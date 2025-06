Platit zdravotní pojištění není v Česku dobrovolné, je dané zákonem o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.). Každý občan má právo zvolit si některou ze sedmi zdravotních pojišťoven a přejít od stávající pojišťovny k jiné umožňuje zákon jednou ročně.

Někteří Češi se ale placení vyhýbají nebo netuší, kdy musí pojištění hradit. Za naskakujícím dluhem může být i to, že platíte méně či uděláte chybu v platebním příkazu. A existují i případy, kdy za zaměstnance přestane platit odvody jeho zaměstnavatel.

Jak se ujistit, že za vás zaměstnavatel hradí, co má? A jak zjistíte, že za zdravotní dlužíte? Ve spolupráci s odbornicí Janou Jáčovou z české účetní firmy UOL Účetnictví přinášíme praktické rady, co je dobré vědět a co si ohlídat, abyste si nezkomplikovali život a nehrozila vám pokuta či exekuce.

Zdravotní platíme všichni až na pár výjimek

Zaměstnanci, nezaměstnaní i OSVČ. Platba zdravotní pojišťovně se týká všech Čechů. Existují však skupiny lidí, za které pojištění hradí stát. Výše pojistného hrazeného státem letos činí činí 2 127 korun. Kdo do těchto skupin typicky spadá?

Děti a studenti do 26 let (při denním studiu)

Lidé pobírající důchod (starobní, invalidní, sirotčí i vdovský)

Rodiče na mateřské nebo rodičovské

Registrovaní uchazeči o zaměstnání

Osoby pobírající pomoc v hmotné nouzi, pokud nepracují

„Pozor na případy, kdy důchodce podniká. Potom odvádí zdravotní ze svého výdělku,“ upozorňuje Jáčová. A pozor, u studentů, kteří dovrší 26 let, hradí zdravotní pojištění stát jen do konce měsíce, ve které oslaví své 26. narozeniny,

„Výjimku tvoří studenti doktorského studia, kteří zůstávají státními pojištěnci i po 26. roce věku, a to nejméně na tři až čtyři roky. Podmínkou je studovat prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice. Nesmí ale podnikat, nebo být zaměstnaní,“ upřesňuje Viktorie Plívová, mluvčí VZP.

Studenti, kteří řádně ukončí vysokou školu, jsou považováni za nezaopatřené dítě po celý kalendářní měsíc, ve kterém řádně ukončí studium, a také kalendářní měsíc po něm následující. „Podstatné tedy je, ve kterém měsíci složí závěrečnou zkoušku na vysoké škole a nikoli datum promoce,“ poznamenává Plívová.

Zaměstnanci a OSVČ si nemusí závidět. Odvádějí stejně

Sazba pro zaměstnance a OSVČ je stejná, tedy 13,5 procenta. V případě zaměstnanců jde o 13,5 procenta z hrubé mzdy. 9 procent přitom na výplatnici neuvidíte, odvádí je za vás zaměstnavatel. Naproti tomu OSVČ odvádí 13,5 procenta z vyměřovacího základu, zjednodušeně ze zisku.

„Jako OSVČ hlavní měsíčně odvádíte zálohy, které dělají letos minimálně 3 143 korun. Pokud si za daný rok vyděláte částku, která odpovídá vyšším odvodům, doplatíte zdravotní po podání přiznání a přehledu pro pojišťovnu. Pokud máte příjmy nižší, stát vám z minimální zálohy nic nevrací,“ upozorňuje Jáčová.

Jiná je situace u OSVČ, kteří vykonávají vedlejších činnost. Ty nemusí platit zálohy, jen po podání přehledů doplatí částku za celý rok.

Kolik platí nezaměstnaní? Buď nic, nebo 2 808

Pokud aktuálně nevyděláváte, máte dvě možnosti. Můžete se registrovat na úřadu práce, nebo si hradit zdravotní sami. Pokud se zaregistrujte, hradí za vás pojistné stát. V opačném případě platíte měsíčně 2 808 korun jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Kdo je například OBZP:

Žena v domácnosti, která nepečuje celodenně osobně a řádně o dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let, nepobírá žádný důchod z českého důchodového zabezpečení, ani není v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.

