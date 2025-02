Lyžák, tábor, očkování. Na příspěvcích pojišťoven se dají čerpat tisíce korun

I letos zařadily zdravotní pojišťovny do nabídky podpor z fondů prevence příspěvek na lyžařský kurz. To většina rodin vítá, protože i jen týdenní pobyt na školou organizovaném lyžařském výcviku vyjde na více než 10 tisíc korun.

„Sedmidenní lyžařský kurz pro třináctiletou dceru v Pasekách nad Jizerou nás letos stál více než 12 tisíc korun,“ říká třiačtyřicetiletá Magda z Berouna. A potvrzuje i nemalé rodinné výdaje na školní výlet na lyže. Samotný pobyt se stravou vyšel na 6 500 korun a půjčení vybavení na 2 tisíce korun. Další 2 tisíce dali za vleky a 600 Kč za noční lyžování. K tomu padla ještě tisícikoruna jako kapesné.

„Za další lyžařský kurz pro mladší dceru, nikoli pobytový, jsem i s vybavením zaplatila 5 500 korun,“ říká Magda. Dodává, že už teď si odkládá peníze na letní tábory pro své dvě dcery.

S úhradou aktivit jí pomáhají i příspěvky z fondu prevence jejich zdravotní pojišťovny. Podotýká ale, že letos se výše podpor nejen pro dospělé, ale i pro děti, docela snížila.

Na co letos přispějí dětem zdravotní pojišťovny

Podle finančního poradce skupiny Partners Davida Kučery dnes hlavně rodiny s malými dětmi a pak starší lidé a senioři stále více sledují nabídku příspěvků pojišťoven. Leckde je i důvodem přechodu k jiné pojišťovně. A není se moc co divit. „Pro rodinu se dvěma dětmi mohou příspěvky čerpané z fondů prevence zdravotní pojišťovny znamenat roční úsporu až deset tisíc korun,“ uvádí poradce. Takto vyšetřené prostředky si rodina může odkládat stranou jako krátkodobou finanční rezervu sloužící jako finanční polštář na vykrytí nečekaných výdajů.

„Například na školní lyžařský kurz dětem i letos přispívá dva tisíce korun Všeobecná zdravotní pojišťovna. Příspěvek se ale nově sčítá s příspěvkem na sportovní kroužky nebo dentální hygienu,“ upozorňuje Kučera.

Loni děti do 18 let věku dostávaly na dentální hygienu příspěvek až 1 000 korun. Jedna návštěva dentální hygieny vyjde u dítěte na zhruba 1 500 korun. Dospělí loni dostali stejnou částku s tím rozdílem, že museli absolvovat v posledních dvou letech prevenci u praktického lékaře. To platí i pro letošek s tím rozdílem, že se výše příspěvku snížila na 500 korun. A stejně jako u dětí se sčítá s čerpanými příspěvky na pohyb nebo služby fyzioterapeuta.

Na dentální hygienu dospělým letos přispívá 500 korun také Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP). I ta si ale klade podmínku. „Jde o jeden z programů, který je podmíněn absolvováním preventivní prohlídky u praktického lékaře v předchozích dvou letech,“ vyjasňuje tisková mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová. Kromě dentální hygieny na preventivní prohlídku u praktického lékaře váže také příspěvek na laserové operace očí, rázovou vlnu a odvykání kouření.

Další z pojišťoven, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR), proplatí účet za dentální hygienu u dítěte až do výše 1 500 korun. Stejnou částkou přispěje na snímatelná a fixní rovnátka. Dospělým na služby zubního hygienika letos nabízí příspěvek 500 korun.

„S blížícím se jarem stojí za upozornění i příspěvek na očkování, například proti klíšťové encefalitidě, který se u dětí i dospělých obvykle pohybuje od 500 do 1 500 korun,“ říká Kučera.

Některé zdravotní pojišťovny přispívají i na letní pobytový tábor v přírodě. Jelikož ale musí čerpání příspěvku z fondu splnit podmínku zdravotní prevence, neuznají pojišťovny tábor s uměleckým nebo jazykovým zaměřením.

Darování krve je bohulibé i daňově výhodné

Za zmínku podle Kučery stojí i to, že zdravotní pojišťovny poskytují až několikatisícový příspěvek novým bezpříspěvkovým dárcům krve nebo plazmy. Proti průkazce dárce krve nebo plazmy proplatí například účet za plavání, lázeňské procedury, saunování nebo přípravky na ústní hygienu zakoupené v lékárně.

„Bezpříspěvkoví dárci krve, tedy ti, kteří za odběr nedostávají přímou úhradu, si mohou za každý odběr odečíst v ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání od základu daně 3 000 korun, to je úspora na dani 450 korun,“ upozorňuje na další výhodu darování krve.

Dospělé ženy podle doporučení odborných společností darují krev nanejvýš třikrát do roka, muži až čtyřikrát v roce. To značí úsporu na daňové povinnosti u žen až 1 350 Kč a mužů až 1 800 Kč za rok. Ovšem za podmínky, jak dodává David Kučera, že tito dárci vykazují příjmy a mají si tuto daňovou úlevu z čeho odečíst.