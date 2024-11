Nebojte se budoucnosti. Životní pojištění dokáže rozehnat obavy z co by kdyby

Život přináší spoustu radostí – ale bohužel i starostí. Mnohdy stačí jediná sekunda, a svět se otočí vzhůru nohama. A ve výsledku může být jedno, jestli jde o dopravní nehodu nebo právě diagnostikovanou vážnou chorobu. V takových chvílích nikdo nechce myslet na peníze, jenže těch je za takových okolností mnohdy potřeba ještě víc než obvykle. Zvlášť když je například nutná dlouhodobá léčba spojená s pracovní neschopností nebo když si zdravotní stav vyžádá přestavbu bydlení.

Pomoc při úrazu i hospitalizaci

Založit si životní pojištění se vyplatí nejen pro svůj vlastní klid, ale také z čistě praktického hlediska – pro zajištění základních potřeb rodiny a krytí velkých životních rizik. Mezi ty patří kromě úmrtí především situace s dlouhodobým dopadem do rodinného rozpočtu, jako je invalidita, vážná nemoc nebo nesoběstačnost.

„Rizikové životní pojištění se hodí pro zajištění velkých životních rizik nejen pro živitele rodiny v případě hypotéky nebo jiného finančního závazku, ale pro každého, kdo se nechce bát některých situací, které život může přinést. Je ideálním doplňkem produktů pro finanční zajištění na stáří, jako je spoření na penzi,“ vysvětluje Michal Korejs, produktový ředitel NN Životní pojišťovny.

Dnešní riziková životní pojištění už nejsou omezena jen na výplatu peněz po úmrtí, ale kryjí i další situace: od úrazu až po invaliditu, od denních dávek při hospitalizaci až po pomoc při potřebě dlouhodobé péče. Další výhodou je, že platby na pojištění dlouhodobé péče si člověk může od letošního roku odečíst z daňového základu, a to až do výše 48 tisíc korun. Zvýhodněně ale mohou na pojištění přispívat i firmy, a tak jde o stále oblíbenější zaměstnanecký benefit.

Čím dříve si pojištění zřídíte, tím méně budete platit

Jak to funguje? Rozsah a výši pojistné ochrany si může každý nastavit podle svých potřeb a možností. Tak si určí, na co se pojištění vztahuje a kolik peněz dostane, kdyby se něco stalo. Z rozsahu pojistné ochrany se pak odvine výše pojistného. Ta obvykle závisí na věku (u mnoha rizik platí mladší lidé méně) a zdravotním stavu. Pokud člověk v minulosti prodělal nějakou vážnější nemoc nebo se potýká s chronickým onemocněním, které zvyšuje pravděpodobnost pojistné události, může být cena pojištění vyšší. Záleží i na rizikovosti práce či provozovaných sportů.

„V NN ke každému přistupujeme individuálně a vždy se snažíme nabídnout možnost kvalitního životního pojištění. A tak například ani prodělané onkologické onemocnění není samo o sobě rozhodně překážkou – vyléčené pacienty po nějaké době posuzujeme jako všechny ostatní osoby. Důležitá je vždy aktuální zdravotní kondice. Jen v závažných případech se proto stává, že pojištění nabídnout nedokážeme,“ uvádí Michal Korejs z NN Životní pojišťovny.

Vyplacení celé částky, denní odškodné i měsíční renta

A co když se něco opravdu přihodí? Pokud dojde k pojistné události, ve většině případů je vyplacena celá sjednaná pojistná částka, případně její určená část, naráz nebo denní odškodné. Jiná je situace v případě těžké či úplné závislosti na péči, tehdy klient dostává do konce života měsíční rentu.

Průměrný klient si u NN Životní pojišťovny sjednává smlouvy s měsíční platbou kolem 1 500 Kč. Za tuto částku může 35letý člověk dostat pojistnou ochranu 1 milion korun při úmrtí, invaliditě 3. stupně a závažných onemocněních a k tomu i doživotní rentu 20 tisíc korun měsíčně z pojištění dlouhodobé péče. Lidé, kteří se řídí principy zdravého životního stylu, se navíc u NN mohou těšit na slevy – méně zaplatí na pojistném třeba ti, kteří řádně docházejí na preventivní prohlídky, pravidelně provozují zdraví prospěšné sporty nebo darují krev.

Pozor na háčky

Ale pozor. Velkým háčkem může třeba být takzvaná preexistenční výluka. V takovém případě se pojištění nevztahuje na nic, k čemu už došlo před jeho sjednáním. V praxi to znamená, že pokud by klient například měl v minulosti žlučníkový záchvat, nebude mít nárok na denní dávku za hospitalizaci kvůli žlučníku. Povinností klienta je sice uvést do zdravotního dotazníku pravdivé informace, může se ale stát, že se pojišťovna nedostatečně doptá na určitý zdravotní problém – a klientovi se to pak může pořádně vymstít.

„V takovém případě jde ale o pochybení pojišťovny, která se na předchozí problém nezeptala, a ne klienta. V NN Životní pojišťovně preexistenční výluku nepoužíváme, protože to nepovažujeme za správné. Věříme, že se na vše potřebné sami doptáme, nic neopomeneme a smlouvu nastavíme tak, aby byla přínosná pro klienta i přijatelná pro nás,“ dodává Michal Korejs.

