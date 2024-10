Lidé se nebojí stáří, ale toho, kdo se o ně postará. I to má ale řešení

Podíl seniorů, to je žen a mužů ve věku 65 a více let, se podle predikcí Českého statistického úřadu (ČSÚ) v polovině století zvýší ze současných 20 na přibližně 30 procent. Proti tomu výrazně ubude podíl obyvatel ve věku 15–64 let. To ze současných zhruba 6,9 milionu (63 procent populace) na šest milionů (57 procent populace) na konci 50. let.

„Trvalým rysem populačního vývoje v příštích třiceti pěti letech bude nárůst počtu obyvatel ve věku 65 a více let,“ potvrzuje trend Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Dodává, že počet seniorů se ze současných zhruba 2,2 milionu do konce 50. let vyšplhá na tři a čtvrt milionu.

Na statistická data o vývoji populace reagují už i státní úřady, a to nejen změnami v systému důchodů. Ministerstvo financí s platností od letošního ledna nově rozšířilo portfolio státem podporovaných produktů na stáří o pojištění dlouhodobé péče.

„Fyzická osoba si může od základu daně odečíst příspěvky na všechny daňově podporované produkty spoření na stáří a daňově podporované pojištění dlouhodobé péče dohromady až do výše 48 000 Kč ročně,“ uvádí ke státní podpoře zajištění se na stáří ministerstvo financí.

Upozorňuje dále, že od daně z příjmů jsou osvobozeny i příspěvky, které zaměstnanci na některý daňově podporovaný produkt spoření na stáří nebo daňově podporované pojištění dlouhodobé péče platí jeho zaměstnavatel, dohromady do výše 50 000 Kč ročně.

Pojištění kryje ztrátu soběstačnosti

Pojištění dlouhodobé péče zatím není v Česku tak známé jako třeba pojištění úrazu, nemoci nebo trvalých následků. Zatím ho nabízejí jen čtyři pojišťovny, do konce roku by měl jejich počet vzrůst. Nicméně jeho účel je asi každému jasný. Jde o produkt, který má lidem pomoci při snížení osobní soběstačnosti. To znamená v situaci, kdy už nemají dost síly na to, aby se o sebe postarali jako dřív sami a bez pomoci jiné osoby.

„Pojistné plnění z pojištění dlouhodobé péče může zajistit prostředky na péči v pobytových zařízeních nebo nahradit ušlý příjem v případě, kdy o pojištěného pečuje například někdo z rodiny,“ říká generální ředitel pojišťovny Simplea, která už tento produkt do své nabídky zařadila, Martin Švec.

Uzavřít pojištění dlouhodobé péče mohou lidé od zletilosti do 75 let a jeho cena se odvíjí převážně od délky trvání pojištění, věku pojišťovaného a jeho zdravotního stavu. K případnému plnění dochází při ztrátě soběstačnosti, kdy pojišťovna vychází z uznaného stupně závislosti podle posudku Institutu posuzování zdravotního stavu (IPZS), který spadá pod Českou správu sociálního zabezpečení. Pro plnění je třeba uznaná závislost na péči ve 3. nebo 4. stupni. „Tento posudek jako pojišťovna vždy respektujeme,“ říká Martin Švec.

Nicméně také uznává, že proces šetření a posuzování ze strany Úřadu práce bývá často zdlouhavý a klienti pojišťoven se tak kvůli tomu často dostávají do finančních problémů. Pokud žádají o umístění do pobytového zařízení, pak mají problém se zajištěním péče o nesoběstačnou osobu. Stejně tak pokud čerpají služby terénních pracovníků, ani ty totiž nejsou zadarmo. Na tuto praxi reaguje pojišťovna tím, že provádí i vlastní šetření, díky kterému se mohou klienti k plnění dostat dříve, než jim posudek vyhotoví úřady a na jeho základě může dojít k přiznání pojistného plnění daleko dříve.

Lidé se stále více bojí, kdo se o ně postará

Stárnutí a s tím spojená rizika si uvědomuje stále více lidí. Dokládají to výsledky letošního průzkumu České asociace pojišťoven (ČAP), které ukazují na to, že už se lidé tolik neobávají o ztrátu svého auta nebo toho, že vytopí sousedy. Namísto toho řeší vážnější rizika. Mezi ně patří právě omezená soběstačnost a také to, zda a jak se dostanou ke stále hůře dostupné zdravotní péči.

Podle výsledků průzkumu z letošního března se 72 procent dotazovaných nejvíce obává právě neschopnosti postarat se o sebe ve stáří vlastními silami. Ve srovnání s rokem 2021, kdy ČAP průzkum provedl poprvé, je to nárůst o 13 procent. A už tehdy šlo o jedno z největších rizik, kterého se lidé takzvaně „na stará kolena“ obávají.

„Naše asociace dlouhodobě sleduje problematiku stárnutí a nedostupnosti potřebných sociálních služeb. Ty již dnes nejsou schopné pojmout množství klientů, kteří se nacházejí ve vysokém stupni nesoběstačnosti a potřebují trvalou pomoc,“ shrnuje aktuální stav výkonný ředitel asociace Jan Matoušek.