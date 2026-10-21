Co je to Risk Radar České asociace pojišťoven a proč vznikl?
Risk radar (RR) je prostředek pro komunikaci aktuálních rizik a cesta k jejich prevenci. Mohl vzniknout díky tomu, že pojišťovny mají k dispozici unikátní velké datové soubory o škodách a znalosti o nejrůznějších rizicích. Přišlo nám užitečné přetavit to v předpovědi na následující týdny a umožnit srozumitelně komunikovat neformální motto celého projektu: „Nejlepší je škoda, která nevznikne“.
Kromě toho jsme silně vnímali absenci nástroje, který by vytvářel pravidelný prostor pro komunikaci rizik. Naše data až na měsíční detail ukazují opakování některých jevů. Chceme na některá známá nebezpečí včas upozornit.
Aleš Rod
Z čeho se RR skládá.
RR kombinuje tvrdá historická data v šesti oblastech neboli pilířích. Z nich pramení nejvíce rizik, a současně o nich má Česká asociace pojišťoven (ČAP) dostatek statistických řad.
Do dopravních rizik se propisují dopravní nehody, nehody s újmou na zdraví, rizikové chování řidičů a sezonní změny provozu. Do majetkových a přírodních rizik zohledňujeme požáry, technické havárie, povodně, bouřky, krupobití, sucho, vloupání nebo jiné živelní škody. Zdravotní a životní rizika pokrývají nemocnost, sezonní infekce, úrazy, jejich následky, úmrtnost a další rizika ovlivňující zdraví populace.
Specifickou kapitolou jsou kybernetická a technologická rizika, tedy kybernetické incidenty, phishing, digitální podvody, výpadky systémů, zneužití AI nebo technologické poruchy. Zde je dostupnost historických dat zatím omezenější vzhledem k tomu, že tyto hrozby jsou poměrně nové a velmi dynamicky se proměňují.
Do skupiny ekonomických a finančních rizik řadíme jevy vyplývající z celkové hospodářské situace, jako jsou inflace, tedy růst nákladů a cen oprav, pohyb mezd, nezaměstnanost, úrokové sazby, a třeba riziko podpojištění. V neposlední řadě patří do risk radaru legislativní a systémová rizika: to jsou regulatorní a legislativní změny, právní nejistota a zásahy, které mohou ovlivnit fungování pojistného trhu nebo širší ekonomiky a často znamenají pro lidi nové povinnosti a závazky.
Šest pilířů vzniklo proto, že kombinují nejčastější zdroje, kterými k lidem rizika proudí, ale zároveň je možné říci, že řada z těchto rizik je preventabilních – dá se jim zabránit, nebo se dají drobnou změnou chování minimalizovat škody.
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Jak ale pokrýváte obecnější témata mimo pojišťovnictví? Ty ve vašich statistikách přece nejsou.
Ano, to je pravda. Proto má RR ještě druhou rovinu: vedle šesti pilířů spolupracujeme při jeho přípravě s panelem analytiků z ČAP, České kanceláře pojistitelů a z komerčních pojišťoven. Experti pomáhají odhadnout, co se může stát v nejbližších týdnech, a to nejen v rámci našeho odvětví, ale také v rámcových českých podmínkách. Pokud bychom spoléhali pouze na historická data, mohli bychom přehlédnout širší trendy nebo rychle se vyvíjející nové hrozby. Naším cílem je spojit interpretaci dat a expertní pohled do jednoho srozumitelného ukazatele.
Jaká je odpovědnost zapojených analytiků?
Odpovědností expertů nemůže být garance budoucího vývoje, ale doplnění a úprava předpovědi podle jejich zkušenosti, znalosti trendů a odborného úsudku. Jde o odborný výhled spojený optimálně s žádoucími preventivními opatřeními dotčených subjektů.
V čem spočívá systematičnost měření konkrétních rizik? Lze sezonnost měřit opravdu až na měsíční bázi?
Výsledné skóre Risk Radaru je váženým průměrem datové a expertní složky. Vycházíme z dlouhodobých měsíčních dat, které skutečně v řadě případů odráží sezonnost rizik, takže výsledek je otiskem potvrzených trendů a aktuálních rizik.
Dobře je to vidět například na teď podzim. V září se s návratem dětí do škol zvyšuje intenzita dopravy a roste význam rizik spojených s pohybem dětí v silničním provozu. V říjnu se dny zkracují, zhoršuje se viditelnost a častěji dochází ke střetům se zvěří. Současně začíná topná sezona, takže se postupně dostávají do popředí požáry související s komíny, kotli nebo jinými tepelnými zdroji.
V říjnu a listopadu lidé také zazimovávají chaty a chalupy, což může přinášet rizika spojená s nedostatečným zabezpečením, vodovodními rozvody nebo technickým stavem objektů. Právě takové pravidelně se opakující změny dokážeme v dlouhodobých měsíčních datech zachytit a doplnit aktuálním pohledem expertů.
Budete vyhodnocovat zpětně správnost RR pro uplynulý měsíc a co z toho vyplyne?
