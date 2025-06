Pojištění léčebných výloh je základem každého cestovního pojištění. Jenže nemoc či úraz nejsou zdaleka jedinými nepříjemnostmi, které vás na dovolené mohou potkat. Snadno se může stát třeba to, že vy nebo vaše děti či pes nechtěně rozbijí nějaký drahý předmět v místě ubytování či v obchodě nebo způsobí někomu jinému úraz. Zvláště při sportovních aktivitách se něco takového stane „raz dva“. Je proto dobré mít sjednáno i pojištění odpovědnosti, z něhož by v případě potřeby pojišťovna za vás takové náklady uhradila, a ještě zajistila právní pomoc. Podobné situace totiž nejsou nijak ojedinělé.

Jak ukázal květnový průzkum KB Pojišťovny, zkušenosti se škodou způsobenou třetím osobám má 12 procent Čechů. Přestože v létě nehrozí tak velké riziko jako při zimních sportech, kde škody způsobené například jinému lyžaři na sjezdovce mohou jít až do milionů korun, i v létě lidé hlásí případy, které pojištění vyřeší.

V létě vedou škody na vybavení hotelu

„Nejčastěji v létě řešíme škody na majetku, typicky se jedná o poškození vybavení v hotelu,“ říká Renata Čapková, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny (ČPP). Jednou z takových pojistných událostí byl případ klienta, který na dovolené v hotelu v Rakousku šel v noci na toaletu, při návratu po tmě zakopl a zprudka „přistál“ na postel, která to nevydržela a praskla. V tomto případě byla škoda naštěstí nízká, ČPP za svého klienta uhradila 5 tisíc korun.

Poněkud kuriózní škodou se zabývala rovněž ERV Evropská pojišťovna. Klienti v Tunisku kouřili na balkoně hotelového pokoje, ale vítr odnesl cigaretu dovnitř a spadl na matraci, která začala doutnat. „Klienti matraci zkoušeli zachránit hasicím přístrojem, který byl na chodbě, ale celý ho vyprázdnili. Uhradili jsme jim 11 tisíc korun, které požadoval manažer hotelu za poškozený pokoj,“ uvedl Vlastimil Divoký, marketingový manažer ERV Evropské pojišťovny.

Děti způsobí škody nejčastěji z nepozornosti a při hraní. Třeba jako děti klientů ČSOB Pojišťovny, které si kopaly míčem a rozbily v hotelu okno. Pojišťovna uhradila 12 tisíc korun za opravu. Kooperativa zase zaplatila 18 tisíc korun za televizi, kterou omylem převrhlo dítě v hotelovém pokoji v Chorvatsku. „V aquaparku v Bešeňové na Slovensku dítě našeho klienta nešťastně vrazilo do jiného návštěvníka a jeho hodinky skončily na dně bazénu. Pojišťovna za ně uhradila přes 12 tisíc korun,“ uvádí další z případů Gabriela Trojanová, produktová manažerka KB Pojišťovny.

Škody na zdraví se umí vyšplhat do milionů

Horší je to, co se týče finančních částek, u škod na zdraví. Ty se i u běžných úrazů jednoduše vyšplhají na šestimístnou sumu, u těžších pak dosahují i milionů.

Například klient Kooperativy při jízdě po cyklostezce v Rakousku srazil jiného cyklistu, který si zlomil ruku. Náhrada za léčbu, bolestné a ušlý výdělek činila celkem 120 tisíc korun. Ve Španělsku zase dítě klientů Kooperativy skočilo do bazénu tak nešťastně, že zranilo jiné dítě (otřes mozku). V tomto případě pojišťovna vyplatila plnění ve výši 135 tisíc korun. „Náš klient na dovolené v Itálii srazil při běhu starší turistku, která si při pádu zlomila ruku. Za léčebné výdaje, bolestné a ušlý výdělek jsme vyplatili pojistné plnění přes 250 tisíc korun,“ uvádí další příklad Petr Milata, mluvčí ČSOB Pojišťovny.

Na několikamilionové pojistné plnění se pak dostal případ, kdy se klientům Kooperativy na dovolené v Německu vytrhl pes z vodítka a napadl dítě a jeho otce v parku. „Oba byli zranění a byla jim způsobena psychická újma. Otec byl navíc měsíc v pracovní neschopnosti,“ popisuje Milan Káňa, mluvčí Kooperativy. Celková náhrada za bolestné a náklady léčení, ušlý zisk a náklady na právní zastoupení činila téměř čtyři miliony korun.

