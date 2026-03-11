Loni jste v rámci skupiny Partners zaznamenali rekordní nárůst v životním pojištění. V jakém finančním objemu jej přes vás lidé sjednali?
V roce 2025 byla prostřednictvím naší skupiny sjednána produkce životního pojištění v objemu 688,3 milionu korun. Ve stejném období roku 2024 to bylo 612,4 milionu korun, což představuje meziroční růst zhruba o 12 procent. Z dlouhodobého pohledu jde o nejsilnější výsledek za posledních třináct let a zároveň o druhý nejvyšší objem sjednaného životního pojištění v historii skupiny. Vyšší produkce byla zaznamenána pouze v roce 2012.
Čím si vysvětlujete tento rekordní růst?
Růst je výsledkem kombinace několika faktorů. Poradci se v posledních letech více zaměřují na krytí skutečně zásadních rizik, především ochranu příjmu a dlouhodobých dopadů na rodinu. Zároveň stoupá povědomí klientů o tom, že finanční stabilita domácnosti stojí právě na zabezpečeném příjmu – nikoliv jen na krátkodobých rezervách. A významnou roli sehrály také možnosti navyšování pojistných částek u části stávajících smluv bez nutnosti nového posuzování zdravotního stavu, které některé pojišťovny v uplynulém období nabídly. To umožnilo klientům přizpůsobit pojistnou ochranu aktuálním potřebám bez zásadních bariér.
Pavel Krejčík
Vystudoval finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity.
V roce 2008 nastoupil jako finanční poradce do společnosti Partners a od roku 2013 v ní působí jako analytik životního pojištění.
Je držitelem titulu €FA (European Financial Advisor).
Které pojišťovny byly v nabírání nových smluv nejúspěšnější?
Z pohledu meziročního srovnání zaznamenala nejvýraznější nárůst produkce Generali Česká pojišťovna, kde došlo oproti roku 2024 k růstu přibližně o 55 procent. Ve čtvrtém kvartálu se na celkovém růstu pak výrazně podílela pojišťovna Simplea, a to zejména díky možnostem navyšování pojistných částek u stávajících smluv bez nutnosti nového zdravotního posouzení. Tento přístup umožnil klientům reagovat na změny životní situace a inflaci bez administrativních překážek. Silnou produkci vykázala rovněž pojišťovna Uniqa, která se v říjnu a prosinci objemem sjednaného pojištění přiblížila úrovni pojišťovny Simplea. U těchto pojišťoven se ukazuje, že kombinace srozumitelných produktů a flexibility vůči stávajícím klientům má na současném trhu významný vliv na obchodní výsledky.
Pokud byste měl za loňský rok popsat situaci z hlediska počtu nových smluv?
Z pohledu počtu nově sjednaných smluv byla v roce 2025 nejaktivnější pojišťovna Simplea. U ní lidé uzavřeli celkem 29 315 smluv. S výrazným odstupem následuje pojišťovna Uniqa s 9 023 smlouvami. Na třetím místě se umístila Allianz s 5 812 novými smlouvami a čtvrté místo obsadila Generali Česká pojišťovna.
Čím si vysvětlujete tak vysoký počet smluv u pojišťovny Simplea? Přitom je rovněž fér říci, že patří do vaší skupiny.
Vysoký počet smluv u pojišťovny Simplea je do značné míry ovlivněn kampaní zaměřenou na navyšování pojistných částek u starších smluv, která se projevila větším počtem smluv s relativně nižším pojistným. Z toho mimo jiné plyne i to, že data potvrzují, že i samotný počet smluv je potřeba vnímat v širším kontextu a vždy ho porovnávat i s celkovým objemem produkce a strukturou pojistného krytí.
Jak toto srovnání vychází podle finančního objemu?
Asi vás nepřekvapím, ale z pohledu finančního objemu měla v roce 2025 největší podíl na celkové produkci pojišťovna Simplea, u které bylo sjednáno pojistné v objemu přes 259 milionů korun. Na druhém místě se umístila pojišťovna Uniqa s více než 173 miliony korun předepsaného pojistného. Třetí místo obsadila Generali Česká pojišťovna s objemem přesahujícím 82 milionů korun a na čtvrtém místě se umístila Allianz s předepsaným pojistným ve výši 79 milionů korun.
