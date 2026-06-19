Anketa Pojišťovna roku vznikla v roce 2000 z iniciativy Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) a postupně si vybudovala silnou reputaci napříč celým oborem. V současnosti probíhá pod patronací Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM), České asociace pojišťoven (ČAP) a odborného portálu oPojištění.cz.
„AČPM a ČAP dohlížejí na to, aby trh byl kultivovaný a abychom za těch několik desítek let vychovali nové lidi, které bude bavit v tomto oboru pracovat, a aby obě asociace přispěly k tomu, že na pojistný trh budeme moct být hrdí i do budoucna,“ vysvětlil Martin Diviš, prezident ČAP a generální ředitel pojišťovny Kooperativa, v úvodu slavnostního předávání cen pro nejlepší pojišťovny roku 2025. Ty vybrali během elektronického hlasování pojišťovací makléři, zprostředkovatelé a další specialisté z oboru.
Ivan Špirakus a Martin Diviš při zahájení večera
Galavečer Pojišťovna roku 2025: Gentlemanství a sport
Vyhlášení výsledků Pojišťovny roku 2025 se konalo 28. května 2026 v Kongresovém centru ČNB v Praze. Do anticky vznešeného prostředí paláce někdejší „Plodinové burzy“ přirozeně zapadl kultivovaný duch celé akce. Akcent na férový byznys a propojení se sportovní etikou dodávaly akci hlubší rozměr a ta se pak nesla v příjemně neformálním duchu jako opětovné setkání přátel a známých, kteří si sice v mnoha ohledech konkurují, ale zároveň se od sebe navzájem učí a podporují se ve společném cíli, a sice vytvořit stabilní a životaschopný pojistný trh.
Spojení „fair play“, které bylo několikrát zmíněno, stálo v Británii 19. století u zrodu moderních pravidel „čisté hry“. „V Anglii ho sportu dodali, aby dodržovali morální hodnoty a pravidla hry. Aby se i u hry, která je tvrdá, dravá, nekompromisní, respektovala pravidla. Aby hra mohla skončit podáním ruky, abychom uměli některé věci rozdýchat a byli gentlemany,“ vysvětlil sportovní ladění celého večera Martin Diviš. „To bychom se měli naučit, dodržovat a předávat dál i v tvrdém boji, který vládne na pojistném trhu. Abychom si uvědomili, jaké jsou morální hodnoty, proč tuto práci děláme a že jsme tady pro našeho klienta,“ doplnil.
Noblesní atmosféru první republiky doplnil swingově laděný hudební doprovod saxofonisty Matouše Kobylky a Hynka Obsta, který usedl za klávesami. Večerem provázela moderátorka Michaela Hergetová. Ceny výhercům předávali představitelé AČPM a ČAP, ale také laureáti z předchozích let.
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Jak poznat nejlepší pojišťovnu? Anketa nabízí hodnocení jednotlivých pojišťoven
Hlavní kategorie: Konkurence podporuje růst
Ocenění znamená pro pojišťovny především užitečnou zpětnou vazbu od pojišťovacích makléřů. Možnost poměřit síly s ostatními pojišťovnami jim pak pomáhá růst, zlepšovat své produkty a služby pro zákazníky. Stejně důležitá jako konkurenceschopnost je i vzájemná spolupráce mezi pojišťovnami: „To, že celý pojistný trh funguje, že jsme schopni přes neshody nebo spory spolupracovat a společně vidíme, že se náš byznys posouvá, je základní hodnota, pro kterou se zde scházíme,“ vysvětlil při předávání cen předseda AČPM Ivan Špirakus.
