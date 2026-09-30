Jak je na tom aktuálně české zemědělství? Co nejvíce trápí farmáře?
Zemědělce trápí hlavně nejistota a ekonomická situace. Drtí je drahé energie i ceny dalších vstupů, nejistota ohledně dotací i nízké výkupní ceny komodit. Dlouhodobě se potýkají s nedostatkem pracovních sil. Trh je extrémně konkurenční. Zásadní existenční hrozbou jsou čím dál větší výkyvy počasí a živelní extrémy.
Živly tady ale byly vždycky. Čím je dnešní situace výjimečná?
V posledních letech dochází k četnějšímu výskytu plošných událostí. Z kategorie výjimečných se přesunují do opakujících se, což může být pro zemědělství likvidační. Dříve podle výše škod převažovalo krupobití, situace se ale mění. Třeba letos převažovaly sucho a mráz.
Díky nestabilitě celého odvětví je nyní každá větší škoda pro farmáře zásadní. Má to vliv na samotnou podstatu. České zemědělství bude muset opustit tradiční způsoby hospodaření směrem k větší diverzifikaci rostlinné i živočišné produkce, aby zvýšilo odolnost.
Největší obavu mám z toho, že se bude měnit klima – a my budeme dál „politikařit“, „spekulovat“ a myslet jen na několik málo let dopředu, takže zanecháme našim dětem velmi špatné dědictví.