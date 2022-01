Čtyři základní věci, které byste měli vědět o životním pojištění

Životní pojištění bylo v minulosti hojně využíváno jako spořicí nástroj. Bohužel tomu napomohla také státní politika, respektive daňové úlevy spojené s tímto produktem. Každopádně životní pojištění nikdy nebylo efektivním způsobem, jak spořit peníze, a ani v budoucnu tomu nebude jinak. Dnešní trend je naprosto jednoznačný. V nabídce pojišťoven převažuje rizikové životní pojištění bez spořicí složky, investiční životní pojištění dříve nebo později zmizí.

Primární funkcí pojištění je eliminace rizik spojených se změnou zdravotního stavu. Na životním pojištění tedy nemůžeme vydělat. Buď pojistku nikdy nevyužijeme a v takovém případě půjde o drahé spoření. Nebo pojistku budeme potřebovat a to asi není také žádná výhra.

Máte-li ve svém finančním portfoliu smlouvu životního pojištění, nabízí se několik možností, jak zvýšit jeho efektivitu

1. Správné nastavení pojistné ochrany

Správné nastavení pojistné ochrany by mělo být vždy prioritou. To je hlavní úkol pojištění. Máme-li nějakou smlouvu se spořicí složkou, bude se pravděpodobně jednat o starší kousek v našem portfoliu a komplexní revize pojistné smlouvy je zcela jistě namístě.

Nejdříve bychom měli určit, jak má být pojistná ochrana nastavena. Následně můžeme oslovit stávající pojišťovnu s žádostí o úpravu. Na základě nabídky od stávající pojišťovny si uděláme porovnání na trhu. Nebo nám se vším může poradit dobrý a zkušený finanční poradce.

Pokud budeme jakkoliv navyšovat pojistnou ochranu, je nutné počítat s vyplněním zdravotního dotazníku. A klidně se může stát, že nás pojišťovna nebude chtít pojistit nebo nám dá nějakou přirážku, případně výluku.

Provedený audit pojistné smlouvy nemusí vždy znamenat finanční úsporu, ale její správné nastavení nám může pomoci právě tehdy, když to budeme potřebovat nejvíce.

2. Optimalizace pojistného

Optimalizace pojistného může poměrně rychle ušetřit nemalé peníze. Bývalo totiž běžnou praxí, že se pojistné na pojistných smlouvách navyšovalo a zaokrouhlovalo. Důvodem byla často vyšší provize pro zprostředkovatele smlouvy, ale také snaha o vylepšení celkové bilance pojistné smlouvy, tj. navýšení uspořené částky.

Jestli se to týká zrovna té naší pojistné smlouvy, zjistíme jednoduše. Stačí se v pojišťovně zeptat, jaké je minimální pojistné u naší smlouvy. Z pohledu nevýhodného spoření (vysoké poplatky) není nutné na pojistnou smlouvu posílat cokoliv navíc.

3. Využití daňových úlev

Využití daňových úlev bylo bohužel v minulosti častým argumentem, proč si pojištění založit. Dnes jsou pravidla nastavena tak, že si každý může od základu daně odečíst zaplacené pojistné na rezervotvorné životní pojištění ve výši 24 000 Kč za rok. Úspora na dani je potom 3 600 Kč.

Co je ovšem důležité, smlouva musí být v daňové režimu. Od roku 2015 se musel každý klient rozhodnout, jestli chce i nadále daňových výhod u svého pojištění využívat, či nikoliv.

A aby to nebylo příliš jednoduché, je potřeba upozornit na to, že od základu daně lze odečíst pouze pojistné určené na tvorbu rezervy na pojistné smlouvě a tato rezerva bývá zpravidla spojena s hlavním tarifem, tj. pojištěním pro případ smrti. V praxi to potom znamená, že buď musíme mít hodně vysokou pojistnou částku pro případ úmrtí (ale za pojištění se vždy něco platí), nebo musíme na pojistnou smlouvu posílat víc, než je nutné. A to se z důvodu vysokých poplatků nevyplatí.

4. Využití příspěvku zaměstnavatele

Využití příspěvku zaměstnavatele spadá do balíčku daňových úlev. Opět musí jít o hlavní tarif a daňově uznatelnou pojistnou smlouvu.

Zaměstnavatel může na takovou smlouvu poslat až 50 000 Kč za rok. Tato částka je osvobozena od daní i odvodů na sociální a zdravotní pojištění.