Každý uplynulý další měsíc se logicky propisuje do dat, která ovlivní podobu RR v příštím roce. Pohybujeme se ovšem v prostředí nejistoty, která jde s riziky a skutečným vývojem událostí ruku v ruce. Hlavním cílem RR je prevence, ale nelze změřit, o kolik byl škodní průběh díky němu příznivější a kolika škodám jsme tím zabránili.
Nicméně pokud se ptáte na to, zda budeme zpětně zkoumat, jestli jsme do našeho odhadu zahrnuli všechny relevantní jevy a hrozby, to samozřejmě dělat budeme, aby další edice RR v příštích letech byly ještě vyváženější a přesnější. Zaměříme se i na srozumitelnou komunikaci a interpretaci barometru, aby se s ním lépe pracovalo.
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Hodláte na základě vývoje a hodnocení úplnosti RR doplňovat další aspekty a statistiky, abyste RR zpřesnili?
Každý podobný nástroj potřebuje čas, aby prošel praktickým využitím. Přílišné zásahy do metodiky snižují jeho kontinuitu a důvěryhodnost. Konstrukci jsme proto na startu věnovali velké úsilí. Bude ale určitě probíhat evaluace stávajícího modelu, a kromě toho se mohou objevovat postupně i další dílčí rizika. To může znamenat zásah do metodiky sběru dat, případně korekci odborných odhadů v budoucnu.
Nechybí ve výčtu pilířů dnes tak horká geopolitická rizika? Je tady přece řada akutních nebezpečí ohrožujících náš stát, ekonomiku a populaci.
Nebylo naší ambicí pokrývat samostatně tuto oblast. K měření a hodnocení geopolitických rizik existují jiné nástroje. Úkolem RR je pokrývat ta rizika, která lze redukovat prevencí v moci každého z nás. Pokud se však geopolitická situace propíše do ekonomických rizik nebo třeba kybernetických rizik, RR je zachytí.
Příkladem mohou být konflikty, které omezí mezinárodní obchod nebo dopravu a následně zvýší ceny energií, pohonných hmot či některých surovin. Geopolitické napětí se může projevit také vyšším počtem kybernetických útoků na firmy, veřejné instituce nebo kritickou infrastrukturu. Risk Radar tedy nehodnotí samotný konflikt ani politickou situaci, ale může zachytit jejich konkrétní ekonomické, technologické nebo bezpečnostní dopady, pokud se promítnou do některého ze šesti sledovaných pilířů.
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Měli jste při konstrukci RR nějakou inspiraci, která vás vedla k tomuto modelu předpovědi aktuálních rizik?
V podstatě neměli. Podobný barometr rizik jsme nikde nezaznamenali. Existují samozřejmě různé „příbuzné“ indexy a indikátory, jako jsou indexy měřící ekonomickou svobodu a podnikatelského prostředí, indexy zaměřené na sentiment v byznysu, indexy zachycující vývoj fyzického a duševního zdraví atp. Ty zpravidla kombinují více datových složek a převádějí lépe či hůře měřitelné fenomény na univerzální škálu, například stupnici školního známkování, stupnici 0 až 10 či nebo procentní hodnocení. Ale tak kombinovaný nástroj skenování rizik v zájmu prevence jako RR nelze „okopírovat“ nebo vyčíst z jiných ukazatelů. Z tohoto pohledu je možné Risk Radar ČAP považovat za unikátní nástroj.
Kde lze RR najít a s jakým předstihem?
Risk Radar je zveřejňován na webu ČAP. Komunikaci budeme koordinovat s třetími stranami, jako například s policií, hasiči a dalšími. Právě jejich vstupy do preventivní komunikace jsou a budou zásadní.
Díky tomu, že součástí Risk Radaru ČAP je expertní pohled, kde analytici stále sledují rizika a reagují na aktuální situaci, jsme schopni průběžně dále zpřesňovat preventivní komunikaci.
Popište, pro koho je RR konkrétně určen a jaké bude jeho praktické využití? Kdo s ním bude pracovat ve veřejném prostoru?
Risk Radar ČAP slouží každému, komu není jedno, kolik škodních událostí vzniká, kterým se dalo zabránit, a jaké přímé a nepřímé náklady tyto škody nesou. Logicky o něj mají proto zájem různé skupiny. Primárně je ale Risk Radar ČAP určen především široké veřejnosti, protože většinu sledovaných rizik lze významně ovlivnit malou a nenákladnou změnou chování každého z nás.
Do budoucna chceme spolupráci rozvíjet podle konkrétního tématu také s hasiči, státní správou, samosprávami nebo odbornými institucemi.
Bude ke grafice dostupný i komentář, proč předpověď vypadá právě tak, případně i s doporučovanými opatřeními?
Ano, bude v doprovodné tiskové zprávě a v dalších komunikačních aktivitách, které k RR chystáme. U každého nově identifikovaného nebo významně rostoucího rizika chceme nabídnout širší vysvětlení jeho příčin, možných dopadů i doporučených preventivních opatření. Věříme, že se podaří zapojit i odborníky z praxe mimo pojišťovny, aby přidali svůj pohled a komentář. V neposlední řadě mohou z RR pramenit poznatky pojišťoven pro jejich produktové inovace a preventivní programy.