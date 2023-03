Ke změně zdravotní pojišťovny láká i výše příspěvků. Čas mají zájemci do konce března

„Čtyřčlenná rodina u nás může ročně získat až osm tisíc korun na očkování, každý člen rodiny pak čtyři tisíce na specifické diety a těhotná žena či novopečená maminka až sedm a půl tisíce korun. A tím nabídka nekončí,“ říká Denisa Kalousková, ředitelka Úseku obchodně-organizačního Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (ZP MV ČR).

Žádost o změnu zdravotní pojišťovny lze podat do konce března. Zbývá tak jen pár dnů. Jak to lidé mohou udělat? Dá se ještě termín stihnout?

Určitě. Pro přestup je totiž zapotřebí pouze vyplnit přihlášku. Úplně nejjednodušší a nejrychlejší cesta, kterou pro registraci doporučujeme, je využít přihlášku online. Tu zájemci naleznou na našich stránkách. Přihlášku je možné vyplnit klidně přes chytrý telefon, tablet nebo počítač. Další možností je navštívit jedno z našich kamenných klientských center, kde kolegové rádi poradí a zodpoví všechny vaše dotazy. Klienti, kteří potřebují pomoc s vyplněním, nám mohou nechat na sebe kontakt, my jim zavoláme a provedeme je registrací. Formulář je také ke stažení i na našich webových stránkách, stačí jej vyplnit, vytisknout, podepsat a pak už jen doručit na pojišťovnu. Poštou, osobně, datovou schránkou, poradíme si s každou formou. O zbytek se již postaráme a těsně před přestupním datem (v tomto případě 1. 7. 2023) lidem, kteří přihlášku podali, dorazí do schránky nový průkaz pojištěnce.

Jak často mohou lidé pojišťovnu měnit?

Zdravotní pojišťovnu je v Česku možné změnit pouze jednou za rok ve dvou přestupních termínech, tedy v období od 1. ledna do 31. března, nebo od 1. července do 30. září. Pokud si klient o přeregistraci požádá v prvním období, stane se naším klientem 1. července. V případě přeregistrace ve druhém termínu bude u nás zájemce pojištěn od 1. ledna následujícího roku.

Denisa Kalousková, ředitelka Úseku obchodně-organizačního Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky

Na co si dát při změně pojišťovny pozor? Například ne všichni lékaři v Česku mají smlouvu se všemi pojišťovnami, které na trhu jsou. Co je proto třeba si pohlídat?

V tomto případě je stěžejní důvod uvažované změny. Asi nejdůležitější je si ověřit, zda lékaři, které klienti pravidelně navštěvují, mají s vybranou zdravotní pojišťovnou uzavřenou smlouvu. ZP MV ČR má smlouvu s více než 27 tisíci poskytovateli zdravotní péče po celé republice. Pro některé klienty je důležité, zda mají ve svém okolí klientské centrum, jiní preferují online kontakt. Mnoho klientů využívá nabídky příspěvků z fondů prevence. Proto je dobré předem se seznámit s nabídkou každé pojišťovny a porovnat si je, a to nejenom obsah a možnou výši příspěvku, ale i konkrétní podmínky čerpání, jestli je to podmíněno sbíráním věrnostních bodů, věkem, délkou pojistného vztahu, absolvováním nějaké povinné prevence a podobně.

Co s sebou změna zdravotní pojišťovny nese za povinnosti a na co by člověk neměl zapomenout?

Po podání přihlášky k jiné zdravotní pojišťovně již klient s původní zdravotní pojišťovnou nemusí nic řešit. Pouze po ukončení pojistného vztahu vrátí „starý“ průkaz zdravotního pojištění. V té době už samozřejmě bude mít k dispozici nový průkaz. Změnu je nezbytné nahlásit zaměstnavateli, aby odváděl zdravotní pojištění správné zdravotní pojišťovně. Osoby samostatně výdělečně činné musí v souladu se změnou správně odevzdat roční Přehled OSVČ. Pokud ke změně pojišťovny došlo k 1. lednu, klient vyplňuje pouze jeden přehled OSVČ. Pokud ke změně dojde k 1. červenci, musí pojištěnec následně odevzdat dva přehledy OSVČ. Dále je třeba změnu nahlásit registrujícím lékařům, kteří zdravotní pojišťovně vykazují výkony, a to zejména praktikovi, který si za pacienta účtuje takzvanou měsíční kapitaci.

Kolik lidí k vám do ZP MV ČR ročně přejde?