O čem podle vás toto pořadí vypovídá?
Srovnání podle finančního objemu ukazuje rozdílné přístupy jednotlivých pojišťoven. Zatímco některé pracují s vyšším počtem smluv s nižším pojistným, jiné dosahují podobných objemů na menším počtu komplexnějších smluv.
Počítám, že první místo pro Simpleu pramení i z toho, že patří do vaší skupiny, tedy ji poradci hlavně doporučují. Nebo se pletu?
Tento pohled se nabízí, ale data ho nepotvrzují. Pokud se ale podíváme na dlouhodobější vývoj, podíl pojišťovny Simplea na celkové produkci skupiny Partners v posledních letech postupně klesá. Zatímco v roce 2023 činil 41,4 procenta a v roce 2024 pak 40,1 procenta, v roce 2025 to bylo 37,7 procenta.
Jak lze tato čísla chápat?
To jasně ukazuje, že konkurence na trhu je velmi aktivní a produkce se postupně rozkládá mezi více pojišťoven. Z mého pohledu to zároveň potvrzuje, že poradci automaticky nevolí pojišťovnu ze skupiny, ale reagují na nabídku trhu, potřeby klientů a konkrétní podmínky jednotlivých produktů. Pro Simpleu to znamená, že svou pozici nemůže brát jako samozřejmost a bude muset o svou produkci nadále soutěžit – stejně jako ostatní pojišťovny.
Zmínil jste, že vyšší finanční objem v životním pojištění byl v případě vaší skupiny sjednán v roce 2012. Co stálo za tehdejším růstem?
Rok 2012 byl z pohledu životního pojištění výjimečný zejména kvůli regulatorní změně na úrovni Evropské unie. Na konci roku tehdy vstoupila v platnost povinnost zavést takzvané unisexové sazby, tedy jednotné ceny životního pojištění pro muže i ženy. Tato změna vedla k výraznému nárůstu produkce v závěru roku, protože poradci i klienti reagovali na blížící se úpravu cen. U části klientů, zejména žen, se jednalo o snahu sjednat pojištění ještě za původních podmínek, které pro ně byly cenově výhodnější. Zvýšená produkce v roce 2012 tak nebyla výsledkem dlouhodobého trendu, ale spíše jednorázové reakce trhu na významnou legislativní změnu.
Pokud se bavíme o minulých letech, bylo v kurzu hlavně investiční životní pojištění, jak si dnes stojí proti takzvanému rizikovému životnímu pojištění?
Poměr mezi investičním a rizikovým životním pojištěním se v průběhu let výrazně změnil. Ještě v roce 2012 tvořilo investiční životní pojištění zhruba 85 procent nové produkce, zatímco rizikové pojištění představovalo přibližně 15 procent. Tento poměr se držel ve prospěch investičního životního pojištění zhruba do roku 2015. Následně ale začal trh postupně měnit strukturu. Vliv měly úpravy produktových nabídek pojišťoven, vyšší důraz na krytí skutečných rizik a zároveň rozvoj nových investičních nástrojů mimo životní pojištění. Výsledkem byl postupný obrat ve prospěch rizikového životního pojištění.
Jak vypadá tedy poměr mezi rizikovým a investičním životním pojištěním dnes?
Od roku 2020 se poměr ustálil přibližně na úrovni 25 procent investičního a 75 procent rizikového životního pojištění. V roce 2025 se tento trend ještě posílil – rizikové životní pojištění bylo sjednáno přibližně v 80 procentech případů, zatímco investiční životní pojištění mělo zhruba dvacetiprocentní zastoupení.
Jaký je přesně rozdíl mezi rizikovým a investičním životním pojištěním?
