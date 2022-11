Neplaťte zbytečně. Co musíte vědět o povinném ručení a co si ohlídat?

Máte auto, ale nejezdíte s ním? I když je odstavené v garáži nebo na zahradě, musíte za něj platit povinné ručení. „Jestliže máte nepojízdné vozidlo, odevzdejte jeho registrační značky a osvědčení o registraci do takzvaného depozitu,“ radí právník České kanceláře pojistitelů (ČKP) Vladimír Krejzar. „Mějte na paměti, že dokud má vůz registrační značky, musí mít také povinné ručení,“ dodává.

Co všechno si pohlídat a proč to vrakovištěm nekončí

Sběr, vrakoviště, rozebrání na náhradní díly – to vše jsou způsoby, jak můžete vozidlo nechat zlikvidovat. Ale likvidace se řídí zákonem a musí být provedena pouze ekologickým způsobem a osobou k tomu pověřenou, která vám vystaví potvrzení. Potvrzení je v tomto procesu velmi důležité, jelikož díky němu je následně možné vyřadit vozidlo z registru.

„Samotný zánik vozidla není důvodem pro ukončení pojištění. Pojištění zaniká právě až vyřazením z registru vozidel. Klient by tedy měl pojišťovně doložit kopii technického průkazu s vyznačeným zánikem vozidla. Po zániku pojistné smlouvy nezapomeňte pojišťovně odevzdat ještě zelenou kartu,“ říká mluvčí České kanceláře pojistitelů Veronika Pilková.

Každý den bez pojištění vyjde draho

Pohlídat byste si měli i příspěvek do garančního fondu ČKP. Jakmile totiž jedno povinné ručení skončí a vozidlo je stále vedené v registru, nové povinné ručení musí navazovat hned další den. „Zákon stanovuje povinnost mít sjednané povinné ručení nepřetržitě za celou dobu, kdy je vozidlo vedeno v registru vozidel. Pokud tomu tak není, platí vlastník vozidla za každý takový den takzvaný příspěvek do garančního fondu ČKP,“ uvádí Vladimír Krejzar.

Z tohoto fondu jsou pak vypláceny škody způsobené nepojištěnými vozidly. Ale pozor! Zaplacením příspěvku do garančního fondu nedochází k uzavření pojištění, to je nutné co nejrychleji sjednat u jedné z pojišťoven, které ho poskytují, aby nepojištěné období dále nenarůstalo.

Prodej si nenechte pro sebe, zajděte na pojišťovnu

Prodali jste auto už před pár měsíci, s kupujícím jste se pohodlně domluvili, že všechny potřebné záležitosti s převodem auta zařídí, ale najednou přišla na vaše jméno pokuta za rychlou jízdu nebo špatné parkování? Udělali jste základní a poměrně častou chybu při prodeji auta, nechali jste totiž veškerou iniciativu na kupujícím.

Jak postupovat Jak správně postupovat při prodeji či koupi automobilu, jaký krok nevynechat a co by mělo být v kupní smlouvě? Tyto a mnoho dalších informací naleznete na stránkách České kanceláře pojistitelů.

O tom, že jste auto prodali, se totiž musí dozvědět všechny příslušné instituce. Ty nejčastěji vycházejí z registru vozidel, kam musíte změnu nahlásit do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. Změnu také nahlaste pojišťovně, doložit prodej vozu můžete třeba kupní smlouvou. „Dokud pojišťovně neoznámíte změnu vlastnictví vozidla, vaše pojištění v roli původního vlastníka vozidla stále trvá. Doporučujeme proto v případě prodeje vozidla pojišťovnu kontaktovat co nejdříve,“ uvádí Veronika Pilková.

Důvěřuj, ale prověřuj

Pokud možno nepředávejte vozidlo ani doklady k vozidlu, dokud nebude vozidlo převedeno na registru na nového vlastníka. „Nespoléhejte na kupujícího, že za vás vše vyřídí. Převod na registru vozidel si raději zajistěte sami. Nechte si k tomu od kupujícího dodat plnou moc s ověřeným podpisem. Žádost o zápis změny vlastníka musíte podat do 10 pracovních dní, jestliže tak neučiníte, jedná se o přestupek, za který může správní orgán uložit pokutu až 50 tisíc korun,“ radí Vladimír Krejzar.

Když se přesto rozhodnete svěřit záležitost kupujícímu a ten auto ve zmíněné desetidenní lhůtě nepřevede, můžete podat žádost o zápis změny vlastníka i bez jeho součinnosti. V praxi pro vás ale bude poměrně obtížné převod auta dotáhnout, pokud již k vozidlu nebudete mít veškerou potřebnou dokumentaci, zejména protokol o evidenční kontrole. Proto evidenční kontrolu s vozidlem absolvujte sami ještě před prodejem vozidla a nechte si z ní udělat úředně ověřenou kopii, to pro případ, že by se vám právě v budoucnu hodil.

Zápis změny vlastníka vozidla můžete provést na odboru dopravy na jakémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Už tedy není třeba tuto věc řešit pouze v místě bydliště prodávajícího. K převodu by mělo dojít na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka. Pokud se převodu nemohou zúčastnit oba, může zápis změny vlastníka zařídit jen jeden z nich. Musí ale přinést plnou moc s úředně ověřeným podpisem druhé smluvní strany. „Pokud necháte vše na kupujícím a dáte mu k převodu plnou moc, stejně si raději ještě ověřte, že na registru vozidel skutečně byl. Vyhnete se tak možným výše zmíněným komplikacím,“ shrnuje Vladimír Krejzar.