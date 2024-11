Novinky v povinném ručení. Nová smlouva bude platná, až když zaplatíte

V pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla se po legislativní stránce dlouhé roky prakticky nic neměnilo. Letošní rok je však pro povinné ručení poměrně turbulentní. Od ledna totiž začala platit novela silničního zákona. A také vstoupil v platnost nový zákon o povinném ručení, který reaguje na evropskou legislativu, takzvanou motorovou směrnici. Dvě z novinek, které pro motoristy přináší, začaly platit od 1. října.

Zelenou kartu už vozit netřeba

Příjemnější je pro řidiče novinka týkající se zelené karty – ta už má dnes bílou barvu. Dosud bylo nutné mít ji u sebe, nejprve vytištěnou, od roku 2022 stačilo ukázat ji na obrazovce mobilu a od 1. října ji už nemusíte vozit vůbec. „Od října totiž začala v České kanceláři pojistitelů fungovat online evidence pojistných smluv. Díky tomu je možné v reálném čase zjistit, zda je vůz pojištěn či ne. Do evidence budou mít přístup jak policisté, tak například registr vozidel,“ popisuje Vladimír Krejzar, ředitel Úseku likvidace pojistných událostí České kanceláře pojistitelů. Policie si tak platnost povinného ručení snadno ověří během silniční kontroly.

Novinka je ale momentálně platná jen v tuzemsku, v zahraničí zatím stále musíte mít u sebe kartu ve fyzické podobě. Od ledna 2025 by však mělo být možné i do ciziny cestovat jen s elektronickým dokladem.

Odložená platba už není možná

Co už se motoristům bude líbit méně, je zrušení možnosti zpětného aktivování smlouvy o povinném ručení. „Končí tak doba, kdy stačilo uzavřít smlouvu a platbu poslat třeba do 14 dnů, a přesto pojištění platilo už od data vzniku smlouvy. Nově bude vozidlo pojištěné až ve chvíli, kdy pojišťovna obdrží platbu,“ upozorňuje Irena Jakobová, pojišťovací specialistka ze společnosti FinGO. Pokud tedy pojistné nebude uhrazené včas, může pojišťovna posunout začátek platnosti pojištění či je zrušit úplně. Pak bude nutné si sjednat novou smlouvu. „Změna má zvýšit jistotu v krytí rizik jak pro pojišťovny, tak pro ostatní účastníky silničního provozu. Okamžitá platba má snížit riziko situací, kdy dojde k nehodě, ale pojistné nebylo dosud zaplaceno, což dříve mohlo způsobovat komplikace při uplatňování nároků na pojistné plnění,“ vysvětluje Martin Thienel ze společnosti Kalkulator.cz.

Novinka se týká nejen nových smluv, ale i těch, které již běží. „I při prodlužování stávajících smluv platí nová pravidla a je potřeba zaplatit do termínu, který je ve smlouvě. Nová zelená karta pak bude zaslána až po přijetí platby na účet pojišťovny,“ doplňuje Jakobová. Zároveň se s povinností okamžité úhrady rozšířily možnosti plateb. Kromě dosavadního bankovního převodu je možné využívat také platební bránu.

Ceny povinného ručení rostou

Motoristé musí i letos počítat s tím, že ceny povinného ručení se zvýší. Pro letošní rok oslovené pojišťovny zdražovaly zhruba o tři až 10 procent. „Přihlíží se zejména k takzvané škodní inflaci a škodní frekvenci, které zohledňují nárůst cen oprav vozidel a nárůst odškodnění za újmy na zdraví,“ říká Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativy.

Konkrétní cena se stanovuje individuálně. „Je průsečíkem řady parametrů, vztahujících se k osobě pojistníka, charakteru a typu vozidla, způsobu jeho používání, řidičově škodní nebo bezeškodní historii,“ popisuje Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské pojišťovny.

Co to znamená v praxi? Ti, co bourají častěji, mají pojištění dražší než lidé, kteří nehody nemají. „Nejvíce škod způsobují mladí řidiči, zejména pokud mají ‚čerstvý‘ řidičský průkaz a například i silné starší auto,“ konstatuje Káňa. Jejich rizikovost začíná klesat zhruba kolem 23. roku věku. „Vyšší je frekvence nehod také u klientů starších 70 let,“ doplňuje Petr Milata, mluvčí ČSOB Pojišťovny. Nejvíce škod pojišťovny registrují v nejhustěji obydlených oblastech a jejich okolí, především v Praze, Brně a dalších velkých městech.

