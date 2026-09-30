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Sucho, mráz, kroupy. Živly decimují české zemědělství. Jak ho chránit? Expert vypráví

Eva Svobodová
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Vladimír John | foto: Agra pojišťovna

Živly postihují české zemědělství stále častěji. Podle Vladimíra Johna, ředitele Agra pojišťovny, je čas změnit přístup. Řešením není jen vyšší pojistné krytí, ale hlavně změna hospodaření a systém řízení rizik, na němž se musí podílet zemědělci, pojišťovny i stát.

Jak je na tom aktuálně české zemědělství? Co nejvíce trápí farmáře?
Zemědělce trápí hlavně nejistota a ekonomická situace. Drtí je drahé energie i ceny dalších vstupů, nejistota ohledně dotací i nízké výkupní ceny komodit. Dlouhodobě se potýkají s nedostatkem pracovních sil. Trh je extrémně konkurenční. Zásadní existenční hrozbou jsou čím dál větší výkyvy počasí a živelní extrémy.

Živly tady ale byly vždycky. Čím je dnešní situace výjimečná?
V posledních letech dochází k četnějšímu výskytu plošných událostí. Z kategorie výjimečných se přesunují do opakujících se, což může být pro zemědělství likvidační. Dříve podle výše škod převažovalo krupobití, situace se ale mění. Třeba letos převažovaly sucho a mráz.

Díky nestabilitě celého odvětví je nyní každá větší škoda pro farmáře zásadní. Má to vliv na samotnou podstatu. České zemědělství bude muset opustit tradiční způsoby hospodaření směrem k větší diverzifikaci rostlinné i živočišné produkce, aby zvýšilo odolnost.

Největší obavu mám z toho, že se bude měnit klima – a my budeme dál „politikařit“, „spekulovat“ a myslet jen na několik málo let dopředu, takže zanecháme našim dětem velmi špatné dědictví.

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