusí stačit

Tisícikoruna, kterou Češi v průměru měsíčně dávají do životního pojištění, mnohdy není dost. „U někoho může být, ale v průměru určitě ne. Stále dokola se setkáváme u klientů s levnějšími pojistnými smlouvami, které akcentují úrazové pojištění či drobné denní dávky místo pojištění závažných nemocí. Přitom právě ty jsou z 95 procent příčinnou zásadních událostí, jako je invalidita či úmrtí,“ upozorňuje poradkyně.

Zároveň opakuje známou poučku, která v praxi ale málokdy dochází naplnění: Primárním cílem životního pojištění je zajistit dostatečný příjem v momentě fatálních událostí, jako je invalidita nebo úmrtí.

„Zajistit se můžeme buď finančním rezervou, nebo majetkem, a pokud ani jedno z toho nemáme, anebo teprve budujeme, tak je potřeba se zajistit pojistkou. A to na výši výpadku příjmu po započtení případných sociálních dávek,“ doporučuje poradkyně a dodává, že životní pojištění není jen pro ty domácnosti, které splácejí hypotéku: „Zkuste si v nějaké kalkulačce na internetu spočítat, jak by vypadal váš invalidní důchod a odpovědět si na otázku: Jak bych zvládl fungovat?“

Klidný spánek s životním pojištěním

Může to znít jako reklamní slogan, že jen se správně uzavřeným životním pojištěním lze v dnešní neklidné době klidně spát. Podle odborníků na tom ale něco je. Důvod je jednoznačný, postihne-li dnes domácnost vážná nemoc a spolu s ní propad příjmů, je to právě životní pojištění, které pomůže.

„Platí to ale jen za předpokladu, že máte pojištění správně uzavřeno. To znamená, máte do něj zahrnuty nejen správně nastavené pojistné částky a rizika, ale také výběr pojišťovny, to je pojištění s minimem výluk z plnění a správně vyplněný zdravotní dotazník,“ říká Stanislava Lišková.

Nastavení pojistky je vždy individuální, podle situace pojištěnce. Přesto ale doporučuje, že by si lidé měli především pojistit všechny tři stupně invalidity. Ti, kteří nemají dostatečnou krátkodobou rezervu, pak i riziko pracovní neschopnosti. Samozřejmostí je pojištění rizika úmrtí u živitelů v domácnosti zatížené úvěry. „Doplňkově si pak lze ještě pojistit rizika plynoucích ze závažných nemocí a trvalých následky úrazů,“ dodává finanční poradkyně.

Kvalitně uzavřená pojistka by pojištěnce neměla vyjít na více než pět procent jeho čistého příjmu. Ne více než deset procent příjmu by pak neměla stát u rodinného pojištění. To platí jak pro staré, tak pro mladé pojištěnce, jakkoli starší věk pojištěnce životní pojištění vždy výrazně prodraží. I proto odborníci doporučují s uzavřením pojistky neváhat. A to nejen kvůli ceně, ale i kvůli zdravotnímu stavu, který se s pozdějším věkem zhoršuje. Pojišťovny jsou nejvstřícnější k mladým a zdravým zájemcům o pojištění, proto je na pojištění dobré myslet včas.

„A ještě jedna věc ohledně ekonomické návratnosti. Pojistkou sázíte proti sobě. A určitě nechcete, abyste plnění z ní někdy potřebovali. Ale pokud ano, tak ať je pořádné, z pořádně nastavené pojistky,“ uzavírá Stanislava Lišková.