Zásadní rozdíl spočívá především v jejich účelu. Rizikové životní pojištění slouží výhradně k ochraně klienta a jeho rodiny před finančními dopady nepříznivých událostí – jako jsou smrt, invalidita nebo dlouhodobý výpadek příjmu. Pokud pojistná událost nenastane, smlouva po skončení pojištění zaniká bez výplaty. Investiční životní pojištění v současné podobě přitom z hlediska krytí rizik často nabízí velmi podobný, někdy až totožný, rozsah ochrany jako rizikové životní pojištění. Rozdíl ale spočívá v tom, že investiční životní pojištění navíc umožňuje investovat část pojistného do fondů a zároveň využívat daňové odpočty.
Počítám, že u investiční varianty budou háčky, když ustupuje rizikovému životnímu pojištění…
Nevím, zda jde o háčky, ale vždy je nutné pečlivě sledovat nákladovost. Poplatky spojené s investiční složkou bývají u životního pojištění zpravidla vyšší než u samostatných investičních nástrojů, a právě to je jeden z důvodů, proč se v posledních letech častěji uplatňuje oddělení pojištění a investic.
Komu byste doporučil rizikové životní pojištění?
Rizikové životní pojištění dnes dává smysl především klientům, kteří chtějí jasně a transparentně chránit svůj příjem a rodinu před finančními dopady závažných životních událostí. Typicky jde o lidi v produktivním věku, rodiny s dětmi nebo domácnosti závislé na jednom či dvou příjmech, kde je klíčová jednoduchost a srozumitelnost řešení.
Komu byste naopak doporučil investiční životní pojištění?
Investiční životní pojištění může mít své místo spíše u klientů, kteří chtějí spojit pojistnou ochranu s dlouhodobým investováním a zároveň využít daňových výhod. Zároveň ale platí, že je vhodné ho využívat cíleně a s důrazem na správné nastavení, zejména s ohledem na nákladovost a investiční horizont.
Který typ pojištění by měla volit většina?
Obecně se ukazuje, že pro většinu klientů dnes funguje lépe oddělení rizikového pojištění a samostatných investic. Přesto existují situace, kdy může investiční životní pojištění dávat smysl jako doplněk celkového finančního plánu. Investiční životní pojištění tedy může dávat smysl, ale pouze v konkrétních situacích a při správném nastavení. Není to univerzální řešení pro každého klienta ani pro každý cíl.
Mohl byste to rozvést?
V praxi se ukazuje, že investiční životní pojištění funguje především tam, kde klient vědomě využívá kombinaci pojistné ochrany, dlouhodobého investování a daňových výhod. Významnou roli může hrát také u starších smluv, u kterých klient v minulosti čerpal daňové odpočty a jejichž předčasné ukončení by vedlo k nutnosti dodanění. Zároveň je ale nutné počítat, jak už jsem řekl, s vyšší nákladovostí oproti samostatným investičním nástrojům a s delším investičním horizontem. Právě proto se dnes častěji prosazuje oddělení rizikového pojištění a investic, zatímco investiční životní pojištění se uplatňuje spíše jako doplňkový nástroj v rámci celkového finančního plánu.
Někdy na trhu znějí rady, zrušte si své „staré a drahé“ investiční životní pojištění a udělejte si „lepší a nové“ rizikové. Co si o nich myslíte?
Rozhodně toto není možné tvrdit nějak plošně, to určitě říct nelze. Rušení investičního životního pojištění a přechod na rizikové pojištění by nikdy nemělo být automatické rozhodnutí. Vždy je nutné posuzovat konkrétní smlouvu, její nastavení, nákladovost, délku trvání i daňové souvislosti. To platí zejména u starších smluv, u kterých klient v minulosti čerpal daňové odpočty. Zde může předčasné ukončení znamenat povinnost dodanění, což celý krok výrazně prodraží. V takových případech často dává větší smysl smlouvu upravit, případně doplnit samostatné rizikové pojištění, než ji rovnou rušit.
Co tedy u životního pojištění platí obecně?
Obecně platí, že přechod z investičního životního pojištění na rizikové životní pojištění může být v některých situacích vhodný, ale vždy by měl být výsledkem individuálního posouzení a součástí širšího finančního plánu, nikoliv univerzálním doporučením.