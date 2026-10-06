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Rizika škod se proměňují, nově je hodnotí Risk Radar. Proč ho sledovat?

Daniel Tácha
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Škodám vzniklým při dopravní nehodě, při povodni, dovolené nebo i respirační epidemii se dá i předejít. Míra rizika takových událostí se nejenže mění, ale odvíjí se od aktuálního dění doma i v zahraničí. A vývoj rizikovosti se vyplatí preventivně sledovat.

Typicky například riziko střetu vozidla se zvěří je nejvyšší na jaře a na podzim, a to až o polovinu ve srovnání s létem nebo zimou. Souvisí to s dřívějším stmíváním a sháněním potravy především lesní zvěře.

A míra rizika se proměňuje i v dalších oblastech. Jsou tady zdravotní, přírodní, kybernetická nebo majetková rizika. Například riziko škody na majetku bývá nejvyšší zase v letních měsících, kdy se i v Česku stále častěji objevují přírodní události jako povodeň nebo vichřice. V létě ale roste i riziko škody vzniklé vyloupením bytu nebo domu, které zase souvisí s tím, že lidé opouštějí své domovy kvůli dovoleným.

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Právě tato rizika nově sleduje a vyhodnocuje Risk Radar České asociace pojišťoven (ČAP). Jak upozorňuje výkonný ředitel Asociace Jan Matoušek, rozhodně nejde jen o další z datových statistik pojišťoven.

„Risk Radar nám díky přesným datům a expertním odhadům odborníků z pojišťoven umožňuje včas upozornit na změny hodnocení rizik, kterým pak mohou lidé, firmy i instituce věnovat pozornost,“ říká k novému indikátoru rizik Jan Matoušek.

Risk Radar podle něj kombinuje data pojišťoven o škodních událostech. Ta se podílejí na výsledku hodnocení ze 70 procent. Zbývajících 30 procent pak připadá na hodnocení rizik pohledem odborníků na každou ze šesti hodnocených kategorií.

„Nejlepší škoda je ta, která nevznikne. A cílená prevence založená na datech k tomu může vést,“ říká k Risk Radaru jeden z členů expertního týmu pro hodnocení Aleš Rod.

Systém podle něj rozděluje a vyhodnocuje rizika v šesti kategoriích. A to v kategorii dopravní rizika, majetková a přírodní rizika, zdravotní a životní rizika, technologická a kybernetická rizika, ekonomická a finanční rizika a jako poslední v kategorii legislativní a systémová rizika. Hlavním údajem je četnost pojistných událostí spolu s daným rizikem v daný měsíc v roce.

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Rizika se proměňují nejen s počasím

Konkrétní míru rizika v každé z nich vyhodnocuje Risk Radar na škále 100 bodů. Přičemž nízké riziko v dané kategorii je do 39 bodů, zvýšené riziko je od 40 do 59 bodů, vysoké je pak v pásmu 60 až 79 bodů a na nejvyšší riziko upozorňuje bodové ohodnocení v rozmezí 80 až 100 bodů.

„Systém hodnocení aktuálního rizika Risk Radarem je dobře srozumitelný a jasný nástroj, který v dnešní uspěchané době včas upozorní na často i přehlížené nástrahy, které ale významně zasahují domácí rozpočty,“ říká k novému indikátoru rizik finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Za příklad uvádí zvýšené dopravní riziko, které v září vyhodnotil Risk Radar na 62 bodů. To značí vysoké riziko. Do měření se v tomto případě podle něj zřejmě propsal návrat dětí do školních lavic a návrat rodin do běžného provozu po letních dovolených. Zářijová data zároveň ukazují i na zvýšenou rizikovost nehod s usmrcením a zraněním. A těmto rizikům je třeba podle Weisse věnovat pozornost.

„Dopravní riziko ve vysokém pásmu jasně navádí ke zvýšené opatrnosti v dopravě, především pak v okolí škol v ranní špičce kolem osmé hodiny a odpoledne, kdy školákům končí vyučování,“ komentuje zářijová data z Risk Radaru pro dopravu Aleš Rod.

Podle něj i jen takové upozornění vede k větší prevenci vzniku nepříjemné události, a to jak u řidičů, tak i samotných chodců. Vývoj rizik v jednotlivých oblastech zveřejňuje ČAP od září v měsíčním intervalu. V pilotním zářijovém sledování vyšel souhrnný ukazatel Risk Radaru na hodnotě 56 bodů. Což značí zvýšené riziko.

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Risk Radar jako měsíční indikátor rizika

Podle tvůrců systému hodnocení rizika nejde pouze o statistiku vycházející výhradně z dat o pojistných událostech v daném ročním čase. V hodnocení se odráží zhruba z jedné třetiny i pohled odborníků na každou z kategorií. Jak totiž tvůrci Risk Radaru říkají, rizikové prostředí se v průběhu roku proměňuje, a ne vždy podle stejného vzorce. Míru rizika ovlivňují i politická rozhodnutí, události v zahraničí nebo jen těžko předvídatelné živelní události.

O tom svědčí i zářijové skóre v kategorii legislativních a systémových rizik, které dosáhlo 66 bodů, to je nejvíce ze všech sledovaných kategorií. Co přesně stojí za takto vysokým rizikem v září právě u legislativní oblasti? Odpověď podle Vladimíra Weisse není těžká.

„Stejně jako se vrátily děti po letních prázdninách do školních lavic, vrátili se do svých sněmovních lavic i zákonodárci. A vzhledem ke zhruba dvouměsíční pauze Sněmovny se naplnil seznam projednávaných a schvalovaných zákonů a nařízení,“ vysvětluje.

Tady autoři Risk Radaru ale vysvětlují, že nejde o jednu konkrétní hrozbu, kterou by mohla přinést zákonná úprava. Ale o to, že se vrací legislativní aktivita. A k ní se mohou vázat i nové povinnosti. A to i přesto, že mnohé z nich do praxe přicházejí s určitým zpožděním.

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Do Risk Radaru se propisují i zahraniční události

Na vliv dění v zahraničí do rizikovosti zase ukazuje zářijová hodnota v kategorii ekonomického a finančního rizika. Tato hodnota se udržela v září na 54 bodech, tedy ve zvýšeném riziku. Výsledek podle hodnocení expertů neukazuje na nový akutní ekonomický šok.

„Tento ukazatel se ale může velmi rychle proměnit vzhledem k vývoji cen na trhu s energiemi a pohonnými hmotami. Jejich rychlý růst se následně, i když s mírným zpožděním, projeví i v tempu růstu spotřebitelských cen, tedy v inflaci,“ vysvětluje Vladimír Weiss.

Podle něj to mimo jiné znamená, že se nedají veškerá rizika jednoznačně odvodit například ze sezonních trendů nebo pojistných statistik.

Nicméně do zvýšeného rizika spadla v zářijovém hodnocení se 44 body také zdravotní a životní rizika. V tomto hodnocení se odráží především počet pojistných událostí vážících se k úrazovosti. Vedle toho se v něm zohledňují i epidemiologické trendy společně s názory odborníků. Vzhledem k nadcházející sezonně respiračních onemocnění se dá i v této kategorii počítat s nárůstem rizika v následujících měsících. Očekávané vyšší nebo i vysoké bodové skóre v této kategorii by mělo upozornit na prevenci respirační nákazy. Jako je vyšší příjem vitamínů, pobyt na čerstvém vzduchu, případně včasné očkování proti chřipce.

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