Bez pojištění platíte škodu z vlastní kapsy

„V zahraničí mohou být náhrady škod opravdu velmi vysoké. Navíc zvláště u našich západních sousedů jsou zvyklí se v takových případech o vzniklou újmu často soudit,“ zdůrazňuje Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny. Bez pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám byste veškeré náklady museli hradit sami.

Pojištění odpovědnosti si lze běžně připojistit v rámci pojištění domácnosti. Hodí se totiž i v běžném životě, protože škodu můžete způsobit klidně při nákupu v obchodě (například můžete shodit omylem zboží, které se rozbije). Samozřejmě je ho možné využít i pro situace, které by nastaly při dovolené. Zde je ale nutné ověřit, jaké máte limity a na které země se vztahuje. U nižších variant to může být někdy jenom území ČR, standardem už ale bývá kontinentální Evropa, u některých pojišťoven si lze zvolit i variantu Svět.

Standardně je dnes ale pojištění odpovědnosti také součástí cestovního pojištění. Zahrnuto bývá ve všech balíčcích, liší se ale limity. „U krátkodobého cestovního pojištění MojeCestování je ve variantě Komplet limit 3 miliony korun, ve variantě Excelent až 20 milionů korun,“ říká Trojanová z KB Pojišťovny. U ERV Evropské se limity pojištění odpovědnosti za škodu pohybují podle typu cestovního pojištění od 3 do 18 milionů korun a u nejvyšší varianty je navíc limit 400 tisíc korun na právní zastoupení. Generali Česká pojišťovna nabízí dvojici limitů – 10 a 15 milionů korun, Kooperativa má na výběr 5 milionů a 8 milionů korun. U ČPP jsou na výběr tři limity – 2,5 milionu, 5 milionů a 10 milionů korun, náklady na právní zastoupení a obhajobu jsou pak ve výši 50 tisíc, 200 tisíc a 500 tisíc korun. ČSOB Pojišťovna má v nejvyšší variantě limit pojistného plnění dokonce 30 milionů korun.

U majetku je rozhodující tzv. časová cena

Pojištění odpovědnosti v zahraničí kryje škody, které neúmyslně způsobíte třetím osobám, tedy někomu cizímu na zdraví, majetku nebo jako finanční újmu. Pojišťovna za vás tedy může uhradit například rozbité vybavení v hotelu nebo třeba poškození zaparkovaného auta, které vzniklo při hře s míčem a podobně.

„Je ale na místě upozornit, že v rámci odpovědnosti se obvykle hradí škoda na majetku s korekcí ceny poškozené věci podle jejího stáří a opotřebení,“ říká Čapková. Jinými slovy, pojišťovny nehradí cenu nové věci, ale její reálnou hodnotu v době poškození, tzv. časovou hodnotu. Například za pět let starou zničenou televizi vyplatí částku odpovídající její aktuální hodnotě, nikoli ceně nového modelu.

Proto je důležité poškozenou věc zdokumentovat, vyfotit ji (ideálně včetně sériového čísla, pokud takové má). „Je také dobré si od hotelu či majitele zničené věci nechat vystavit potvrzení, že k události došlo, co přesně bylo poškozeno, kolik by stála oprava a podobně,“ doporučuje Trojanová.

A samozřejmě je nezbytné vše co nejdříve konzultovat s pojišťovnou, resp. s asistenční službou, která je dostupná 24/7. „Bez souhlasu pojišťovny, pokud je to možné, odpovědnost za škodu neuznávejte a vzniklou škodu poškozenému neplaťte. A to ani částečně. Také nepodepisujte žádný dokument, jehož obsahu nerozumíte,“ zdůrazňuje Vlastimil Divoký.

Také byste měli předat kontakt na vaši pojišťovnu osobě, která požaduje náhradu škody, například tedy hotelu. „Pojišťovna následně komunikuje s poškozeným, ověří rozsah škody a stanoví odpovídající výši náhrady podle místních zákonů. Tím se předejde situaci, kdy by klient zaplatil více, než je nutné, nebo naopak něco uhradil zbytečně,“ vysvětluje Jan Marek.

Pokud by přece jenom nebylo zbytí a škodu by po vás striktně vyžadovali uhradit na místě, nechce si vystavit potvrzení o zaplacení, abyste si škodu následně mohli nechat proplatit od pojišťovny. Ideální je i v tomto případě získat co nejpodrobnější informace k poškozené věci, například fotokopii nabývacího dokladu (faktury, účtenky, kolik věc stála nová).