Ročně evidujeme příchod 17 až 19 tisíc klientů, kteří se k nám přeregistrovali od jiné zdravotní pojišťovny.

Jaké jsou nejčastější důvody změny?

Mezi hlavní důvody patří motivace, aby byla celá rodina u jedné pojišťovny, pak je to doporučení lékaře a známých, ale i nabídka dalších benefitů. Svou roli hraje samozřejmě také to, jak klienti zdravotní pojišťovnu vnímají, s čím si ji spojují a zda je pro ně synonymem podpory zdraví a zdravého životního stylu, jestli je finančně stabilní a tak dále.

Jaké výhody má pro své klienty Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR?

Nabízíme klientům širokou paletu příspěvků z Fondu prevence pro podporu jejich zdraví. Kromě těchto příspěvků mohou využívat slevy u našich partnerů z Programu slev a výhod, například na nákup brýlí, vitaminů, masáží a dalších služeb a produktů. Klienti mají nepřetržitě k dispozici služby našeho Lékaře na telefonu zdarma. Své služby klientům nabízí také náš ombudsman, kterého jsme zřídili jako první zdravotní pojišťovna v Česku. Ve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou jsme pro naše pojištěnce připravili výhodnou nabídku cestovního pojištění, aby se i na cestách cítili bezpečně. V neposlední řadě se snažíme klientům šetřit čas, a proto zdokonalujeme online komunikaci, aby klienti nemuseli chodit na pracoviště, ale vše vyřídili pohodlně z domova. Naši pojištěnci se mohou účastnit velkého množství sportovních a zdravotně preventivních akcí. Rovněž vytváříme a přinášíme vlastní odborný obsah, jednak díky projektu www.zdravijakovasen.cz, ale i prostřednictvím videí a podcastů, abychom jim pomohli orientovat se v obrovském množství informací ohledně zdraví a prevence.

Když si vezmeme klasický model, čtyřčlennou rodinu. Kolik u vaší pojišťovny může získat na bonusech?

Naše příspěvky z Fondu prevence jsou skutečně rozmanité. Snažíme se nabídku rozšiřovat a vyhovět požadavkům všech klientů, tedy i těm, kteří mají specifické požadavky. Klienti je mohou různě kombinovat, a mohou tedy dosáhnout na různou výšku příspěvků. Například čtyřčlenná rodina může ročně využít příspěvek až 32 500 korun při splnění nastavených podmínek. Velice podporujeme zejména očkování, proto nabízíme příspěvek na nehrazená očkování, i když jste si již zažádali například o příspěvek na sport.

Nabízíte pro své klienty i lékařské poradenství po telefonu zdarma. Jak to funguje?

Služba Lékař na telefonu funguje 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Zavoláním na telefonní číslo se klient spojí s koordinátorem medicínské asistence. Koordinátor zjistí, co je podstatou dotazu, a pokud je schopen odpovědět, zodpoví ho. Pokud ne, domluví si s klientem přesný čas, kdy zavolá zpátky. Všechny detaily hovoru předá přímo lékaři, který se na zodpovězení dotazu důkladně připraví. Tímto krokem šetříme jak čas lékaře, tak čas klienta. Ve smluvenou dobu koordinátor zavolá a propojí klienta s lékařem.

Co nabízíte, a jiné pojišťovny ne?

Nabízíme vše, co je potřebné, a samozřejmě hledáme každou příležitost, jak naše služby a nabídku rozšiřovat. Máme skutečně širokou síť klientských center, kterou doplňujeme i o speciální kontaktní místa, tzv. Pošta partner. Kolegové ale vyjíždějí za klienty do menších obcí nebo přímo k zaměstnavatelům s mobilním klientským pracovištěm. Kdo preferuje online kontakt, může využít k základní orientaci našeho chatbota na webu. Dále velice úzce spolupracujeme s firmami, které mají zájem pečovat o zdraví svých zaměstnanců přímo na pracovišti. Aktivně nás zajímá věda a medicínský výzkum, který podporujeme. Vyrážíme pravidelně za klienty do všech koutů republiky, abychom jim zprostředkovali zdravotně preventivní informace a služby. Samozřejmostí je pro nás také spolupráce s resorty, abychom podpořili zdraví a prevenci jejich sborů. Nabízíme různé bonifikační programy pro lékaře, abychom zlepšili kvalitu a dostupnost zdravotní péče... Na dalších novinkách neustále pracujeme – a nebude jich málo.