Jeho slova doplnil a potvrdil Pavel Wiesner, který přebíral cenu za Českou podnikatelskou pojišťovnu (ČPP): „I když se občas hádáme, tak všichni máme jeden společný cíl, abychom vytvářeli pojistný trh, který tady s námi bude další stovky let, a abychom se vždy perfektně starali o naše klienty.“
Tradičně se vyhlašuje pět nejlepších pojišťoven v pěti základních kategoriích. Jako první byla oceněna Kooperativa pojišťovna v kategorii Životní pojištění. Cenu za ni převzal generální ředitel Martin Diviš se slovy: „Kooperativa pomohla za 30 let vychovat plno lidí, kteří dnes pracují v jiných firmách. Buď si konkurujeme, nebo spolupracujeme, ale tím se i vzájemně obohacujeme. Jestli jsme jako Kooperativa přispěli k tomu, jak dnes vypadá pojistný trh, tak si toho velmi vážím.“ Kooperativa si odnesla první místo také v kategorii Pojištění občanů. Dále byli vyhlášeni vítězové v kategoriích Specializované pojištění, Autopojištění a na závěr hlavních kategorií také Pojištění průmyslu a podnikatelů.
|Kategorie
|Vítěz
|Další ocenění
|Pojištění průmyslu a podnikatelů
|Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
|Generali Česká pojišťovna a.s.
Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
Allianz pojišťovna, a.s.
Slavia pojišťovna a.s.
|Pojištění občanů
|Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
|Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
Generali Česká pojišťovna a.s.
Allianz pojišťovna, a.s.
Pojišťovna VZP, a.s.
|Autopojištění
|Allianz pojišťovna, a.s.
|Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
Generali Česká pojišťovna a.s.
Pojišťovna VZP, a.s.
|Životní pojištění
|Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
|Generali Česká pojišťovna a.s.
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG
Allianz pojišťovna, a.s.
UNIQA pojišťovna, a.s.
|Specializované pojištění
|ERGO cestovní pojišťovna, a.s.
|AGRA pojišťovna, organizační složka
D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Versicherung Aktiengesellschaft pro ČR
EULER HERMES SA, organizační složka (Allianz Trade)
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka pro ČR
Speciální kategorie: Mladý talent i osobnost roku
V posledních letech anketa reflektuje proměny pojistného trhu a klade stále větší důraz na odbornost, inovace a rozvoj talentů. Vedle tradičních kategorií proto přibyla i specializovaná ocenění, například Mladý talent roku, které podporuje nastupující generaci odborníků přinášejících do pojišťovnictví nové přístupy. Dále byl vyhlášen Tým upisovatelů roku a významné ocenění Osobnost pojistného trhu. Součástí ankety je také vyhlášení žebříčku TOP 5 pojišťovacích makléřů, který oceňuje nejvýznamnější makléřské společnosti uplynulého roku.
Pojišťovací makléř roku TOP 5 – abecední pořadí:
Mladým talentem pojistného trhu byla za loňský rok vyhlášena Sabina Burešová z JB Group s.r.o. ze sítě Renomia Network, která se v oblasti pojišťovnictví pohybuje dle vlastních slov „od dudlíku“, především díky svému otci, který makléřskou společnost JB Group v devadesátých letech spoluzakládal. Ocenění za kvalitní práci v oblasti underwritingových služeb, si letos odnesl upisovatelský tým Kooperativy.
Pojišťovna roku 2025: Ocenění Tým upisovatelů roku získala pojišťovna Kooperativa
Kdo je osobnost pojistného trhu?