Pojištěnec, který má příjem na základě dohody o provedení práce do 11 500 korun měsíčně, nebo příjem z dohody o pracovní činnosti, který nedosáhne v kalendářním měsíci výše 4 500 korun.

Pojištěnec, který má jen příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo ostatní příjmy, například z příležitostných činností nebo třeba z příležitostného nájmu movitých věcí či příjmy z převodu nemovité věci

Nezaměstnaný, který není v evidenci úřadu práce.

Student, který po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání nebo nezačne podnikat.

Zdroj: VZP

„Zdravotní za vás musí vždy někdo platit. Pokud nepracujete a pojištění nehradíte, zaděláváte si na velké problémy,“ varuje odbornice.

Co když neplatíte? Penále a vymáhání dluhu!

Nezaplacené zdravotní pojištění je dluh a počítá se z něj penále. Konkrétně 0,0348 procenta za každý den zpoždění.

Zákon ukládá pojišťovnám povinnost po vás dluh a penále vymáhat, dojít může i na exekuci. Poměrně nevinný dluh tak může přerůst až k obstavení účtu.

„Žádný lékař vám neupře ošetření, když ho potřebujete. Přesto je dluh na zdravotním velký problém. Známe řadu případů, kdy dlužník spadl kvůli pár tisícovkám dluhu do exekuce,“ upozorňuje Jáčová.

Určitě státu nedlužíte? A jste si jistí?

Dluh na zdravotním vznikne snadno, i když jste pečliví a své závazky platíte. Stačí, když zapomenete nebo váš zaměstnavatel udělá chybu. Proto doporučujeme ověřit si, že své zdravotní pojišťovně nic nedlužíte. Jak na to? Zastavte se na pobočce dané pojišťovny nebo se přihlaste do jejího online portálu. Například v případě VZP je to aplikace Moje VZP, do které se přihlásíte pomocí identity občana.

„Online portály pojišťoven vám často kromě dluhu poví i to, kolik pojišťovna zaplatila za vaši zdravotní péči. Může se také stát, že zjistíte, že si lékař účtuje za úkony, které u vás neprovedl,“ přibližuje Jáčová.

Dluh si můžete zkontrolovat také například na stránce projektu nedluzimstatu.cz. Zde najdete také postup, jak odkrýt dluhy u státních institucí.

Dlužíte? Existuje cesta ven!

Pokud dlužíte na pojistném, řešte dluh co nejdřív. Penále narůstá s každým dnem. Ozvěte se své pojišťovně a jednejte o možnosti splátek. Pojišťovny jsou často ochotné odpustit penále, když vidí snahu uhradit dlužnou částku.

Je také možné, že budete moct využít akci Milostivé léto. Naposledy loni od července do listopadu bylo možné požádat o odpuštění penále a nákladů na exekuci. Tuto možnost mají ti, kdo zaplatí původní dluh.

Platíte jako mourovatí? Lepší péči nečekejte!

Dnes neexistuje žádné maximum pro zdravotní pojištění, od ledna 2015 bylo zrušeno. Může se tak stát, že na pojistném zaplatíte i desítky tisíc. Co za to dostanete od státu navíc? „Nic, zdravotní péče je pro nás všechny stejná. Všichni pojištěnci mají nárok na stejnou kvalitu a rychlost ošetření,“ poznamenává Jáčová.

Politici pravidelně diskutují o zavedení nadstandardních služeb ve zdravotnictví. Už dnes je možné si například v některých nemocnicích zaplatit samostatný pokoj s lepším vybavením. Na tyto služby však nemáte nárok díky vyšší platbě zdravotního, musíte si je zaplatit navíc ze své kapsy.