PŘEHLEDNĚ: Na co letos přispívají všechny zdravotní pojišťovny

Část 1/8

Abychom vám ušetřili čas, zmapovali jsme pro vás i letos aktuální nabídky preventivních programů, bonusů a specialit všech sedmi zdravotních pojišťoven. Do přehledu jsme zařadili stálice i zajímavé novinky, po kterých se vyplatí sáhnout a podpořit své zdraví i zdravý životní styl.

Pořadí pojišťoven jsme sestavili podle počtu klientů. Celkovou letošní nabídku každé zdravotní pojišťovny můžete zjistit proklikem na její webovou stránku.

V případě, že uvažujete přejít od stávající pojišťovny k jiné, připomínáme, že ze zákona je to možné jednou ročně. A to ve dvou termínech: k 1. lednu a 1. červenci. Přihláška musí být podána tři měsíce před tímto datem, tedy do 31. března, respektive do 30. září.

I v tomto případě se vyplatí prostudovat, jaké preventivní programy a speciality můžete od ostatních pojišťoven využít a porovnat je s nabídkou vaší stávající zdravotní pojišťovny.