Osobnost pojistného trhu je jednou z nejprestižnějších ocenění ankety, které získávají manažeři, odborníci, makléři nebo akademici, kteří se významně zasloužili o rozvoj českého pojišťovnictví. Podle slov Jana Matouška, výkonného ředitele ČAP, volí obec makléřů a odborníků v pojišťovnictví každý rok „člověka, který se nepřehlédnutelným způsobem zapsal do historie českého pojišťovnictví. Vybíráme osoby respektované, profesionální, které budou mít i do budoucna co říct k tomu, co dělají.“
Letos se touto osobností stala Jitka Chizzola, která v ČR v polovině devadesátých let založila a tři desítky let vedla českou pobočku pojišťovny D.A.S. Rechtsschutz AG, a kterou její kolegové popisují jako „profesionála“ s mimořádně lidským přístupem. „Když ji potkáme, je vždycky radost s ní mluvit. Zároveň je to osobnost, která měla odvahu odejít do Rakouska bez toho, že by znala slovo německy a vedla tým právníků, aniž by sama byla právník,“ uvedl Jitku Chizzola Jan Matoušek. Ivan Špirakus pak dodal, že „Jitka na tomto trhu zavedla a vytvořila úplně nový obor, a sice pojištění právní ochrany. Za posledních třicet let tady udělala nesmazatelnou stopu nejenom pro D.A.S., ale pro celé odvětví právní ochrany a za to jí patří plným právem ocenění osobnost pojistného trhu.“
Poté, co Jitka Chizzola společnost vybudovala, reorganizovala a vytvořila v ní silnou firemní kulturu, rozhodla se předat ji coby dospělé dítě dál, především aby se mohla soustředit na soukromý život s rodinou a na sport. „Ceny si nesmírně vážím a je to nádherný pocit ocenění za těch 32 let, kdy jsem do ČR přišla s právní ochranou jako pojistným produktem,“ řekla dojatá Jitka Chizzola v reakci na ocenění. A dodala: „Byly tam i nepěkné chvíle, ale i to patří do byznysu a mám obrovskou radost, že se pojišťovna D.A.S. stala synonymem pro právní ochranu.“
I zde se téma byznysu propojuje se sportem, protože úspěch je v obou případech spojen s tvrdou prací i schopností přijmout porážku, které teprve dělají z lidí osobnosti. „Ve sportu jsem se naučila, že v těžkých chvílích se člověk musí zastavit a nechat si vše projít hlavou. Nejednat pod tlakem emocí, ale dát si odstup, zjistit, co jsme udělali dobře, co špatně, co se nepovedlo a jak dál, abychom se znovu nedostali do stejné situace. Je to hodně těžké, ale právě ty těžké chvíle mi hodně pomohly se posunout dále,“ uzavírá Jitka Chizzola, osobnost pojistného trhu za rok 2025.
Mohou moderní technologie nahradit osobní vztah s klientem?
Citlivým tématem, které v posledních letech rezonuje odbornou veřejností v oblasti pojišťovnictví, je digitalizace, využívání AI a s nimi spojená rizika. Výhody i nebezpečí modernizace zmínilo několik účastníků slavnostního večera. Jedním z nich byl i Lukáš Bajgar ze společnosti KPMG, která je generálním partnerem ankety. „Pojišťovnictví představuje stabilizační prvek ve společnosti, protože je postaveno na vzájemné důvěře a vztazích. Tady je ta největší výzva, jak propojit a zkombinovat pojišťovnictví s rychle se měnícími podmínkami a přicházejícími riziky,“ uvedl Lukáš Bajgar s tím, že k největším rizikům modernizace patří i ztráta osobního kontaktu.
Vzájemná důvěra mezi pojišťovnou, pojišťovacím makléřem a klientem je klíčová například v oblasti životního pojištění. „Klienti jsou daleko sofistikovanější, než byli před deseti lety. Daleko více si uvědomují, že životní pojištění se uzavírá na desítky let dopředu, zejména pro rodinu, a proto nejde jenom po povrchu, nesjednává na internetu ani se nerozhoduje na první schůzce. Klient potřebuje vědět, že mu poradce opravdu rozumí, a proto dálkový a digitální prodej v oblasti životního pojištění není tak daleko. Jsem rád, že tam stále probíhá interakce klienta s makléřem, který se musí zajímat o jeho potřeby, protože každý člověk je v jiné životní situaci a v průběhu života je potřeba pojištění modifikovat a měnit,“ dodal Martin Diviš k významu vztahů na pojistném trhu a hodnot v oblasti pojišťovnictví, které anketa Pojišťovna rokupodporuje a rozvíjí již 25 let.
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Známe výsledky ankety Pojišťovna roku. Kdo získal nejprestižnější ocenění na trhu?
Obsah vznikl ve spolupráci s Asociací českých pojišťovacích makléřů