Nemoc nahlásíte online. Kdy bude pojišťovna plnit za covid nebo karanténu?

Kromě samotné elektronické žádanky budete potřebovat i všechny lékařské zprávy, propouštěcí zprávy z nemocnice, protokoly z vyšetřování policií (pokud k němu došlo).

„Zadávání je automatizováno, a tak klienta při vyplňování portál sám vede. Následně lze online sledovat i likvidaci škody až do výplaty peněz,“ vysvětluje Michal Korejs z NN pojišťovny.

U jednoduchých případů, kde pojišťovna nemá pochybnosti o klientově nároku, je pojistné plnění posláno obratem. Pokud je situace složitá, může se to protáhnout. „Na šetření pojistné události má pojišťovna maximálně tři měsíce, pak do 15 dní musí peníze vyplatit,“ popisuje Klára Bílá z Pojišťovny VZP.

Déle vše trvá u některých typů pojistných událostí – u pracovní neschopnosti se čeká na uplynutí karenční doby, u trvalých následků úrazu na jejich zhodnocení po určitém čase, třeba po roce.

Stalo se vám, že jste na pojištění zapomněli? Pečlivky si takovou situaci vůbec neumějí představit, ale spousta lidí to tak má. Sjednají pojištění, nastaví trvalý příkaz a pustí to z hlavy. Vzpomenou si až po čase, když pojistku najdou při stěhování na dně papírové krabice. Lze o plnění žádat zpětně? Ano. U životního pojištění je promlčecí lhůta 10 let, u úrazů a různých připojištění tři roky. Přesněji jde o 11 let a čtyři roky – lhůta totiž začíná běžet až rok po pojistné události.

V případě, že je pojistnou událostí smrt, pojišťovny výplatu peněz neprodlužují. Standardem je deset dní, ale například Simplea vyplácí peníze druhý den po dodání dokladů.

Věc se může protáhnout v případě pochybností. Podrobně to popisuje Martin Podávka z Pillow: „Déle to trvá v případě, kdy úmrtí vyšetřuje policie nebo je podezření na pojistný podvod. Pokud například pojištěný uvedl, že je nekuřák, a příčinou úmrtí je rakovina plic, pojišťovna bude požadovat i výpis ze zdravotní dokumentace, aby si ověřila, že klient při sjednání pojištění nebo v jeho průběhu nelhal. Kdyby se zjistilo, že byl kuřák, sníží se pojistné plnění ve stejném poměru, jako je cena pro nekuřáka vůči té kuřákově.“

Vzhledem k nutnosti prokázat totožnost tuto agendu pojišťovny online neřeší, i když s rozšiřujícími se možnostmi elektronické identity i na to asi jednou dojde.