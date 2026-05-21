Asistenční služby bez limitu jsou za dvě kávy měsíčně. Kolik stojí odtah auta?

Když se řekne pojištění auta, většina lidí si představí dopravní nehody, promáčknuté blatníky nebo škody po krupobití či pádu stromu. Mnohem méně pozornosti ale řidiči věnují asistenčním službám, i když právě ty často rozhodují o tom, kolik stresu, času i peněz je bude krizová situace na cestě stát.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Nedostatečně sjednané asistenční služby považuji osobně za jeden z největších nešvarů v pojištění. Ušetřit dokážou desetitisíce, jsou levné, a přitom se na ně stále zapomíná,“ upozorňuje odborník Petr Kratochvíl z Broker Trustu a přidává své zkušenosti z praxe.

Odtah z Chorvatska za 55 tisíc korun

V létě mi zavolal klient z Chorvatska – jeho kamarád tam na společné dovolené způsobil dopravní nehodu, po které zůstalo auto nepojízdné. Když začali situaci řešit s pojišťovnou, ukázalo se, že v pojištění vozidla nemá sjednané žádné asistenční služby. Pojištění si uzavíral při koupi vozu v autosalonu a jeho hlavním cílem bylo ušetřit. Odtah, řešení nepojízdného auta, doprava i další výdaje ho tak nakonec vyšly přibližně na 55 tisíc korun – tedy víc, než kolik stála samotná dovolená.

Přesně podobné situace řeší správně nastavené asistenční služby. A zdaleka nejde jen o dopravní nehody. Naopak většina výjezdů asistenčních společností dnes souvisí s běžnými poruchami a jinými důvody: auto nenastartuje kvůli vybité baterii, na dálnici selže motor, řidič píchne pneumatiku nebo omylem natankuje špatné palivo, případně ztratí klíče.

Petr Kratochvíl
  • Je uznávaný specialista na oblast pojišťovnictví ve společnosti Broker Trust, kde zúročuje své dlouholeté zkušenosti z finančního trhu.
  • Ve své praxi se detailně zaměřuje na analýzu pojistných produktů a tvorbu komplexních řešení, která klientům poskytují maximální ochranu zdraví i majetku.
  • Pravidelně sleduje a vyhodnocuje legislativní změny i nejnovější trendy a svými články pomáhá široké veřejnosti v lepší orientaci a bezpečnějším rozhodování.

U moderních vozů navíc málokdo zvládne i dříve relativně banální problém vyřešit vlastními silami. V případě některých pojišťoven tvoří odtahy vozidel až 90 % využití asistenčních služeb a z více než 80 % se tak děje kvůli poruše.

Když se postarají nejen o auto

Asistenční služby mohou zajistit vedle odtahu do servisu také vyproštění vozidla, opravu na místě, náhradní dopravu, ubytování posádky nebo třeba zapůjčení náhradního auta.

Pro koho jsou asistenční služby důležité? Podle mě pro každého, kdo má auto a jezdí s ním. Tak jednoduché to je. Pokud jezdíte pravidelně, na delší trasy nebo vyrážíte i do zahraničí, měly by být kvalitní asistenční služby součástí vašeho pojistného krytí bez diskuze.

Asistenční služby lze sjednat v rámci více typů pojištění. Do určité míry bývají součástí už základních balíčků havarijního pojištění, připojistit je ale lze i k povinnému ručení, které musí mít ze zákona každý majitel auta. A právě u povinného ručení na ně řada lidí zapomíná. Při výběru se totiž často rozhodují hlavně podle ceny, sáhnou po nejlevnější variantě a rozsah asistence vůbec neřeší.

Vylepšené povinné ručení za tisícovku ročně

Přitom už za cenu jedné kávy z kavárny měsíčně může pojištění obsahovat poměrně široké asistenční služby po celé České republice. Za cenu přibližně dvou káv měsíčně pak lze sjednat i variantu bez limitu. Jinými slovy: za částku okolo tisícikoruny ročně si můžete povinné ručení výrazně vylepšit a v krizové situaci si ušetřit nejen starosti, ale i výdaje v řádu desítek tisíc korun.

Na co se při výběru pojištění zaměřit? Vycházejte především z toho, jak auto skutečně používáte. Jinou asistenci potřebuje člověk, který jezdí občas po městě, a jinou ten, kdo pravidelně vyráží na delší trasy nebo do zahraničí. Zvažte proto, jak daleko obvykle jezdíte, zda s autem vyrážíte i mimo Česko, kolik lidí běžně vozíte a jak nepříjemné by pro vás bylo, kdyby auto zůstalo stát třeba na dálnici nebo stovky kilometrů od domova. Důležité je i to, jestli si umíte poradit s drobnými potížemi sami – například vyměnit kolo – nebo budete i v takové situaci potřebovat pomoc.

Když si toto ujasníte, můžete se pustit do porovnání nabídky pojišťoven. Zkušený poradce vám to zásadně usnadní a najde skutečně kvalitní variantu. I když je nabídka pojišťoven bohatá, jsou mezi nimi značné rozdíly. Třeba hned v tom, jestli asistence pomůže jen po nehodě, nebo i při poruše. Případně zda zahrnuje třeba defekt pneumatiky, vybitou baterii, záměnu nebo nedostatek paliva, ztrátu či zabouchnutí klíčů, opravu na místě, odtah, náhradní dopravu nebo pomoc v zahraničí.

Alfa a omega Rozsah služeb a limity krytí

Sledujte nejen to, na jaké situace se asistence vztahují, ale také v jakém rozsahu je pojišťovna uhradí. U levnějších balíčků může asistence pokrýt jen základní zásah nebo odtah do nejbližšího servisu, případně jen do určité částky. U vyšších variant už bývá k dispozici oprava na místě, delší nebo neomezený odtah, náhradní doprava, ubytování posádky i pomoc s návratem ze zahraničí. A přitom se stále bavíme o ceně v řádu jedné až dvou tisíc korun ročně. Právě tyto služby dělají z pojištění skutečnou oporu ve chvíli, kdy se s autem dostanete do vážnějších problémů daleko od domova.

Pojištění auta je bez asistenčních služeb v mnoha případech polovičaté. Pokud byste z nějakého důvodu nechtěli mít tuto ochranu sjednanou celoročně, lze ji pro sebe i svůj vůz doplnit alespoň v rámci cestovního pojištění, když se vydáte do zahraničí.

Jen do Chorvatska zamíří každý rok skoro milion Čechů. Pro každého, koho by nepříjemně zasáhl nečekaný výdaj v řádu desítek tisíc korun, proto dává velký smysl sjednat si kvalitní asistenční služby, ideálně ve variantě bez limitu. U zahraničních cest zároveň doporučuji pečlivě hlídat i podmínky repatriace vozidla pro případ, že auto nepůjde opravit v přiměřené době. Právě to totiž může rozhodnout nejen o tom, jak složitě bude návrat z dovolené probíhat, ale i o tom, jak výrazně celá situace zasáhne rodinný rozpočet.

Nepojišťujeme se kvůli drobnostem, ale právě pro situace, ve kterých se naplno ukáže rozdíl mezi dobře nastavenou pojistkou a jen zdánlivou úsporou. V tomto případě může „ušetřená“ tisícikoruna přijít na desetitisíce korun.

Asistenční služby bez limitu jsou za dvě kávy měsíčně. Kolik stojí odtah auta?