Vyšší minimální limity

Vyšší škodní inflace a škodní frekvence se rovněž promítly i do zmíněné nové legislativy. Od začátku dubna 2024 došlo ke zvýšení limitů pojistného plnění, které pojišťovna vyplácí při pojistné události, například při dopravní nehodě. Doposud byly minimální limity stanovené na 35 milionů korun. Jenže to u vážných nehod dnes už nemusí stačit. Nový zákon, vycházející z evropské směrnice, tak nastavil minimální limity na 50 milionů korun. A jak uvádí Česká kancelář pojistitelů, u újmy na zdraví nebo smrti se limit vztahuje na každou postiženou osobu, u majetkové škody na jednu škodní událost bez ohledu na počet poškozených.

Některé pojišťovny už v posledních letech pojistky s limity 35 milionů korun ani nenabízely. Na starších smlouvách ale zůstaly. „Klienti, kteří mají nepostačující limit povinného ručení, se nemusejí obávat. Limit se jim navýšil automaticky, aniž bychom předepsali pojistné navíc,“ říká Ondřej Hrdina, produktový manažer Generali České pojišťovny. „Nový zákon zajišťuje také omezení zohlednění škodní historie – napříště nebudeme v ceně pojištění zohledňovat škody, které se staly před více než 20 lety.

Pojišťovny ale samozřejmě nabízejí více limitů pojistného plnění, než jen ten základní ve výši 50 milionů korun. Škody totiž mohou být i mnohem vyšší. Například ČPP a ČSOB Pojišťovna mají ještě limity 100 a 200 milionů korun. Kooperativa má rozptyl širší, v nabídce má i 70 milionů, 100 milionů, 150 milionů a 200 milionů korun. UNIQA nabízí limity 60, 100, 150 a 250 milionů korun. U Generali České pojišťovny lze sjednat pojistku dokonce s limitem 300 milionů korun. „Z našich zkušeností vyplývá, že je bezpečnější mít pojištění s limitem od 100 milionů korun výše. Samozřejmě je důležité zvážit, kde člověk jezdí a jaká je pravděpodobnost vyšší způsobené újmy,“ říká Lenka Růžková, mluvčí pojišťovny UNIQA. Protože rozdíly v pojistném mezi různými limity jsou malé, často jen v řádu stokorun za rok, tak se to určitě vyplatí.

Částečně umí suplovat i havarijní pojištění

Povinné ručení primárně slouží k náhradě škody, kterou řidič způsobí třetí osobě. Nicméně už delší dobu lze jeho „působnost“ rozšířit i na vlastní vůz, a to prostřednictvím široké nabídky připojištění. Pojišťovny je buď zahrnují do vyšších limitů automaticky, nebo nabízejí různé balíčky, či si je lze nastavit individuálně. Sjednat jde například pojištění nadstandardních asistenčních služeb, které vám pomohou v případě nehody či poruchy vozu, pojištění skel, střetu se zvěří, poškození zvířetem (například kabely překousané kunou), poškození živly, úrazové pojištění řidiče nebo i přepravovaných osob, zavazadel a věcí. „A hodit se může rovněž pojištění přímé likvidace,“ doplňuje Čapková. To vám usnadní vyřizování pojistné události v případě, že nejste viníkem. „Pokud by vám tedy někdo způsobil škodu na vozidle, vaše pojišťovna vám pomůže s uplatněním nároků vůči pojišťovně viníka,“ vysvětluje Káňa.

Povinné ručení pro zahradní traktůrek i sněžný skútr

Okruh vozidel, na která se povinnost mít sjednané pojištění odpovědnosti vztahuje, je od dubna 2024 širší než dříve. Vozidlem se nově rozumí takové, jehož maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 kilometrů v hodině nebo je vyšší než 14 kilometrů v hodině a současně je jeho hmotnost větší než 25 kilogramů. Platí také, že motor musí být hlavním zdrojem pohybu. Jinými slovy, podle nové legislativy se povinnost sjednat si povinné ručení vztahuje například i na elektrické koloběžky, sněžné skútry či segwaye. Naopak nedopadá na elektrokola, protože jejich primárním zdrojem energie je šlapání, a ne pouze přípojný motor.

Jak už to ale bývá, zákon upravuje řadu výjimek. Povinnost platit povinné ručení se na uvedené dopravní prostředky nebude vztahovat, pokud budou jezdit výhradně na soukromých pozemcích. Výjimku tak budou mít například zmíněné zahradní traktory, které se pohybují pouze na soukromém pozemku, nepřístupném veřejnosti. Pokud ovšem vyjedou mimo něj na silnici, musí mít pojištění.

V rámci nových pravidel došlo od dubna také k přesunutí odpovědnosti za sjednání povinného ručení z vlastníka na jeho skutečného provozovatele. Tato změna se dotkne především vozidel na leasing, kdy v některých typech leasingu je vlastníkem leasingová společnost a provozovatelem leasingový nájemce. A dopadá rovněž na sdílené dopravní prostředky. V tomto případě se bude týkat povinnost sjednat povinné ručení vždy provozovatele a ne řidiče, který si ho například dočasně půjčil. To platí i pro krátkodobé využívání sdílených koloběžek.