Nejlepší pojištění je vlastní majetek. Jak ochránit svůj příjem, radí expert

Když půjde vše jako po drátkách, můžete si ze svého příjmu na leccos naspořit nebo vytvořit takový majetek, ze kterého si své cíle jednou splníte. Nikdo si nechceme připouštět, že se něco může stát. Ono ale prostě může… A stejně jako si vezmeme deštník nebo pláštěnku jako ochranu před deštěm, když hrozí, že by mohlo pršet, stejně tak je třeba být připraven na mnohem závažnější nepřízeň osudu.

Josef Uchytil Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor výpočtová matematika.

V Partners působí od roku 2007, je odborníkem na finanční poradenství a správu rodinných financí.

Vlastní pobočku Partners market Turnov.

Je držitelem mezinárodního certifikátu EFA - European Financial Advisor i prestižního mezinárodního certifikátu EFP – European Financial Planner. Josef Uchytil, hypoteční specialista a finanční poradce Partners

To nejlepší a nejlevnější pojištění jsou vaše rezervy, váš majetek. Pokud máte na účtu deset milionů korun a vystačíte si s třiceti tisíci měsíčně, pak jste zajištěni navždy. Investiční majetek v hodnotě deseti milionů korun totiž může generovat věčnou reálnou (tedy na dnešní hodnotu peněz) rentu cca třicet tisíc korun měsíčně. Ať už přijdete o práci nebo o zdraví, dokážete tento majetek rozložit a zainvestovat tak, aby kýženou rentu přinášel.

Pokud ještě nemáte dostatečný majetek vytvořený, pak jste závislí na svém příjmu a v ten okamžik je záhodno ho ochránit. Na krátkodobé výpadky (drobný úraz, krátkodobá nemoc, ztráta zaměstnání) poslouží nejlépe krátkodobá rezerva – když se nic nestane, využijete ji na něco jiného. Jedinou cenou za ni je, že ani na spořicím účtu neudrží krok s inflací. Ideální výše krátkodobé rezervy je šestinásobek měsíčních výdajů.

Ovšem když se stane něco vážnějšího, jednoho dne i rezervy dojdou. Ani to není nijak složitá matematika – na jedné straně máte příjmy a na druhé výdaje. V případě invalidity významným způsobem poklesne příjem. Výdaje se mohou lehce snížit, mohou ale povyrůst. Ale pozor, nestačí počítat pouze s tím, co dnes odchází (splátky závazků, náklady na bydlení, spotřeba za jídlo, oblečení atd.), ale je potřeba myslet i na udržování rezervy na neplánované výdaje (rozbitý spotřebič, oprava auta) a na budoucí výdaje.

Na co tedy nezapomenout?

1. Myslete na ztrátu produkčního kapitálu

Abychom se jednou zajistili na stáří, spoříme a investujeme. Nejsou to zrovna nejmenší položky, typicky 10 - 20 % příjmu. A právě pro případ ochrany příjmu musíme i s touto položkou ve výdajích počítat. Jinak totiž sice pohodlně dojdeme do 65 let, ale pak budeme najednou odkázáni na starobní důchod, a to už asi nemusíme vysvětlovat, že to žádná hitparáda nebude. V produktivním věku máme možnost a schopnost generovat kapitál. Pokud nám v tom osud zabrání, není jak tuto ztrátu dohnat.

2. Zlaté pravidlo 10-20-30-40

Výborným vodítkem pro optimální skladbu výdajů je pravidlo 10-20-30-40. Pojďme postupně odzadu, měsíční spotřeba (všechna pasiva, vše, co z kapes odchází, vyjma nákladů na bydlení) by neměla přesáhnout 40 % celkových příjmů. 30 % je pak hranice pro rozumné náklady za bydlení (nájem/splátka hypotéky, energie, voda, poplatky). Celkem tedy 70 % příjmu na něco, co nepřináší žádný výnos. Zbylých 30 % je tu pro zajištění budoucnosti, 10 % na udržení krátkodobé rezervy, 15 % směrem k dlouhodobější rezervě (třeba studium dětí a renta). A zbývá 5 % , což je rozumná cena pojištění, tedy poplatek za ochranu zbylých 95 %.

3. Jaké výdaje zajišťovat

Na jedné straně si spočtěte, jak by vypadal vás příjem (např. invalidní důchod plus příjem partnera), na druhé straně počítejte stávající náklady na spotřebu a bydlení, tak, jak je máte, a k tomu přičtěte 30 % příjmu – pro vaši budoucnost. Rozdíl mezi příjmy a takto vypočtenými výdaji, je to, co potřebujete zajistit. Zbývá dopočítat současnou hodnotu budoucího cashflow. Lekli jste se? Rádi i v tomto pomůžeme. Jde o to, že potřebujete spočítat částku, která má při rozumném a bezpečném zainvestování generovat měsíčně to, co chybí, a až do vašich 65 let.

4. Kdy mít pojištění

Tak si to shrňme, na drobnosti rezerva, na vážné věci (invalidita, úmrtí, vážné nemoci, trvalé následky úrazu) pojištění za 5 % příjmu. A pojistné částky nastavené tak, aby v případě potřeby skutečně propad příjmu nahradily.