Co pojišťovna zaplatí u škod na zdraví

U škod na zdraví může být řešení složitější. V rámci takových škod se totiž neřeší pouze náklady na léčení a péči (např. rehabilitace, léky, doprava k lékaři, péče o domácnost), ale také nemajetková újma. Zde je položek výrazně více.

„Bolestné, tj. finanční náhrada za fyzickou a psychickou bolest, se určuje podle lékařského posudku, který přiděluje tzv. body za jednotlivá zranění, například za zlomeninu nebo otřes mozku. Hodnota jednoho bodu je stanovena vyhláškou nebo metodikou, například 400–500 korun za jeden bod,“ popisuje Káňa.

Pokud způsobené zranění zanechá trvalé následky, například omezení pohybu či ztrátu zraku, vyplácí se odškodné za ztížení společenského uplatnění. Jeho výše se opět určuje podle bodů přidělených v lékařském posudku, ale hodnota bodu má stanoveny vyšší finanční částky.

Dojít může rovněž na ušlý výdělek. „Pokud zraněný nemůže pracovat, má nárok na náhradu rozdílu mezi příjmem před a po úrazu,“ doplňuje Káňa. Někdy má zraněný nárok také na další nemajetkovou újmu, například za ztrátu radosti ze života, omezení koníčků ve volném čase. V případě závažného ublížení na zdraví člověka nebo v případě jeho smrti může například manžel, rodiče, dítěte nebo i jiné blízké osoby zraněného/zemřelého požadovat vyrovnání za duševní útrapy.

Zásadní roli bude hrát rovněž místo, kde se událost stala. „Výše odškodnění se totiž určuje podle právních předpisů státu, ve kterém ke škodě došlo. To znamená, že se postupuje podle místního práva, které stanovuje, jaké nároky má poškozený a jak se vypočítává výše náhrady,“ vysvětluje Jan Marek. Jak už bylo řečeno, zohledňuje se například výše ušlého výdělku, bolestné, náklady na léčení nebo případné trvalé následky – a to vše v souladu s právními a ekonomickými podmínkami dané země. „Pokud by například vaše dítě na dovolené v Itálii při skoku do bazénu nešťastně zranilo jiné, které je občanem Německa, tak se škoda bude řešit podle právních předpisů Itálie,“ dodává Marek.

Škoda na zapůjčených věcech má trochu jiná pravidla

Ať už půjde o škodu na majetku nebo na zdraví, důraz je na slově NEÚMYSLNĚ. Pokud by šlo o škodu způsobenou úmyslně, s úhradou od pojišťovny se můžete rozloučit. A jsou zde ještě další situace, kdy pojistka nezafunguje. „Nevztahuje se například na škodu způsobenou při výkonu jakékoliv práce. Ani na škodu způsobenou používáním vozidel, plavidel nebo letadel,“ upřesňuje Divoký.

Pro dovolenou zásadní pak může být fakt, že pojistku odpovědnosti nelze většinou uplatnit na škody na věcech, které si pronajmete nebo zapůjčíte, případně jen omezeně. Například u Kooperativy lze nahradit škody na zapůjčených věcech, jako je kolo či jiné sportovní potřeby, ale pouze do limitu 10 tisíc korun. „A lze nahradit i škody způsobené na pronajatém motorovém vozidle – a to ve formě úhrady spoluúčasti na škodě, která je sjednána v havarijním pojištění daného vozidla. Opět ale jen do limitu 10 tisíc korun,“ dodává Káňa z Kooperativy. Podobně má toto nastavené ERV Evropská pojišťovna.

Generali Česká pojišťovna na to jde jinak a k cestovnímu pojištění nabízí připojištění s názvem – pojištění spoluúčasti na věci půjčené. „Z něj hradíme při neúmyslném poškození spoluúčast z pojištění pronajaté věci. Pronajatou věcí jsou kolo, elektrokolo, elektrokoloběžka, osobní motorové vozidlo, karavan nebo obytný vůz, motocykl, plachetnice do délky 20 metrů, vodní skútr a motorový člun do výkonu motoru o 300HP, hausbót pronajatý v oficiální půjčovně. Doporučujeme si vždy ověřit, že pronajatá věc je v rámci ceny pronájmu již pojištěná. Pojištění spoluúčasti uhradí škody do 50 tisíc korun,“ vyjmenovává Marek. Podobně má ČPP v nabídce připojištění Léto plus, které kryje škody na letním sportovním vybavení (odcizení, zničení, ztráta) do limitu 35 tisíc korun.