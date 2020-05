Pojistit se kvůli covidu? Životní pojistky ani krytí marodění netáhnou

Lidé, kteří mají ve své smlouvě sjednáno pojištění pracovní neschopnosti, nebo si ho sjednají, a budou koronavirem nakaženi, mají nárok na pojistné plnění. Pokud však délka pracovní neschopnosti přesáhne sjednanou karenční dobu. Doba zotavení z nemoci covid-19 se pohybuje v rozmezí tří až šesti týdnů. Karenční doba u většiny pojišťoven trvá obvykle osmadvacet dnů. To znamená, že velká část klientů pojišťoven, kteří se nemocí covid-19 nakazí a mají pojištění sjednané, má reálnou šanci na plnění.

Co se děje na trhu s pojištěním

Podle zástupců pojišťoven nemá současná situace na trh s životním pojištěním výrazný vliv. Rozhodně neplatí to, že by zájem o pojištění kvůli nákaze covid-19 dramaticky narostl.

„Pandemie covid-19 se do nárůstu počtu nových smluv životního pojištění nijak výrazně nepromítá,“ říká mluvčí Generali Česká pojišťovna Ivana Buriánková. Ta je navíc přesvědčena o tom, že domácnosti vedou ke sjednání životní pojistky jiné důvody než obavy před covid-19. Je to například sjednání hypotéky nebo narození potomka.

Vyšší zájem o životní pojištění nezaznamenává ani Kooperativa. „Je to ale možná způsobeno preventivními opatřeními, která komplikují jednání mezi poradci a klienty,“ říká mluvčí Milan Káňa.

Jeho slova potvrzuje i ředitel pojišťovny Simplea Martin Švec. Podle něj je sice znát vyšší zájem o životní pojištění jako takové, ale lidé spíše vyčkávají na dobu, až pominou současná preventivní opatření. Právě už třeba kvůli samotnému procesu uzavření smlouvy. I když i to se pojišťovny snaží umožnit online a takzvaně na dálku. „Uzavření pojištění na dálku se za současné situace stalo jednoznačnou prioritou,“ říká Martin Švec s tím, že pojišťovna nyní na dálku a online uzavírá více než polovinu všech smluv.

Obdobně k věci přistupují i ostatní pojišťovny. Například Česká podnikatelská pojišťovna nabízí uzavření pojištění na dálku u produktů, u kterých to dříve nebylo možné. Avšak i toto jejich úsilí není bez komplikací. Problémy pojišťovnám působí současná situace ve zdravotnictví. Zejména pak v primární péči, kdy mnoho praktiků kvůli nedostatku ochranných pomůcek již před několika týdny uzavřelo své ordinace.



„Dnes největší problém asi všem pojišťovnám činí to, že je obtížné získat od lékařů výpisy z lékařské dokumentace nebo lékařské zprávy. A to bohužel i od těch, kteří zavřeli ordinace a ordinují po telefonu,“ vysvětluje Martin Švec.

Pojišťovny evidují mnohem méně úrazů

Pokud nemá současná situace přímý dopad do nárůstu počtu sjednaných pojistek, pak jeden přímý dopad má. A to zásadní. Pojišťovny evidují v době preventivních opatření proti nákaze covid-19 o desítky procent méně úrazů u dětí i dospělých. A jsou to právě úrazy, které patří mezi nejčastěji krytá rizika v pojistných smlouvách Čechů. A to navzdory názoru odborníků, podle kterých má pojištění krýt závažná rizika, a ne drobné úrazy.

„Problém dnešních pojistek je zahrnování drobných rizik, jako je například denní odškodné při úrazu od osmého dne, které stojí spoustu peněz, a dává se do smluv na úkor rizik, jako je třeba invalidita, pracovní neschopnost nebo závažné onemocnění. Vypadá to sice lákavě, dostat pár tisíc při vymknutém kotníku, ale v momentě, kdy skončím na vozíku, jsou potřeba k zajištění kvalitního života spíše miliony,“ vysvětluje Martin Švec.

Podle něj ale lidé stále chtějí z pojištění raději dostat pár tisícovek při drobnostech než dostatečný obnos v případě invalidity, závažné nemoci, pracovní neschopnosti či úmrtí, které může mít závažné dopady do finanční situace pozůstalých.